[Illa arrebata al separatismo la 'prioridad nacional' del catalán como requisito para que los inmigrantes puedan quedarse]
[Vox sigue haciéndole el juego al PSOE llevando el eslogan de la "prioridad nacional" a CCAA y municipios para debilitar al PP
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Sánchez alerta sobre los pactos PP-Vox: "La discriminación afecta hoy a los migrantes pero pasado mañana a otros colectivos señalados por la ultraderecha"
A Pedro Sánchez también le han preguntado por los acuerdos autonómicos de PP y Vox en Extremadura y Aragón y el polémico principio de "prioridad nacional". "Están hablando de ciudadanos de primera y segunda clase, de violar un principio básico de nuestra Constitución que es el de no discriminación y la igualdad de las personas sea cual sea su origen, raza, orientación sexual o género", ha denunciado el presidente del Gobierno desde Chipre.
Sánchez ha querido resaltar el "posicionamiento tan contundente" de Amnistía Internacional, que ha asegurado que algunas medidas incluidas en los pactos PP-Vox suponen "un grave retroceso en los derechos humanos", y ha alertado de que esto solo es el principio.
"Se abre la puerta a una discriminación que hoy afecta a los migrantes pero que pasado mañana va a afectar a otros muchos colectivos que siempre han sido señalados por la ultraderecha", ha vaticinado, en referencia a grupos feministas o prodiversidad.
"Si después de seis meses negociando lo único que pueden ofrecer es este proyecto de involución y reacción, es un auténtico desastre para los intereses de Extremadura, Aragón y España".
El presidente también ha confirmado que el Gobierno "actuará con la fuerza de la ley con total contundencia" cuando se apruebe alguna ley que "contravenga" el principio de igualdad entre ciudadanos.
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Sánchez sobre el juicio de la 'operación Kitchen': "Cuando en 2018 llegamos al Gobierno todo eso desapareció"
Pedro Sánchez se ha manifestado sobre el juicio del caso Kitchen durante la reunión informal de los líderes de la UE y ha presumido que cuando el PSOE llegó al Gobierno "todo eso desapareció".
"Es importante que los ciudadanos recuerden que la operación Kitchen son tres cosas: una financiación irregular sistémica del PP durante décadas, un intento de obstrucción de la acción de la Justicia y la Policía para investigar y enjuiciar esa corrupción, para lo que utilizaron la mal llamada Policía patriótica para perseguir al entonces tesorero del PP y una destrucción de pruebas que pudieran incriminar a la cúpula del Ministerio del Interior y a las direcciones del PP", ha recordado.
"Cuando en 2018 llegamos al Gobierno todo eso desapareció", ha presumido el presidente del Ejecutivo en declaraciones a los medios. "No hay Policía patriótica, siempre ha habido colaboración con las fuerzas y cuerpos policiales y hemos colaborado con la Justicia cuando hemos visto casos de corrupción que por desgracia han afectado a mi partido". En este sentido, ha asegurado que el PSOE y Moncloa han respondido "con máxima contundencia"-
"Eso es lo que me gustaría que hiciera el PP y por desgracia no le hemos visto reprochar ni desmarcarse de la operación Kitchen. Al contrario, han amparado y respaldado al señor Rajoy", ha lamentado Sánchez.
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El CIS publica este viernes su estudio preelectoral sobre los comicios andaluces
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicará este viernes, 24 de abril, el avance de resultados del estudio 'Preelectoral elecciones autonómicas 2026. Comunidad autónoma de Andalucía', que ha elaborado de cara a los comicios al Parlamento andaluz que se celebrarán el próximo 17 de mayo.
El avance de resultados de dicho estudio preelectoral se publicará en la página web del Centro de Investigaciones Sociológicas (www.cis.es) a partir de las 12.30 horas de este viernes.
De cara a los anteriores comicios autonómicos andaluces del 19 de junio de 2022, el CIS publicó su encuesta preelectoral en la víspera del inicio oficial de la campaña; en concreto, el 2 de junio, que auguró una victoria del PP-A como la que se acabó produciendo en la cita con las urnas, si bien la que se registró fue más amplia que la que vaticinó el Centro de Investigaciones Sociológicas, que no auguró la mayoría absoluta con la que finalmente ganaron los 'populares'.
En concreto, el CIS pronosticó una victoria del PP-A de Juanma Moreno con una horquilla de 47 a 49 escaños, cuando finalmente obtuvo 58, mientras que auguró que el PSOE-A obtendría entre 32 y 36 diputados, más de los 30 con los que acabó el 19J, y Vox entre 17 y 21 diputados, un resultado superior al que se terminó plasmando en la cita del 19J, cuando la formación de Santiago Abascal alcanzó 14 representantes en el Parlamento andaluz, según informa Europa Press.
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Illa arrebata al separatismo la 'prioridad nacional' del catalán
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reafirmó este jueves, fiesta de Sant Jordi en Cataluña, en su propósito de promover el catalán a la fuerza entre los recién llegados.
"El catalán nos necesita a todos" y "cada nuevo catalanohablante es una esperanza", dijo en su discurso, que fue criticado por Junts y en sectores del independentismo.
Cataluña será la primera comunidad que exigirá de forma obligatoria su lengua cooficial para renovar un permiso de residencia.
Esta medida se aplicará en el segundo año de residencia. Afectará, por tanto, a todos aquellos que obtengan los papeles en la regularización masiva que ha puesto en marcha el Gobierno.