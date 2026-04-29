Así cuelan la heroína, la coca y el fentanilo en las cárceles españolas: los funcionarios graban un vídeo de alerta

El fentanilo y otras drogas han causado varias muertes recientes en cárceles como las de Algeciras y Huelva, con comportamientos violentos y brotes psicóticos entre los internos.

El sindicato CSIF denuncia que los medios actuales son insuficientes para frenar el ingreso de drogas sintéticas, y reclama más recursos y coordinación en las prisiones.

Funcionarios de prisiones han alertado mediante un vídeo sobre cómo los familiares envían drogas a los internos para consumo o tráfico interno, aumentando el riesgo de sobredosis y muertes.

Las drogas como heroína, cocaína y fentanilo están entrando en cárceles españolas impregnadas en revistas y cartas, método descubierto gracias al olfato de perros detectores.

"Bueno, compañeros, el perro ha marcado aquí un sobre y es una revista de motos que viene impregnada".

Así arranca el vídeo grabado por un funcionario de prisiones en el que se documenta cómo las drogas están entrando en los centros penitenciarios españoles, adheridas a las páginas en el caso de la cocaína y la heroína, o impregnadas químicamente cuando se trata de fentanilo.

Un método casi indetectable. Solo gracias al olfato de un perro detector especializado, los funcionarios han podido descubrir la sustancia oculta en las páginas de la revista.

Así entra droga en las cárceles de España

Las imágenes, que han comenzado a circular entre trabajadores y a las que ha accedido EL ESPAÑOL, muestran a un funcionario de prisiones raspando las páginas de la revista.

"Ahora con una de las hojas que estamos sacando, que está él raspando, es heroína. Y otra de las hojas está impregnada de coca. Mirad la coca", explica el agente mientras la cámara enfoca el polvo blanco extraído del papel

El vídeo se ha grabado para alertar sobre cómo los familiares envían a los internos la droga para traficar dentro o para consumo propio.

"Todavía nos queda por seguir registrando la revista y raspando en aquellos sitios donde esté pegada. Lo digo para que tengáis cuidado los que vais a la cárcel", termina diciendo el trabajador.

Las consecuencias están siendo letales. Las fuentes consultadas advierten que "están aumentando enormemente y de manera alarmante los casos de sobredosis por fentanilo, ya se han dado varias muertes".

Los internos, aseguran, "se ponen como motos y no conocen ni a su madre", lo que multiplica el riesgo para los funcionarios: "Imagina el peligro que corre un funcionario solo en un patio con 100 internos".

Denuncia de los sindicatos

Este método, según alertan fuentes penitenciarias, no afecta solo a revistas.

El fentanilo y otras drogas sintéticas, por ejemplo, están entrando principalmente a través de correspondencia: se rocía un folio con un espray, se deja secar y se escribe en él como si fuera una carta normal.

"Hoy en día, el uso del correo en papel está desfasado en todas partes menos en las prisiones, donde no se permite el móvil, así que a los reclusos les llegan cartas", denuncian desde el sindicato CSIF.

Este sindicato denuncia que los medios actuales son insuficientes para hacer frente a este fenómeno.

De hecho, la semana pasada este sindicato envió un escrito a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para que implante las medidas necesarias para contener esta amenaza tanto para los trabajadores como para los reclusos.

"Necesitamos profesionales con los medios adecuados y una mejor coordinación de los dispensarios y la medicación", reclaman desde CSIF.

Según el último informe general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, en 2023 murieron 24 reclusos por consumo de drogas en los centros (más otros tres presos que estaban de permiso).

Es la cifra más baja de los últimos diez años: en 2018 hubo un pico de 61 muertes, pero desde entonces se han mantenido por debajo de 40.

La prisión de Algeciras (Botafuegos) ha sido el epicentro de esta crisis de los opiáceos . En 2025 se registraron cuatro muertes por sobredosis tras el consumo de "papelillos" impregnados con sustancias tóxicas, incluyendo fentanilo.

Tres de estas muertes ocurrieron en apenas tres semanas: dos fallecimientos en agosto en solo siete días, y un tercero el 11 de septiembre.

En marzo de 2026, la prisión de Huelva registró su primera muerte confirmada por sobredosis tras el consumo de "papelillos" impregnados con fentanilo y cannabis sintético (Spice o K2).

Según el último informe general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, en 2023 murieron 24 reclusos por consumo de drogas en los centros (más otros tres presos que estaban de permiso). Es la cifra más baja de los últimos diez años: en 2018 hubo un pico de 61 muertes, pero desde entonces se han mantenido por debajo de 40.

Sin embargo, estas cifras pueden no reflejar la realidad actual.

Jorge Vilas, del sindicato ACAIP, explicaba en conversación con este periódico que las primeras actuaciones por sobredosis de fentanilo se hicieron en 2024, por lo que la sustancia ya se había detectado antes pero su impacto aún no se reflejaba plenamente en las estadísticas oficiales.

El fentanilo como droga ilegal comenzó a detectarse en prisiones españolas en 2024-2025, con comportamientos violentos y brotes psicóticos como primeros indicadores.