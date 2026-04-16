Abascal: "Hay acuerdo; hemos garantizado que no se arranque un solo olivo y que Extremadura tenga los impuestos más bajos"

Las claves

Las claves Generado con IA PP y Vox han alcanzado un acuerdo en Extremadura que permitirá la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta. El pacto incluye la garantía de que no se arrancará ningún olivo y la protección del campo como eje principal. Se introduce la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y vivienda, una de las demandas de Vox. El acuerdo contempla que Extremadura tendrá los impuestos más bajos de España en los primeros tramos y la creación de una vicepresidencia de desregulación para reducir la burocracia.

El acuerdo entre PP y Vox en Extremadura ya es una realidad. Tras meses de negociaciones tensas, contactos intermitentes y la intervención directa de las direcciones nacionales, ambas formaciones han cerrado un pacto que permitirá investir a María Guardiola como presidenta de la Junta, evitando así la repetición electoral a las puertas del plazo límite.

El entendimiento llega a solo 18 días del 4 de mayo, fecha tope para disolver la Asamblea y convocar nuevas elecciones, una opción que tanto populares como Vox habían ido descartando conforme avanzaban las conversaciones. El desbloqueo no solo resuelve la situación en Extremadura, también abre una vía política que podría replicarse en otros territorios donde las negociaciones siguen abiertas, como Aragón o Castilla y León.

En ese contexto, Santiago Abascal ha querido poner el acento en el contenido del acuerdo durante un mitin celebrado este jueves en Granada, donde ha detallado algunas de las medidas que Vox considera clave dentro del pacto. “Quiero deciros que hemos alcanzado un acuerdo en el que tenemos garantizado que en Extremadura no se va a arrancar un solo olivo”, ha comenzado, ubicando la protección del campo como uno de los ejes principales de su acuerdo.

El líder de Vox ha subrayado también la introducción del concepto de “prioridad nacional” en el acceso a ayudas sociales y vivienda. Según sus palabras, el acuerdo garantiza “prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda social”, una de las reivindicaciones habituales del partido.

El terreno económico ocupa otro de los bloques centrales. Abascal ha asegurado que Extremadura contará con “los impuestos más bajos de toda España en los primeros tramos”, una medida que atribuye directamente al peso de Vox en la negociación. A esto ha sumado el compromiso de defender el campo y la industria frente a acuerdos internacionales que ha calificado de “absolutamente suicidas”, en referencia al pacto de Mercosur.

Entre los elementos más concretos del acuerdo, el líder de Vox ha destacado la creación de una vicepresidencia de desregulación. Según ha explicado, este órgano tendrá como objetivo revisar y eliminar normativas que, a su juicio, han sobrecargado de burocracia a sectores como el agrario. “Se va a encargar de empezar a deshacer leyes, normativas y exigencias que han convertido a ganaderos, agricultores y autónomos en oficinistas”, ha señalado.

Abascal ha enmarcado el pacto como un resultado directo del apoyo electoral recibido. Ha reconocido que el partido se muestra satisfecho, aunque ha dejado claro que sus aspiraciones van más allá. “Estamos contentos, pero no completamente satisfechos, porque tenemos una ambición mucho mayor”, ha afirmado, en un mensaje dirigido a consolidar su espacio político de cara a futuras citas electorales.