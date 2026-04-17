Sánchez aprovecha la 'cumbre progresista' del PSOE y le suma dos gubernamentales: una con 15 países y bilateral con Brasil

El evento cuenta con la presencia de figuras internacionales como Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y António Costa, y finaliza el domingo con la clausura de Sánchez y Lula.

El sábado se reúne la IV Reunión en Defensa de la Democracia, con líderes de más de 15 países, consolidando el foro internacional impulsado por Sánchez y Lula.

Este viernes se celebra la primera Cumbre Brasil-España, con la participación de Sánchez, Lula da Silva y ministros de ambos países para firmar acuerdos económicos, tecnológicos y sociales.

Pedro Sánchez convierte Barcelona en el epicentro de la diplomacia progresista al organizar la Global Progressive Summit y dos cumbres gubernamentales.

Pedro Sánchez ha decidido convertir Barcelona en el epicentro de la diplomacia progresista durante este fin de semana.

Coincidiendo con la celebración de la Global Progressive Summit 2026, el presidente del Gobierno aprovechará el fin de semana para acoger dos citas internacionales de alto nivel: la I Cumbre Brasil-España y la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reunirá a más de una docena de jefes de Estado y líderes globales.

El 30 de marzo el PSOE anunció la Global Progressive Summit. Comunicó el evento tras la reunión de su Ejecutiva en Ferraz, previa a Semana Santa, presumiendo que "en todo el mundo resuena el ejemplo de Pedro Sánchez".

No fue hasta este miércoles, 15 de abril, cuando Moncloa confirmó otros dos actos, estos ya gubernamentales, en la Ciudad Condal, y que vienen a complementar la cumbre progresista organizada por el PSOE y la Internacional Socialista, y que justifica que decenas de líderes acudan hasta la capital catalana.

La primera gran cita llega este viernes, con la Cumbre Brasil-España, la primera de este tipo entre ambos países .

Participarán una decena de ministros de cada Gobierno, además de los presidentes Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva, para firmar acuerdos económicos, tecnológicos y sociales.

Desde Moncloa destacan la "gran sintonía política" entre ambos líderes y el papel de la cumbre como antesala del encuentro global del sábado.

Ese sábado, Sánchez y Lula volverán a coincidir en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, una iniciativa lanzada por ambos en 2024 y que ahora se consolida como foro internacional.

A la cita acudirán líderes de más de 15 países, entre ellos Claudia Sheinbaum (México), Cyril Ramaphosa (Sudáfrica), Gustavo Petro (Colombia), Yamandú Orsi (Uruguay), Edi Rama (Albania) o António Costa (Consejo Europeo), además de representantes de Naciones Unidas. Estarán también el vicecanciller alemán Lars Klingbeil (socialdemócrata) y el viceprimer ministro británico David Lammy (laborista), reforzando el carácter progresista del encuentro.

El domingo, Sánchez clausurará la Global Progressive Summit junto a Lula da Silva, arropado por el resto de ministros del Ejecutivo, presentes en Barcelona desde el viernes para intervenir en algunas de las más de 30 mesas redondas del foro de la Internacional Socialista.

Entre las últimas incorporaciones está Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y exministro de Economía con Cristina Fernández, y que tiene todas las papeletas para ser el candidato peronista frente a Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina de 2027.

Fuentes socialistas consultadas no han aclarado si la Global Progressive se programó primero o si las cumbres gubernamentales fueron el eje original.

En cambio, Sheinbaum ha asegurado en una de sus ruedas de prensa "mañaneras" que asiste a una "cumbre de gobiernos progresistas". Lo que indica que el eje de su viaje es asistir a la IV Reunión en Defensa de la Democracia pese a que en la Global estarán varios diputados de Morena, su partido.

Este será el primer viaje de la presidenta mexicana a España. Lo hace tras reconocer el "gran gesto" de Felipe VI de admitir abusos durante la Conquista de América. Dos semanas después de estas palabras, Sheinbaum anunció que, por primera vez, visitaría nuestro país.

En Colombia también se remiten a la cumbre "en defensa de la democracia" para justificar el viaje de Gustavo Petro a España.

En cambio, los medios de Brasil, citando fuentes de Planalto (la Moncloa brasileña) hablan de una agenda bilateral, centrándose en la cumbre, como motivo del viaje de Lula da Silva.