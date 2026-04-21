Pedro J.: "Tezanos debería ir al banquillo por delito electoral y pagar un millón por cada punto de más que le da a Sánchez"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro J. Ramírez acusa a José Félix Tezanos, presidente del CIS, de incurrir en un delito electoral por manipular encuestas en favor del PSOE y pide una querella criminal. Propone que Tezanos y sus cómplices paguen un millón de euros por cada punto de más que otorguen al PSOE en sus pronósticos si se demuestra el engaño. Critica que el CIS sea un instrumento controlado por el Gobierno y afirma que España no será una democracia plena mientras exista esta situación. Pedro J. también se pronuncia sobre el caso Kitchen y exige responsabilidad política tanto para el PP como para el PSOE en casos de corrupción.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha denunciado los "indicios" que apuntan que José Félix Tezanos, el presidente del CIS, estaría "incurriendo en un delito electoral" por las encuestas publicadas por el barómetro que dan una amplia ventaja al PSOE, de hasta 13 puntos sobre el PP según la última, en unos comicios generales.

"Espero que la oposición o grupos cívicos presenten una querella criminal en esos términos", ha reclamado durante su intervención este martes en la tertulia de El programa de AR de Telecinco.

"Igual que los 24 años para Begoña Gómez me parecen una barbaridad, no voy a pedir que Tezanos pase un año en la cárcel por cada punto que se desvíe su pronóstico", pero sí que "él y sus cómplices tuvieran que pagar un millón de euros por cada punto que la realidad demuestre que estaban engañando a los ciudadanos", ha propuesto.

Pedro J. se ha mostrado "desazonado" por el hecho de que cada mes el CIS "nos agreda con manipulaciones tan burdas" y ha exigido que el organismo público no pueda hacer sondeos electorales. "Es un instrumento propio de una satrapía", ha valorado. "España no será una democracia plena mientras siga habiendo una institución controlada por el Gobierno como el CIS. Ni siquiera en Hungría [Viktor] Orbán tenía un instrumento al servicio del poder así".

Sobre el juicio de la operación Kitchen, el director de EL ESPAÑOL ha afirmado que "en lo sustancial" lo que dicen las acusaciones es verdad y ha ratificado la declaración de Rosalía Iglesias, esposa del extesorero Luis Bárcenas, sobre el espionaje de su chófer. "El director del CNI me dijo expresamente: 'No somos nosotros'. Era la Policía", ha relatado Pedro J. Ramírez.

"Todo gobernante que tiene a un ministro o a un colaborador directo implicado en un caso así debe dimitir por principio de responsabilidad política. Lo dije entonces diez veces [con Mariano Rajoy] y me costó el puesto de director de El Mundo, pero vuelvo a decirlo ahora", ha expresado. "Esto no es el PP o el PSOE".

En esta línea, el periodista ha subrayado, en referencia a Pedro Sánchez, que "hay otro jefe de Gobierno en activo que tiene a un estrecho colaborador juzgado por graves casos de corrupción". "De la misma forma que Rajoy tendría que dimitir si Bárcenas o [el exministro del Interior] Fernández Díaz fuesen juzgados, la regla de tres es implacable".

Pedro J. ha cargado contra el "doble rasero inaudito" de quienes pedían responsabilidades políticas a Mariano Rajoy por la caja B del PP o la trama Kitchen y no hacen lo mismo con el actual presidente del Gobierno.

"Si Ábalos es condenado será un escándalo monumental que este señor siga siendo presidente y se presente a unas nuevas elecciones", ha zanjado.