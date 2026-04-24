A Pedro Sánchez también le han preguntado por los acuerdos autonómicos de PP y Vox en Extremadura y Aragón y el polémico principio de "prioridad nacional". "Están hablando de ciudadanos de primera y segunda clase, de violar un principio básico de nuestra Constitución que es el de no discriminación y la igualdad de las personas sea cual sea su origen, raza, orientación sexual o género", ha denunciado el presidente del Gobierno desde Chipre.

Sánchez ha querido resaltar el "posicionamiento tan contundente" de Amnistía Internacional, que ha asegurado que algunas medidas incluidas en los pactos PP-Vox suponen "un grave retroceso en los derechos humanos", y ha alertado de que esto solo es el principio.

"Se abre la puerta a una discriminación que hoy afecta a los migrantes pero que pasado mañana va a afectar a otros muchos colectivos que siempre han sido señalados por la ultraderecha", ha vaticinado, en referencia a grupos feministas o prodiversidad.

"Si después de seis meses negociando lo único que pueden ofrecer es este proyecto de involución y reacción, es un auténtico desastre para los intereses de Extremadura, Aragón y España".

El presidente también ha confirmado que el Gobierno "actuará con la fuerza de la ley con total contundencia" cuando se apruebe alguna ley que "contravenga" el principio de igualdad entre ciudadanos.