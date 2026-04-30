Sumar volverá a llevar el decreto del alquiler al Congreso tras ser tumbado y hace guiños a Junts, que exige rehacerlo entero

Otros socios de la izquierda, como ERC, Bildu y Podemos, recelan de dar más incentivos a propietarios y prefieren mantener el texto original.

Junts exige rehacer por completo el decreto, eliminando el tope del 2% en la actualización de rentas y pidiendo más garantías para propietarios.

Para atraer a Junts, Sumar contempla introducir bonificaciones fiscales a caseros y el IVA franquiciado para autónomos.

En Sumar no se dan por vencidos y creen que aún pueden rescatar el decreto de los alquileres pese a la estrepitosa derrota parlamentaria sufrida este martes.

"Hay cartas para jugar", dicen en el entorno de algunos de los ministros del socio minoritario del Gobierno.

Incluso el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se mostraba satisfecho este miércoles y afirmaba: "No vamos a bajar los brazos; hay cierto margen para el acuerdo".

Para tratar de atraer a Junts, en Sumar piensan introducir bonificaciones fiscales a los caseros e incluir el IVA franquiciado, que eximiría de repercutir el IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año.

Esta última medida es una de las exigencias de Junts que el PSOE ha llegado a respaldar en una votación parlamentaria.

Se trata de un asunto que no tiene nada que ver con la vivienda, pero con la que quieren mostrar que están dispuestos a crear un "ómnibus" legislativo para seducir a Carles Puigdemont y a Miriam Nogueras.

El problema para el Gobierno es que fuentes independentistas consideran el decreto es "jurídicamente defectuoso" y cargado de "problemas técnicos". De ahí que exijan cinco condiciones que van más allá de otras cesiones y que implicarían que el Ejecutivo tendría que rehacer por completo el decreto.

La única de esas medidas que, por ahora, es vista con buenos ojos en Sumar, es la de que se exija que los inquilinos estén al corriente de pago, para impedir así que se beneficien okupas o morosos.

Más complicadas son otras condiciones que plantea Junts, especialmente la supresión de facto del tope del 2% anual en la actualización de rentas. Los independentistas consideran esa cifra arbitraria, ya que no está vinculada ni a la inflación ni a mecanismos previsibles, sino a lo que entienden como un "criterio político".

Un cambio de este calado equivaldría a una enmienda a la totalidad del decreto y, de momento, Sumar no está dispuesto a pasar por ello.

Tampoco lo ven con buenos ojos partidos como ERC, que defienden que el Gobierno debería presentar el mismo texto, sin cambios, e incluso advierten de que cualquier bonificación a los propietarios "es un cheque" del que desconfían.

En Junts, por el contrario, sostienen que el decreto debería cambiar el modelo de alquiler: menos deducciones a los arrendatarios y más incentivos fiscales a los propietarios. Un planteamiento que suscita recelo entre los socios más a la izquierda, como Bildu, Podemos o ERC.

Los de Míriam Nogueras también reclaman más garantías en la causa de necesidad del propietario, ya que consideran que el decreto no ofrece suficientes salvaguardias si el dueño quiere recuperar la vivienda para uso propio o de familiares.

En Sumar insisten en que "hay agua" y en Junts reiteran que si se presenta un nuevo texto con sus condiciones, votarían a favor.

Más desconfiados son otros partidos de izquierdas, para quienes los neoconvergentes sólo buscan dilatar el proceso.

En el PSOE, por el momento, se limitan a contemplar la escena y animan a Sumar a negociar porque, en palabras de algunos dirigentes socialistas, "se ha abierto una ventana de oportunidad".

Sin embargo, algunos socios del Gobierno desconfían de la implicación real de Ferraz y Moncloa. "Me consta que el PSOE tiene muy pocas ganas", afirma un aliado parlamentario del Gobierno.

Incluso creen que los socialistas están culpando a PP, Vox y Junts del fracaso, pero que ellos no estaban por la labor de aprobar este real decreto. La batalla por el relato también cuenta, casi tanto como el decreto que presenten. Los partidos van tomando posiciones por lo que pueda pasar.