Feijóo señala a Corredor, Ribera, Aagesen y Sánchez por el gran apagón de hace un año: 'No deberían seguir en el cargo'

El PP propone prolongar la vida útil de las centrales nucleares y despolitizar Red Eléctrica, defendiendo una combinación equilibrada de energías renovables y convencionales.

Feijóo denuncia que el Gobierno no asumió responsabilidades tras el apagón y critica el coste adicional de 1.000 millones de euros en la factura de los españoles.

El PP sostiene que el apagón fue consecuencia de una gestión política negligente y de graves fallos en Red Eléctrica, con una cadena de errores evitables.

Feijóo acusa a Corredor, Ribera, Aagesen y Sánchez de incompetencia e irresponsabilidad por el gran apagón del 28 de abril de 2025.

El presidente del Partido Popular acusa personalmente a la presidenta de Red Eléctrica, a la exvicepresidenta tercera, a su sucesora y al presidente del Gobierno de "obsesión ideológica, incompetencia e irresponsabilidad" por el gran apagón del 28 de abril del año pasado.

"Yo señalo a Beatriz Corredor, a Teresa Ribera, a Sara Aagesen y por supuesto a Pedro Sánchez", ha dicho Alberto Núñez Feijóo. "Ninguno debería seguir en su cargo".

El líder del PP ha inaugurado este lunes una jornada en el Congreso para "arrojar luz sobre el segundo apagón, el de la transparencia, que siguió al real, un día como mañana de hace un año".

Feijóo ha denunciado que, un año después de "un hecho inédito e impropio de un país desarrollado", como fue que "España dejara de funcionar y se quedara incomunicada", el Gobierno "no ha asumido ninguna responsabilidad, ninguna dimisión", y sólo ha habido "confusión, mentiras e insultos".

Según los populares hubo hasta una decena de "avisos documentados" en los meses y días previos de "una cascada de errores" provocados por buscar récords de renovables "sin tener en cuenta las leyes de la física, que no se determinan en un Consejo de Ministros", ni tampoco "las consecuencias sociales, económicas y de vidas humanas".

Tal como ha lamentado Feijóo, "la degradación de un país es gradual", y así ha descrito la situación del "desgobierno" en España. "Pero tiene hitos reconocibles", y el gran apagón pasará a la historia "como el síntoma del fallo multiorgánico al que Sánchez ha sometido a nuestro país".

Feijóo ha insistido en que "los españoles no estamos condenados a este empobrecimiento provocado por la incompetencia y la corrupción", se ha comprometido a impulsar soluciones, y ha lamentado que el 28-A vaya a quedar como “una muestra más de que, cuanto más recauda este Gobierno, menos reciben los ciudadanos".

"Expertos de verdad"

El PP ha consolidado su relato sobre el gran apagón eléctrico del 28 de abril de 2025: fue, a su juicio, la consecuencia directa de una gestión política negligente del Gobierno de Pedro Sánchez y de graves fallos del operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), bajo la mirada pasiva de la CNMC.

Desde su mayoría absoluta en el Senado, los populares han utilizado la comisión de investigación sobre el "cero energético" para fijar un marco de responsabilidades que exculpa a las grandes eléctricas privadas y concentra la culpa en el diseño del sistema y en las decisiones regulatorias de la última legislatura.

"La comisión que impulsamos en el Congreso nos la vetó la Mesa... controlada por el Gobierno", ha recordado Feijóo. Así, en paralelo, las informaciones publicadas por EL ESPAÑOL e Invertia han ido dibujando un escenario más complejo en el plano regulatorio, con una CNMC que combina prudencia formal y presión de fondo sobre el sector.

Este lunes, en la Sala Constitucional del Congreso, el PP pretende "analizar lo que todos los expertos saben desde hace meses" y el Gobierno "sigue tratando de ocultar". Y para ello, ha organizado una jornada con "expertos de verdad, no como los de la pandemia", que expliquen sus conclusiones y ayuden al "próximo Gobierno de España" a apuntalar sus propuestas.

Admisión de culpa

Feijóo ha recordado que el Gobierno ha admitido implícitamente su culpa.

