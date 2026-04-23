La Policía señala a Pablo Iglesias por azuzar el "hostigamiento" en Twitter contra un abogado al que tildó de "ultraderechista"

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional señala a Pablo Iglesias por contribuir al hostigamiento digital contra el abogado Jesús Santorio en Twitter. Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, retuiteó y recomendó artículos que calificaban a Santorio de "fascista" y "ultraderechista", amplificando el alcance del señalamiento. El informe policial advierte que estos mensajes aumentaron el riesgo de acoso y la estigmatización social del abogado, identificándolo públicamente. El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles, tras la querella presentada por Santorio contra Iglesias y el autor del artículo.

Un informe policial señala a Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, por "contribuir a ampliar el hostigamiento digital" en la red social Twitter (ahora llamada X) contra un abogado.

Previamente, Diario Red, la web que dirige Iglesias, había llamado "fascista" a dicho letrado en una publicación, en la que se desvelaba que el letrado Jesús Santorio utiliza en X el alias de @SrLiberal.

El 10 de abril de 2025, desde su perfil de X, el también exsecretario general de Podemos retuiteó ese enlace y recomendó su lectura.

Ahora, en el mencionado informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Policía Nacional señala que, de esta forma, Iglesias "incrementó significativamente el alcance" de aquella publicación, "facilitando que el señalamiento llegue a un público más amplio".

El atestado de la Brigada Provincial de Información de Madrid también subraya que dicho tuit, por parte de una cuenta con más de dos millones y medio de seguidores, aumenta "el riesgo de acoso" contra Santorio.

Por otro lado, el 8 de mayo de ese mismo año, el exvicepresidente del Gobierno publicó en X el enlace a un artículo muy similar de Diario Red, al que acompañó de un mensaje que tildaba de "ultraderechista" al abogado.

Asimismo, el expolítico agradecía al autor del mismo el "tremendo trabajo" que había hecho para "desenmascarar" a @SrLiberal y otros perfiles a los que Iglesias vinculaba con la extrema derecha.

El informe policial señala que, al referirse el artículo a Santorio como "fascista", se produce una "discriminación indirecta o contextual". ¿Cómo? "Por el efecto social que este mensaje puede ocasionar, identificando plenamente a la persona [afectada] con nombre y apellidos".

La Brigada Provincial de Información también advierte de que dicha contenido "utiliza las etiquetas de 'fascista' y 'ultraderechista' como una etiqueta de exclusión social, produciéndose una estigmatización totalizante".

Pablo Iglesias en Canal Red.

"Este contexto multiplica el impacto del mensaje, facilita su viralización mediante interacciones de terceros y aumenta el riesgo de señalamiento, estigmatización y hostigamiento de la persona identificada nominalmente, intensificando el daño reputacional", concluye el atestado policial.

Estas actuaciones son conocidas en Internet como doxeo, el revelar la verdadera identidad del individuo que emplea un alias o un pseudónimo como nombre en sus perfiles de redes sociales.

El informe ya ha sido enviado al Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles, el mismo que asumió la querella interpuesta por Santorio contra Iglesias y contra el autor del mencionado artículo.

De hecho, el letrado ya ha sido citado a declarar, para ratificarse en su denuncia, el próximo 8 de junio.