El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol está citado presencialmente este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que lo juzga por la fortuna oculta en Andorra para decidir si está en condiciones de declarar y afrontar el proceso penal, una vez lo examine un médico forense.

El tribunal ha citado a Pujol, al que hasta ahora había permitido seguir el juicio de forma telemática, para que lo explore el forense de la Audiencia Nacional a las 9:30 horas en su sede de San Fernando de Henares (Madrid), antes de que se inicie el turno de declaraciones de los acusados, que empieza precisamente con su interrogatorio.

Tras el examen forense, el tribunal, que preside el magistrado Ricardo De Prada, resolverá si Jordi Pujol, de 95 años y aquejado de un deterioro cognitivo que el pasado mes de noviembre acreditaron los médicos forenses, está en condiciones de afrontar el juicio o, por el contrario, se debe archivar la causa contra él por "demencia sobrevenida".

En el caso de que la sala acuerde sacarlo del juicio, Pujol podrá abandonar la Audiencia Nacional, sin responsabilidad penal alguna, y dará comienzo la ronda de interrogatorios de los acusados, que previsiblemente se iniciará con la declaración de su hijo mayor, Jordi, quien según la Fiscalía gestionaba el cobro de comisiones ilegales de empresarios y el patrimonio familiar.