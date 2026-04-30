La "fantasía húngara" de Sánchez de gobernar 17 años seguidos reafirma al PP en su teoría: "Es el Orbán del Sur"

La declaración de Sánchez generó reacciones de la oposición, incluyendo comentarios de Vox y referencias a los recientes resultados electorales autonómicos favorables al PP.

Los populares critican a Sánchez por intentar colonizar instituciones y controlar medios, además de gobernar sin mayoría parlamentaria desde hace tres años.

El PP compara a Sánchez con Viktor Orbán, ex primer ministro húngaro, calificándolo como "el Orbán del Sur" por su aspiración de permanencia y su manera de ejercer el poder.

Pedro Sánchez expresó en el Congreso su intención de gobernar España hasta 2035, lo que supondría 17 años seguidos en La Moncloa si lo logra.

Pedro Sánchez tiene un plan. Gobernar España hasta, al menos, el año 2035.

Lo dijo este miércoles en el Congreso, sin rodeos, respondiendo al diputado de UPN Alberto Catalán, que le había pedido que "se fuera" y "reflexionara".

Y Sánchez ya ha reflexionado: "Reflexiono, reflexiono y reflexiono y creo, sinceramente, que España lo que necesita son ocho años más de Gobierno progresista".

Serían, si lo consigue, 17 años seguidos en La Moncloa.

Eso le igualaría en permanencia a Viktor Orbán, que ha gobernado Hungría durante 16 años ininterrumpidos. Eso sí, muy lejos ideológicamente.

Para el PP, sin embargo, el parecido no es solo cuestión de años, sino de maneras de estar en el poder. De ahí que le hayan bautizado como "el Orbán del Sur" y que vean en esta "fantasía húngara" que ha verbalizado Sánchez en el Congreso una oportunidad perfecta para cargar todavía más contra él.

Precisamente hace dos semanas, el pasado 13 de abril, Orbán perdió las elecciones tras 16 años al mando.

Durante ese tiempo, construyó un sistema a su medida colocando a personas afines en el Tribunal Constitucional, en la Fiscalía y en el órgano de gobierno de los jueces.

La reprimenta de Catalan (UPN) a Sánchez por escudarse en la Constitución

También fue estrechando el cerco sobre los medios. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras estiman que alrededor del 80% de la prensa húngara estaba bajo la órbita del Gobierno.

Por eso, cuando Orbán cayó en las urnas, en Bruselas respiraron con alivio. A partir de ahora gobernará Péter Magyar, un conservador moderado de la familia política del Partido Popular Europeo.

De hecho, en el PP no les cabe ninguna "duda" de que, cuando los "españoles lleven a Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa, los líderes europeos celebrarán la caída de Sánchez de manera más entusiasta incluso que la de Orbán".

Y es justo ese espejo el que el PP coloca ahora delante de Sánchez, salvando las distancias, para justificar el apodo de "Orbán del Sur".

Su tesis es que Sánchez "no tiene ningún proyecto con el poder más allá de ocuparlo", denuncia en conversación con este periódico Alma Ezcurra, vicesecretaria de Organización del PP.

"La poltrona como única meta. Por eso le llamamos el Orbán del Sur, porque para ocupar el poder cualquier necesidad puede convertirse en virtud", añade.

Y ahí es donde la dirigente popular enumera el listado de "formas" que, a su juicio, acercan a Sánchez al modelo húngaro: "Colonizar instituciones, parasitar la administración, paralizar el Congreso o no presentar nunca los Presupuestos Generales del Estado".

En esa comparación con Orbán, hay una diferencia que conviene recordar. El mandatario húngaro tenía supermayorías de dos tercios durante cuatro legislaturas seguidas.

Sánchez lleva tres años sin mayoría parlamentaria, algo que el propio PP le recuerda a diario como su principal debilidad.

Y por todas esas razones, los populares piden que Sánchez deje de proyectarse hasta 2035 y se someta cuanto antes a las urnas.

"Si lo que quiere son ocho años más, nosotros lo invitamos a que se presente a unas elecciones y pida los cuatro primeros", señala Ezcurra.

Porque en democracia, los plazos "no los fijan los deseos de un presidente, sino que tenga o no mayoría parlamentaria", remacha.

Esa falta de mayoría se vio este mismo martes, cuando el decreto de vivienda del Gobierno decayó en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts, entre otros.

Otra prueba, sostiene Ezcurra, son las últimas elecciones autonómicas: "Las fantasías húngaras de Sánchez no se compadecen con lo que votan los españoles".

Se refiere a los resultados en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde el PP ha ganado.

A ese cuadro se ha sumado en las últimas horas la pata judicial.

Porque mientras Sánchez "fantaseaba" en el Congreso con estar otros ocho años más, "a un kilómetro, en el Tribunal Supremo, comparecía el empresario Víctor de Aldama".

Aldama lo señaló como "el uno" de la trama del caso Koldo, con José Luis Ábalos y Koldo García —"los escuderos en los que se aupó para llegar al poder", según fuentes populares— sentados en el banquillo.

De ese anhelo de Sánchez de quedarse ocho años más también se hizo eco Santiago Abascal, líder de Vox.

Lo que los españoles quieren es ... 8 años más, pero en Soto del Real con tu banda. https://t.co/1wZb0plyfv — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) April 29, 2026

"Lo que los españoles quieren es… 8 años más, pero en Soto del Real con tu banda", escribió en X.