Porque "al día siguiente, con las mismas condiciones meteorológicas, el mix energético era otro". Es decir, que "se añadieron fuentes estables y síncronas" para reforzar el sistema. Y ha recordado que, desde entonces, "ese plan reforzado ha costado unos 1.000 millones a los españoles en su factura, desde entonces".

Es decir, en los cálculos del PP, "cerca de 40 euros al mes por hogar". Por eso, el PP se compromete a que entre sus propuestas esté un "mecanismo de protección" para las familias y las industrias, que "impida la repercusión opaca en sus recibos" de cambios en el sistema no comunicados.

Pero es que además, Feijóo ha advertido de que habrá muchos más millones que pagar en indemnizaciones y responsabilidades del Estado: "¿Cuántos centenares de millones de euros estamos en riesgo de tener que pagar con el impuesto de los españoles?".

Esas cinco propuestas "para garantizar que un episodio como éste no vuelva a ocurrir jamás", anunció, son las siguientes:

La combinación de fuentes renovables con las síncronas, "es decir, hidroeléctricas, térmicas y nucleares", para empezar. Y la "prolongación de la vida útil" de las centrales atómicas españolas "como pide la Comisión Europea y como es razonable", advirtió, antes de anunciar que este martes visitará una planta nuclear para "demostrar ese compromiso".

La tercera, "la despolitización de Red Eléctrica" para que este operador esté presidido por "personas con capacidad demostrable" en el ámbito de la energía, y no por otras "cuyo único mérito es tener el carnet de determinado partido político". Además, que Red Eléctrica esté "sometida a las obligaciones de transparencia" y el establecimiento de los citados "mecanismos de protección" para consumidores e industria.

Cadena de errores

El regulador ha abierto en las últimas semanas varios expedientes sancionadores por “indicios de infracción” relacionados con el apagón, que afectan tanto a REE (Redeia) como a centrales de Iberdrola, Endesa, Naturgy y otros operadores, con la vista puesta en posibles incumplimientos que pudieron agravar la fragilidad del sistema.

Aunque la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, insistió en el Senado en que su informe técnico no señalaría responsables individuales, los análisis del propio organismo y las exclusivas de EL ESPAÑOL subrayan que el apagón no fue "causa mayor" y que pudo haberse evitado con las herramientas disponibles, abriendo la puerta a reclamaciones económicas contra los operadores eléctricos.

Ese contraste alimenta el discurso del PP, que acusa a la CNMC de "falta de diligencia" pero ve en los expedientes y en las conclusiones del regulador una confirmación de que existió una cadena de errores humanos y de gestión, más que un simple fallo técnico imprevisible.

Para los populares, la investigación oficial avala su tesis de que el sistema estaba avisado y de que ni el Gobierno ni REE reaccionaron a tiempo ante el aumento de episodios de sobretensión previo al "cero energético".

Sobre ese eje de responsabilidad, el PP ha reforzado su apuesta por mantener abierta la central nuclear de Almaraz como pieza estratégica de seguridad de suministro en plena crisis energética.

La central se ha convertido en símbolo político tras el gran apagón: el acuerdo de investidura de María Guardiola en Extremadura con Vox se articula en buena medida sobre una posición común para frenar el cierre previsto de la planta y garantizar su continuidad más allá del calendario pactado con el Gobierno.

La Junta ha puesto ya sobre la mesa rebajas de la ecotasa nuclear y ventajas fiscales para Almaraz, mientras Guardiola se reivindica como punta de lanza de un "nuevo equilibrio" entre renovables y nuclear, que el PP presenta como antídoto frente a los riesgos de un sistema excesivamente dependiente de las energías verdes en un contexto de apagones y tensión en la red.

"Hoy estamos aquí, un año después, para aportar luz a lo que el Gobierno quiso dejar en la oscuridad. Análisis y, sobre todo, soluciones", ha concluido Feijóo. "Mañana, queremos estar en el Gobierno. Y nuestra única prioridad es la misma que la de la inmensa mayoría de los españoles, que España funcione".