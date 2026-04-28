El Congreso tumba el decreto de vivienda en un debate que muestra la fractura entre todos los socios de Sánchez

Las claves

Las claves Generado con IA El Congreso ha rechazado el real decreto para limitar el precio de los alquileres, con los votos de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV. La decisión de Junts, que ya había anunciado su rechazo, fue clave para la caída de la norma impulsada por el Gobierno de Sánchez. El debate reflejó la fractura entre los socios del Ejecutivo y acusaciones cruzadas sobre intereses inmobiliarios y falta de compromiso con la crisis de la vivienda. Junts también votó en contra de la propuesta de ERC para crear un Consorcio de Transporte en Cataluña, evidenciando su papel decisivo en la derrota de varias iniciativas del Gobierno.

El Congreso de los Diputados ha tumbado este martes el real decreto destinado a limitar el precio de los alquileres, tras prosperar una mayoría formada por PP, Vox y Junts, junto a la abstención del PNV. La norma decae apenas un mes después de su aprobación en Consejo de Ministros, en una votación que ha confirmado el rechazo ya anunciado por la formación de Carles Puigdemont.

Junts llevaba semanas advirtiendo de su posición y ha acabado cumpliendo el guion previsto. Su decisión ha resultado determinante para la caída de una medida que nació ya rodeada de tensiones dentro del propio Gobierno, donde parte del sector socialista mostraba recelos sobre su inclusión en el paquete de medidas vinculadas a la guerra en Irán, ante el riesgo de derrota parlamentaria.

El debate en el hemiciclo ha servido para repasar el recorrido de una iniciativa que arrastra una cadena de prórrogas desde 2020, en plena crisis del Covid, cuando comenzó a sostenerse mediante sucesivos reales decretos. Los últimos habían establecido extensiones de un año, mientras que el texto ahora rechazado planteaba ampliarla a dos y limitar la subida de los alquileres al 2%.

Desde la tribuna, la diputada de Junts, Marta Madrenas, ha cargado contra la medida, a la que ha calificado de “arbitraria” y ejemplo de la “incoherencia de sus políticas”. También ha sostenido que se trata de una “operación de propaganda jurídicamente defectuosa”, elaborada —según ha dicho— de forma precipitada.

Sus palabras han encendido las bancadas de la izquierda, que han reprochado a Junts haber contribuido con su voto a la caída de la norma. Incluso varios activistas de la vivienda han retrasado varios segundos la votación ya que, desde la tribuna de invitados, han comenzado a gritar "vergüenza" cuando se iba a votar la medida. Una actitud que les ha llevado a ser desalojados por orden de la presidenta, Francina Armengol.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha ido más allá al insinuar posibles intereses inmobiliarios de algunos diputados de Junts y ha pedido que se investiguen sus propiedades.

La tensión ha ido en aumento hasta el punto de que el diputado ha cruzado el hemiciclo en dirección a la bancada independentista mientras mostraba su declaración de bienes, en un gesto que ha elevado aún más el tono del debate.

El debate muestra como el Gobierno va perdiendo cada día más apoyos, incapaz de sacar nada adelante. Hasta uno de sus socios más leales, Maribel Vaquero, del PNV, criticó que "la crisis de la vivienda no es tema coyuntural, es estructural y medidas puntuales como esta no van a suponer una solución". Una enmienda a la principal preocupación de los ciudadanos y que va en línea con las críticas de PP y Vox.

El portavoz del PP, Daniel Pérez, tildaba la política de vivienda del Gobierno como "improvisación, propaganda y supervivencia política" y le acusaba de convertir el Consejo de Ministros "en un mercadillo" en el que "se sacan decretos a cambio de votos e ideologías a cambio de poder".

Mientras que el diputado de Abascal, Carlos H. Quero, también aseguraba que la prórroga "no resuelve el problema, lo aplaza y lo agrava" y que "la escasez seguirá ahí".

Tampoco ha servido para unir a la izquierda que ha mostrado grietas durante el debate. El portavoz de Sumar, Gerardo Pisarello, acusaba al PSOE de no haberse "implicado lo suficiente" y que la ausencia durante el debate de la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, prueba "que se ha hecho poco y tarde". Unas críticas en las que coincidía también Compromís.

De ahí que el portavoz del PSOE, Ignasi Conesa, les pidiese que "las izquierdas no debemos errarnos de adversarios" y justificaba la ausencia de la ministra porque estaba a esa hora en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Los partidos progresistas también chocan en qué hay que hacer ahora. La portavoz de Podemos, Ione Belarra, auguraba que "Junts no va a dar el brazo a torcer" y que en vez de abandonar la medida, deberían traer "este Real Decreto todos los meses". Algo en lo que coincide ERC, Gabriel Rufián, que pedía levantarlo "hasta que se cansen".

La ausencia de los ministros del PSOE contrastaba con la presencia de los de Sumar con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ejerciendo de líder. "La ciudadanía está harta de que su principal problema sea un juego cruzado", aseguraba durante su turno de defensa del Real Decreto. Una intervención que fue saludada por una Yolanda Díaz ovacionándole en pie y dándole un beso al aire desde su puesto de vicepresidenta segunda en la bancada azul.

Más tarde, durante la réplica, Bustinduy prefería confrontar abiertamente con Vox y PP, y se guardaba un cierto guante blanco con Junts a los que no atacaba de forma tan visceral aunque les acusaba de no escuchar a la ciudadanía. "Cada euro de más que paguen los ciudadanos tendrá nombres y apellidos", aseguraba.

Otro decreto que tumban

Este martes también fue aciago al Gobierno en otra propuesta que avalaba el PSOE. La propuesta de ERC para crear un Consorcio de Transporte en Cataluña y que es una exigencia de los de Junqueras para que Salvador Illa saque sus presupuestos.

Junts también ha votado en contra. "Cataluña no necesita "chiringuitos" con el dinero de la gente, necesita cobrar lo que Madrid le debe", aseguraba Miriam Nogueras. Algo que irritaba al socialista José Zaragoza que cargaba contra “el cuanto peor mejor". "Luego tiene que venir el PSC a solucionar lo que han destrozado”, terciaba en otro momento.

Dos votaciones en las que Junts volvía a ser decisivo y que tumbaba, de nuevo, la hoja de ruta del Gobierno. Todo mientras un PNV empieza a tomar cada día más distancia del Ejecutivo y con una duda que sobrevuela sobre cómo aguantarán hasta el final de la legislatura cuando ya no hay mayoría que les sostenga.