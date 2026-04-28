La 'prioridad nacional' de Bildu en el País Vasco: quiere euskera obligatorio y que los migrantes lo aprendan para 'progresar'

El debate sobre la obligatoriedad del euskera en el empleo público genera tensiones entre PNV y PSE, mientras Bildu pretende blindar jurídicamente su exigencia.

Bildu busca eliminar la zonificación lingüística en Navarra y que el euskera sea oficial en toda la comunidad foral.

La formación abertzale plantea que el conocimiento del euskera sea obligatorio para inmigrantes que deseen integrarse y progresar profesionalmente en la región.

EH Bildu propone declarar el euskera como lengua nacional en el País Vasco y darle un uso preferente en las instituciones públicas.

EH Bildu quiere elevar el euskera a la categoría de lengua nacional y darle "un uso preferente" en las instituciones del País Vasco.

Así lo asegura el partido en el documento que ha firmado este fin de semana, Nueva política lingüística para abrir una nueva etapa de revitalización, en la que defiende la euskaldunización del territorio vasco y navarro.

El texto, aprobado por más del 97% de las bases, pide que el euskera tenga un nuevo estatus jurídico y que se refuerce su presencia en ámbitos como la Administración pública.

También que su conocimiento sea un requisito esencial para los inmigrantes que quieran integrarse en la región.

"Queremos dar un pleno desarrollo jurídico a la condición de lengua propia y nacional, convirtiéndola en lengua de uso preferente y normal en las funciones, espacios y ámbitos principales", expresa el documento.

Arnaldo Otegi durante un acto de EH Bildu.

En el texto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los de Arnaldo Otegi también hablan de "organizar una acogida lingüística adecuada y eficaz para las personas que vayan a trabajar y vivir en la próxima década", los cuales deben hacer del euskera su "herramienta para avanzar en su trayectoria profesional".

De forma velada, sugiere que el idioma debe ser obligatorio para la integración y para progresar social y laboralmente.

Una medida muy parecida a la que propuso Salvador Illa en Cataluña, que sugirió que los inmigrantes que quisieran quedarse y renovar sus permisos de residencia debían demostrar altos conocimientos de catalán.

"Si vinculamos el euskera a políticas de mejora del bienestar social, en ese vehículo social el idioma será compañero y colaborador", justifica Bildu.

Aunque el texto evita referirse a una obligación para quedarse, considera que su meta es que nadie quede fuera de la comunidad lingüística.

"Bildu está repitiendo el esquema de prioridad nacional que busca poner en marcha Vox", asegura José Antonio Pérez Pérez, profesor agregado de Historia Contemporánea de la UPV-EHU. "Los nacionalismos repiten los mismos esquemas. América primero. España primero. Euskadi primero".

Para el historiador, el planteamiento de Bildu sobre los inmigrantes parte de una falacia, ya que buena parte de los que llegan al País Vasco no conocen el idioma: "Es promover la desconfianza hacia el inmigrante. Es absolutamente discriminatorio".

Respecto a la situación en Navarra, el texto de la coalición abertzale va más allá y califica la actual zonificación como una "dolorosa vulneración de los derechos lingüísticos" que, en sus palabras, ha derivado en la creación de hablantes con "tres niveles de derechos" según su lugar de residencia.

La propuesta estratégica de Bildu pasa por poner fin a este "fraccionamiento administrativo" y superar los límites impuestos por la legislación actual para que el euskera sea reconocido como "lengua oficial propia de Navarra" en la totalidad de la comunidad foral.

El sistema de zonificación fragmenta el territorio en tres áreas geográficas, la vascófona, la mixta y la no vascófona. Mientras que en el norte el euskera es plenamente oficial, en la zona mixta su reconocimiento es parcial y en el sur carece de estatus legal, una estructura que EH Bildu tilda de "fraccionamiento administrativo".

"Decir eso es un desprecio del pluralismo de la propia sociedad", asegura Pérez Pérez.

"Lo que plantea Bildu no es un proyecto lingüístico, sino un proyecto político de carácter excluyente que pasa por encima de las diferencias que hay en todo el territorio vasco y navarro e incluso de los territorios donde el castellano sigue siendo mayoritario. Quiere fracturar la sociedad".

