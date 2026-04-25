Cientos de personas se manifiestan coreando el 'No a la guerra': "Pararemos cuando paren las bombas"

Manifestantes en Madrid para exigir el fin de la guerra en Oriente Medio. Efe

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Las claves Generado con IA Cientos de personas se han manifestado en Madrid y otras 200 localidades de España para exigir la paz en Oriente Medio y el cese de los bombardeos en Gaza. La plataforma Parar la Guerra, respaldada por más de 250 organizaciones y 10.000 firmas, ha impulsado esta movilización, la novena a nivel estatal desde octubre de 2023. Entre los asistentes han estado figuras del mundo de la cultura y la política, como Reyes Maroto (PSOE) y el director de cine Javier Fesser, quienes han reclamado soluciones negociadas y criticado la ausencia del PP en la protesta. La Embajada de Estados Unidos en España ha alertado sobre posibles medidas de seguridad y ha recomendado evitar las manifestaciones y grandes concentraciones.

Cientos de personas se han concentrado este sábado en Madrid y en otras 200 localidades de España para exigir la paz en Oriente Medio y que no se "olvide Gaza". Además, remarcan que no van a parar "hasta que las bombas paren".

Una manifestación que se produce dos días después de que esta plataforma integrada por personalidades vinculadas al mundo de la cultura y 250 organizaciones sociales emitiesen un manifiesto respaldado con la firma de más de 10.000 personas.

La plataforma Parar la Guerra nació el 29 de octubre de 2023 tras comenzar los bombardeos israelíes sobre Gaza en respuesta a los atentados de Hamás del día 7 del mismo mes y ha publicado 10 manifiestos desde entonces, que se han traducido en 9 movilizaciones estatales.

A esta convocatoria han acudido personalidades vinculadas al mundo de la cultura, pero también de la política. En ella se ha visto al eurodiputado, José Cepeda; la portavoz adjunta de la Asamblea de Madrid, Mar Espinar; el diputado de Sumar, Txema Guijarro; y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto.

"Tenemos que estar siempre en el lado correcto de la Historia", ha dicho la portavoz de los socialistas quien se ha mostrado comprometida con la causa.

Además, ha defendido que "por la vía negociada se llegue a una solución" y ha recriminado que no esté el PP, "quien dice ser un partido de Estado", en cuestiones como la defensa del derecho internacional y las consecuencias derivadas de la guerra.

"Hemos denunciado siempre el régimen de los ayatolás, pero eso no significa que no denunciemos la guerra ilegal y las consecuencias que está teniendo", ha sentenciado Maroto.

Aunque, eso sí, no ha querido entrar a valorar las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre expulsar a España de la OTAN al mostrar una postura beligerante contra sus acciones en Oriente Medio.

"No podemos valorar un correo electrónico, lo que queda muy claro es que el Gobierno de España es un socio fiable, que va a estar siempre del lado de la paz y trabajando en el marco de la OTAN para garantizar la seguridad y el derecho internacional", ha remarcado.

Una manifestación a la que también ha acudido el director de cine, Javier Fesser, quien ha destacado su extrañeza por el hecho de que "la mitad del mundo" esté sufriendo una "injusticia y crueldad inimaginables", mientras que el resto está "invirtiendo en Bolsa y yendo al parque de atracciones los domingos", ha remarcado.

"La paz solo será posible si los diferentes nos unimos en este objetivo común", ha remarcado el portavoz de la plataforma, Joanen Cunyat, quien ha puesto de manifiesto la importancia de aunar a más de 250 organizaciones que tienen ideologías diferentes, pero que defienden este tipo de movilizaciones.

La embajada pide "evitar manifestaciones"

La Embajada de Estados Unidos en España ha alertado de que pueden "aumentar las medidas de seguridad con cierres de carreteras, restricciones de tráfico o mayor presencia policial" ante las manifestaciones convocadas este sábado en toda España.

📢 We are aware of planned demonstrations throughout Spain on April 25, 2026, with additional demonstrations possible on April 26.



📍 In Madrid, a demonstration is planned for 11:00 AM in Plaza de Callao.

📍 In Barcelona, a demonstration is planned for 12:00 PM in Pla de la Seu.… pic.twitter.com/Xb9LsjnZfA — U.S. Embassy Madrid 🇺🇸🇪🇸 (@USembassyMadrid) April 24, 2026

Y ha recomendado que se "evite manifestaciones y multitudes", así como seguir "los medios locales para actualizaciones".