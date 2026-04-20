Albares acusa a María Corina de "agradar a la extrema derecha" y "desmerecer a las instituciones" tras "pedir ayuda" al Gobierno

El líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo (d), junto a la María Corina Machado (c) y el expresidente del Gobierno Felipe González (i). Efe

Las claves

Las claves Generado con IA El ministro José Manuel Albares acusa a María Corina Machado de lanzar críticas injustas al Gobierno español y de buscar agradar a la extrema derecha. Albares reprocha a Machado haber solicitado ayuda a España y luego desmerecer las instituciones españolas, calificando la situación de chocante. María Corina Machado se ha reunido en Madrid con líderes del PP, Vox y otros políticos, pero no con representantes del Gobierno de Pedro Sánchez. El ministro condena los gritos racistas contra Delcy Rodríguez durante un acto en Madrid, y Machado también rechaza cualquier manifestación discriminatoria.

La tensión política por la visita de María Corina Machado a España sigue en aumento cada hora que pasa. Si el Gobierno había optado por mostrar un perfil bajo, limitándose exclusivamente a señalar la negativa de la opositora venezolana a reunirse con cualquier representante de Moncloa, las críticas lanzadas contra Pedro Sánchez han empujado a subir el tono.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, ha acusado a María Corina Machado de lanzar "críticas absolutamente injustas y gratuitas" contra el Ejecutivo español "simplemente para agradar a una parte del espectro ideológico español que es la extrema derecha". Así se ha manifestado en una entrevista en el programa Las mañanas de RNE después de que la Nobel de la Paz se haya reunido en Madrid con Santiago Abascal, el líder de Vox.

"Lo que constato es que ella ha escogido actuar como líder ideológica y ha decidido reunirse solo con la extrema derecha en vez de como una representante del pueblo venezolano", ha lamentado el jefe de la diplomacia española. "Este es el Gobierno del mundo que más ha hecho por el pueblo venezolano", ha subrayado Albares, recordando que el opositor Leopoldo López estuvo refugiado año y medio en la embajada en Caracas y que Moncloa le ha concedido la nacionalidad.

ENTREVISTA | José Manuel Albares (@jmalbares), ministro de @MAECgob



🗣️"María Corina Machado ha decidido actuar como una líder ideológica y por eso se ha reunido solo con la extrema derecha [...] No se puede solicitar ayuda y luego desmerecer las instituciones" pic.twitter.com/odMx747cQJ — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) April 20, 2026

Según el relato del ministro, María Corina Machado también solicitó refugio en la embajada española, aunque "al final no lo utilizó". "No se puede pedir ayuda y luego desmerecer a las instituciones españolas", ha denunciado, añadiendo que se trata de una situación "extremadamente chocante".

La Nobel de la Paz se ha reunido, desde su llegada a Madrid el pasado viernes, con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida. Este lunes también ha mantenido un encuentro con el expresidente socialista Felipe González.

Santiago Abascal y María Corina Machado el pasado viernes en Madrid. Fernando Villar Efe

En una entrevista con EL ESPAÑOL, Machado, ha confirmado que no ha hablado "nunca" con Sánchez: "Hay episodios opacos, poco claros y poco convenientes. Y efectivamente, yo tengo información que otros no tienen. Pero hasta tanto no se verifique y no se sepa toda la verdad, no voy a emitir juicios al respecto".

José Manuel Albares ha ahondado en sus críticas hacia la opositora venezolana acusándola de "ocultar todo lo que está haciendo este Gobierno por el pueblo venezolano". "Todo esto me parece absurdo, pero no nos va a desviar ni un segundo de nuestra política con Venezuela de habla con todos para que haya una solución pacífica y democrática", ha subrayado. "A diferencia de PP y Vox, nosotros no tenemos candidato".

El ministro de Asuntos Exteriores, por último, ha denunciado los gritos de "fuera la mona" proferidos contra la presidenta Delcy Rodríguez en el encuentro el sábado en la Puerta del Sol e iniciados por el cantante Carlos Baute: "No tiene cabida utilizar las plazas de España para emitir consignas claramente racistas".

La propia María Corina también ha condenado estos cánticos en una entrevista con la agencia Efe: "Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza. Y eso es lo que ha hecho el régimen (de Nicolás Maduro) en Venezuela, dividirnos por esos motivos".