Sánchez replica a la amenaza de Trump de echarle de la OTAN: "No hay debate; España cumple, somos un socio leal"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia de este viernes en Nicosia Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez rechaza las amenazas de Donald Trump sobre expulsar a España de la OTAN y defiende la lealtad y compromiso de España en la Alianza. La negativa de España a ceder bases y espacio aéreo a EEUU en la guerra con Irán se fundamenta en la defensa del derecho internacional. El Pentágono contempla suspender a España de la OTAN tras el veto sobre las bases y el espacio aéreo, según un mail interno citado por Reuters. Sánchez subraya que España cumple con sus obligaciones en la OTAN, mantiene tropas en el flanco Este y apoya a Ucrania, aunque no aumentará el gasto militar al 5%.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este viernes las renovadas amenazas del Gobierno de Donald Trump de expulsar a España de la OTAN y ha defendido la posición española de negarse a ceder sus bases y su espacio aéreo a EEUU en la guerra con Irán por considerar que vulnera el derecho internacional.

"Desde nuestro punto de vista, no hay debate: cumplimos con las obligaciones, somos un socio leal, estamos comprometidos, desplegados en muchísimas áreas y por tanto absoluta tranquilidad", ha alegado Sánchez a su llegada a la reunión informal de líderes europeos que se celebra este viernes en Chipre.

Según un mail interno del Pentágono al que ha tenido acceso la agencia Reuters, la Administración estadounidense estaría contemplando, entre otras medidas, suspender a España de la Alianza Atlántica o revisar la posición de Washington sobre el control británico de las islas Malvinas.

Sánchez replica a la amenaza de Trump de echarle de la OTAN

Estas opciones se detallan en un texto elaborado a raíz de la negativa de algunos países, encabezados por España, a que el Ejército estadounidense use bases militares y espacios aéreos nacionales en operaciones relacionadas con el conflicto en Oriente Próximo.

"Nosotros no trabajamos sobre emails. Trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga en este caso el gobierno de Estados Unidos. La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", ha replicado el presidente del Gobierno.

"España ha de defender siempre dos cosas. La primera, el interés general de nuestro país. Y en segundo lugar, el cumplimiento de nuestras responsabilidades, que asumimos en toda garantía, como buenos aliados que somos de la OTAN", insiste Sánchez.

En este sentido, el presidente del Gobierno ha presumido de que España tiene desplegadas tropas en el flanco Este de la OTAN "para defender la integridad territorial ante la amenaza rusa" y además mantiene el apoyo a Ucrania utilizando instrumentos de la Alianza como el programa PURL, con en el que compra armamento de EEUU para cederlo gratis a Kiev.

Sobre su negativa a elevar el gasto en Defensa hasta el 5% acordado en la cumbre de La Haya, Sánchez ha reiterado su argumento habitual: su Gobierno es el que ha incrementado la inversión hasta el 2% -un objetivo firmado por el PP en 2014- y considera que esa cifra es suficiente para pagar las capacidades comprometidas con la Alianza. Una posición que, sin embargo, rechaza el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Sin mencionar a Trump en ningún momento, Sánchez ha aprovechado su intervención en Chipre para arremeter de nuevo contra la guerra de EEUU e Israel en Irán. "La crisis provocada en Oriente Medio por esta guerra ilegal, lo que hace es demostrar el fracaso de la fuerza bruta y la exigencia de respetar el derecho internacional, el orden multilateral: salvaguardarlo y reforzarlo".