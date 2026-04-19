La caída de Orbán acerca a Sánchez a la cabeza de los mandatarios más veteranos y con mayor estabilidad de la UE

Desde que Sánchez asumió en 2018, la representación socialdemócrata en la UE ha disminuido, quedando solo él y la danesa Mette Frederiksen.

El presidente español ha sido clave en la política europea, destacando por sus acuerdos y estabilidad durante una etapa de cambios y ascenso de la derecha en la UE.

Sánchez podría convertirse en 2027 en el segundo mandatario europeo con más tiempo en el cargo, solo superado por el croata Andrej Plenković.

La derrota de Viktor Orbán acerca a Pedro Sánchez a los líderes más veteranos y estables de la Unión Europea.

Pedro Sánchez siempre ha presumido de haber logrado un elevado nivel de estabilidad política para España, justo en momentos de fragmentación política en toda Europa: ha presidido los dos únicos gobiernos de coalición de la historia constitucional y con el menor respaldo parlamentario para el partido que gobierna.

Y aún aspira a agotar la legislatura hasta mediados de 2027 y presentarse como cabeza de lista en las próximas generales, para intentar mantenerse tras las terceras elecciones como presidente del Gobierno. Algo que sólo logró antes Felipe González.

Sánchez nunca se ha planteado imponerse a sí mismo una limitación de mandatos y se ha referido reiteradamente a la estabilidad como un valor político. Lo que desde la oposición es visto como "interés por aferrarse al poder", con pactos polémicos en los que se le ha atribuido ir más allá de las cesiones razonables.

Por el momento, Sánchez es ya uno de los mandatarios de la Unión Europea con más tiempo en su cargo. La derrota electoral del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, le acercará más a la cabeza de los primeros ministros o presidentes más veteranos que forman parte del Consejo Europeo.

El dato es importante porque Sánchez siempre se ha volcado en la política exterior y, especialmente, en la de la UE. Hasta convertirla en parte de la agenda de política española.

Cuando cese Orbán dentro de un mes, sólo superarán a Sánchez en tiempo al frente de gobiernos o Estados miembros de la UE Andrej Plenković, primer ministro croata desde 2016, y el presidente francés Emmanuel Macron, que lleva en el cargo desde 2017.

Tras la reforma introducida por Sarkozy en 2008, la Constitución francesa no permite que el presidente de la República opte a un tercer mandato. Macron ocupa el cargo desde 2017 y, por tanto, no podrá optar a la reelección en las elecciones de 2027.

Si Sánchez cumple su palabra de agotar la legislatura, en 2027 se convertirá en el segundo mandatario europeo más veterano, sólo superado por el croata.

Orbán llevaba como primer ministro húngaro desde 2010. Es decir, ha asistido a cumbres europeas con José Luis Rodríguez Zapatero, con Mariano Rajoy y con Sánchez como presidentes del Gobierno de España. Macron ha coincidido desde 2017 con Rajoy y con Sánchez.

La renovación en los mandatarios europeos desde que Sánchez es presidente es tan significativa que empezó con representación importante de socialdemócratas y ahora sólo quedan él y la primera ministra danesa Mette Frederiksen.

Desde que el presidente del Gobierno español acudió a su primera cumbre europea en 2018, los Estados de la UE han ido virando hacia la derecha, incluso, con gobiernos de ultraderecha como el de Italia, con Giorgia Meloni al frente.

Recientemente, Sánchez pudo hacer pinza con Olaf Scholz, socialdemócrata que fue primer ministro alemán hasta mayo de 2025.

Fuentes de Moncloa explican que, precisamente, ahí está parte de la explicación de las dificultades de Sánchez en Europa.

En el inicio de su mandato pudo tejer acuerdos que le permitieron logros después de intensas negociaciones, como los fondos europeos para hacer frente a los efectos de la pandemia y luego sobre la llamada "excepción ibérica" para mitigar los efectos económicos de la guerra de Ucrania.

Entonces mantuvo relaciones muy estrechas y fructíferas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Sin embargo, esa relación se ha deteriorado, según fuentes del Gobierno, precisamente, porque la política alemana ha tenido que hacer mayores equilibrios por la pérdida de poder por parte de conservadores y socialdemócratas en favor de la extrema derecha europea.

Por cierto, que Sánchez ha ido ya a más Consejos Europeos que la propia Von der Leyen, que se incorporó como presidenta de la Comisión en 2019.

Sí ha mejorado la posición del presidente del Gobierno español con respecto a la Presidencia del Consejo Europeo, que ahora ocupa el portugués António Costa, también socialdemócrata. De hecho, Costa está presente este fin de semana en la cumbre progresista convocada por Sánchez en Barcelona.