El Gobierno dice que el proceso de regularización es 'garantista' y que 'cumple con su obligación' al abrir el trámite a los presos

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra portavoz, Elma Saiz, y la ministra de Educación, Milagros Tolón, este martes. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno defiende que el proceso de regularización de extranjeros es garantista y exige informes policiales para evitar riesgos para la seguridad. Instituciones Penitenciarias ha ordenado a los directores de cárceles informar y ayudar a los presos extranjeros preventivos a tramitar solicitudes de regularización. Solo podrán regularizarse quienes no tengan antecedentes penales ni supongan un peligro para la seguridad nacional, evaluándose cada caso individualmente. La ministra Elma Saiz acusa al PP de boicotear la regularización desde los ayuntamientos, mientras otras entidades como la Iglesia y empresarios apoyan la medida.

El Gobierno sostiene que el proceso de regularización es "muy garantista" y que está "muy preparado" y subraya que Instituciones Penitenciarias "ha cumplido con su obligación" al facilitar el trámite a los internos extranjeros que cumplen prisión preventiva.

Así lo han defendido los ministros Fernando Grande-Marlaska y Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ambos han dejado claro que esos presos preventivos, como el resto, no pueden tener antecedentes penales y deben ser sometidos a un informe policial que garantice que no son un riesgo para la seguridad y el orden público.

Las explicaciones llegan tras la circular de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que ordena a los directores de las cárceles informar a la población reclusa extranjera sobre la regularización extraordinaria y ayudarles a tramitar sus solicitudes "con la mayor prontitud".

El Gobierno explica que el decreto prevé que las "personas con antecedentes penales no van a ser regularizadas" y añade que "tampoco las que puedan suponer peligro o riesgo para la seguridad nacional o el orden público".

En este último precepto entrarían los presos preventivos, que están privados de su libertad por un juez, pero no del resto de derechos. Y sobre los que las Fuerzas de Seguridad del Estado pueden sostener que son un peligro para la seguridad y el orden público y, por tanto, puede vetarse su regularización.

Hay una valoración individual de cada uno de ellos que hará la Policía Nacional, según ha explicado Grande-Marlaska.

Interior añade que "lo que ha hecho Instituciones Penitenciarias es comunicar a los directores de las prisiones que informen a los reclusos del proceso de regularización y de que, si alguno quiere iniciar este procedimiento, se ponen a su disposición para realizar los trámites. Esto no significa que Instituciones inicie ningún proceso de regularización en las prisiones. Este proceso, como sabéis, lo realiza el ministerio que dirige Elma Saiz".

Según estas fuentes, en prisión preventiva hay 3.300 hombres extranjeros no comunitarios y 200 mujeres preventivas no comunitarias.

"Estas personas, al no estar condenadas, podrían, en teoría, participar en el proceso de regularización. Pero, con arreglo a la normativa recién aprobada, será la dirección general de Migraciones la que resuelva, caso por caso, todas las peticiones de regularización en España", añade Interior.

La ministra portavoz, Elma Saiz, ha acusado al PP de "boicotear la regularización" a través de los ayuntamientos, poniendo trabas a los trámites que les corresponden.

Ha citado en concreto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida", que aseguró que no colaborará.

"El PP está sólo y desdibujado en ese boicot", según ha explicado y ha recordado que a favor están la Iglesia católica y asociaciones empresariales.