Otras de las líneas estratégicas de Bildu son que "el euskera sea el idioma dominante en el tiempo libre organizado de 0 a 16 años", que esté presente en todos los servicios públicos e incluso colonizar el audiovisual, estableciendo programas, recursos y sistemas de cuotas para crear mayor contenido favorable con sus políticas lingüísticas.

El marco de la Ley de Empleo

Este documento cobra especial relevancia en el marco del debate sobre la futura Ley de Empleo Público, donde el PNV y el PSE-EE mantienen una pugna ideológica por el peso del euskera en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE).

El conflicto reside en el uso de los Perfiles Lingüísticos (PL): los niveles de euskera que se exigen para conseguir una plaza de funcionario. El PNV quiere endurecerlo y el PSE quiere que sea más laxo para no espantar a un potencial talento que venga de fuera.

Para el PSE, si se impone el euskera como requisito en casi todos los puestos, se corre el riesgo de priorizar el idioma sobre la competencia profesional y discriminar a quienes sólo hablan castellano.

La mitad de la población vasca no puede acceder a la función pública porque en muchos ámbitos no salen ofertas de empleo sin un conocimiento de la lengua que exige un C1 para dar clase o entrar en la Administración.

"En muchos ayuntamientos, diputaciones o en la propia universidad se exige el título de euskera, pero luego no se utiliza. En el caso de la UPV, esto está derivando en un descenso de la calidad de la investigación. Hay profesores que llegan con una trayectoria nula sólo porque tienen euskera, y eso pesa más que los puntos que tienen los investigadores de larga trayectoria pero sólo saben castellano".

El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del PNV, Aitor Esteban, a su llegada a la celebración del Aberri Eguna (día de la Patria Vasca).

A ello se le suma que en los últimos meses varias sentencias judiciales han anulado los requisitos de euskera en distintas convocatorias.

Los jueces argumentan que exigir el idioma para ciertos puestos es "desproporcionado"; es decir, que se pide un nivel de euskera excesivo que no se corresponde con las tareas reales que el trabajador va a realizar.

Esto ha generado una parálisis legal que tanto el PNV y EH Bildu, pese a sus diferencias ideológicas, buscan resolver mediante un "blindaje" jurídico que impida a la justicia tumbar estas plazas.

"Que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se haya pronunciado sobre este tema ha hecho que Bildu pise el acelerador", señala el docente.

Aquí es donde la propuesta de Bildu de declarar el euskera como "lengua nacional" se convierte en la pieza clave.

Al elevar el estatus legal del idioma, busca que conocer euskera pase de ser un derecho opcional a ser un deber básico de cualquier servidor público.

El objetivo final de Bildu es que, al ser la lengua prioritaria y de "uso preferente", su exigencia en la Administración ya no pueda ser cuestionada por ningún juez, blindando así la obligatoriedad del idioma en el empleo público frente a cualquier futuro recurso judicial.

El texto habla sin tapujos de la existencia de una "ofensiva ideológica, política y judicial" contra el euskera que viene reforzada por "fuerzas divergentes externas", como "la presencia del castellano y, sobre todo, del inglés, cada vez mayor".

Sin embargo, salvar estas tensiones se ha traducido hoy en un bloqueo político que amenaza con enquistar la relación entre los socios del Ejecutivo vasco.

Ni PNV ni PSE muestran señales de ceder en un pulso que gira en torno a la intensidad de esa exigencia lingüística. Tras la reciente prórroga solicitada por los nacionalistas para el registro de enmiendas a la Ley de Empleo Público, la posibilidad de un pacto entre las dos formaciones de gobierno se antoja cada vez más lejana.

Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, ha sido tajante al respecto tras la última Comisión Ejecutiva de su partido, subrayando que las iniciativas de sus socios y las de EH Bildu no son la solución definitiva.

"Seguirá habiendo recursos y seguirá habiendo sentencias", advirtió el líder socialista, que sostuvo que el intento de blindaje normativo "va en contra de los derechos de miles de vascos que quieren acceder a un empleo o que quieren consolidar su plaza en la administración después de trabajar en ella durante años sin estabilidad".

La falta de acuerdo en todos estos extremos ha hecho que el PNV sondee la posibilidad de llegar a acuerdos con Bildu.

Pérez Pérez considera que "el PNV ha caído en la trampa" de los de Otegi: "La presión de Bildu les preocupa. Electoralmente les está pisando los talones. No pueden parecer menos abertzales para su propia parroquia y tampoco incomodar demasiado a su socio de gobierno".