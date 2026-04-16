Vox intenta espaciar el anuncio de los pactos en Extremadura, Aragón y CyL para que el PP no pueda apuntarse el éxito

Si no se logra la investidura en Extremadura o Aragón antes del 3 de mayo, estas comunidades tendrán que ir a elecciones anticipadas.

El acuerdo para la constitución de la Mesa de las Cortes de Castilla y León es visto como un primer paso y un indicio de sintonía entre ambas formaciones.

Las negociaciones entre Vox y PP avanzan, aunque quedan asuntos por cerrar, especialmente en temas como inmigración, Mercosur y el papel de los sindicatos.

Vox prefiere anunciar los pactos autonómicos con el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León de forma escalonada para evitar que el PP capitalice el acuerdo.

"Vamos a llevar la alternativa a todas las regiones en las que nos han elegido y a ustedes les han echado", le respondió este miércoles Pepa Millán al ministro Félix Bolaños en el Congreso, tras cuestionar el ministro la viabilidad de unos gobiernos PP-Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

La portavoz parlamentaria de Vox dio prácticamente por cerrados los pactos autonómicos con el PP, aunque el partido de Santiago Abascal se resiste a anunciarlos de manera conjunta, según ha podido saber este periódico, para que el PP no pueda presentarlos como un triunfo.

¿Cómo se hará? La idea es hacerlo de manera escalonada. ¿Y cuándo? "En breves", aseguran fuentes de Vox consultadas por EL ESPAÑOL, pero sin concretar fechas.

En cualquier caso, el calendario aprieta: si antes del 3 de mayo no hay investidura en Extremadura o Aragón, ambas comunidades irán a elecciones anticipadas.

Lo que Vox descarta, de momento, es una salida sincronizada. Es decir, anunciar todos los pactos a la vez, porque consideran que, de esa forma, el PP de Alberto Núñez Feijóo podría capitalizar la situación y apuntarse en exclusiva el éxito.

Es más bien un deseo, un anhelo, más que una "estrategia premeditada", insiste un alto cargo de Vox, ya que aún no descartan que los propios plazos pudieran forzar esa coincidencia.

Este martes, PP y Vox dieron el primer paso hacia el entendimiento con la constitución de la Mesa de las Cortes de Castilla y León.

Ignacio Garriga, secretario general de Vox, lo interpretó como "una nueva sintonía" con los populares, e incluso como un "preludio" para seguir avanzando en el resto de territorios.

Para el equipo de Alfonso Fernández Mañueco era "fundamental" entenderse en ese primer test, tal y como contó este periódico.

Eso no ocurrió ni en Extremadura ni en Aragón. En ambos casos, el PP se hizo con la Presidencia de las cámaras sin un acuerdo previo con Vox, que quedó al margen de los principales pactos institucionales.

Esos puestos en la Mesa, cabe recordar, no son definitivos. Es decir, que podrían volver a votarse y acabar en manos de Vox si finalmente hay pacto de gobierno.

De todas formas, fuentes de Vox aclaran a este diario que el acuerdo del martes es "independiente" de las negociaciones para formar gobiernos en Extremadura, Aragón y en la propia Castilla y León.

¿Y cómo van esas negociaciones? "Por muy buen camino", aseguran en el PP, que aspiran a cerrar los pactos "en las próximas semanas", sin dar tampoco fechas.

El pasado viernes, los equipos negociadores en Extremadura mantuvieron una reunión de seis horas que sirvió para "avanzar bastante", según Génova.

Desde Vox aseguran que aunque el pacto con el PP en esa comunidad está "muy avanzado", aún quedan asuntos por cerrar.

A lo que se resisten los de Abascal, tal y como repiten en cada una de sus intervenciones públicas, es a que sea Génova quien marque los tiempos. Es más, apuntan a la dirección nacional del PP como el principal obstáculo para cerrar los pactos.

"Si es por Azcón, Guardiola o Mañueco, pactamos en cinco minutos. El problema es Feijóo", se quejaba hace unas semanas un alto cargo de Vox en conversación con este periódico.

Más allá de los relatos, el reloj sigue corriendo. Y si los pactos no se anuncian esta semana o a comienzos de la siguiente, podrían contaminar la campaña andaluza, que arrancará el jueves 30 de abril por la noche, con la tradicional pegada de carteles.

Para el presidente aragonés en funciones, Jorge Azcón, existe, además, una fecha psicológica: el 23 de abril, día de San Jorge.

Todo apunta a que el último acuerdo será el de Castilla y León, por lógica temporal, ya que fue la última comunidad en celebrar elecciones.

Inmigración y Mercosur

Los principales puntos de fricción entre ambas formaciones se anticipan en inmigración, cuestión que suscitó la salida de los de Abascal de los Gobiernos autonómicos.

Otros escollos son el papel de los sindicatos y las subvenciones públicas que reciben, además de la violencia de género y la memoria histórica.

Uno de los puntos que Vox exige para cerrar el pacto con el PP pasa por oponerse a las consecuencias del pacto de Mercosur.

Los de Abascal reclaman una "declaración de rechazo total" al acuerdo, aunque las fuentes consultadas evitan concretar cómo se articularía.

"Hay muchas formas de expresar oposición desde un Gobierno o un Parlamento autonómico. Solo hay que ser imaginativo", apuntan estas mismas fuentes.