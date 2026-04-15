Corina Machado confirma que no se verá con Sánchez: "En determinados momentos no convienen ciertas reuniones"

Las claves

Las claves Generado con IA María Corina Machado no se reunirá con Pedro Sánchez durante su visita a España, considerando que en este momento no convienen ciertas reuniones. La líder opositora venezolana sí mantendrá encuentros con Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, así como con otros dirigentes populares españoles. Machado participará en un acto con venezolanos residentes en España, junto al presidente electo Edmundo González Urrutia. No se descarta que Machado pueda mantener algún contacto con representantes del Gobierno español, aunque no hay solicitud formal de reunión.

María Corina Machado no se verá con Pedro Sánchez durante su inminente visita a España este fin de semana. La líder opositora venezolana ha confirmado que no tiene previsto reunirse con el presidente del Gobierno. No obstante, sí lo hará con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y también con el jefe de Vox Santiago Abascal.

En una entrevista en la Cope, Machado ha defendido que "el objetivo superior" es la libertad de Venezuela y ahora "lo que conviene a los efectos" es "acelerar una transición y el retorno de los venezolanos a la libertad".

"Y en determinados momentos conviene y en otros no conviene ciertas reuniones para tal objetivo y, por lo tanto, en este momento esa reunión no está prevista", ha respondido la líder opositora y Premio Nobel de la Paz sobre un hipotético encuentro con Sánchez.

Machado participará en un acto con venezolanos residentes en España acompañado de Edmundo González Urrutia, el presidente electo venezolano. Además de Feijóo, tiene agendadas otras citas con dirigentes populares como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez Almeida. El lunes acudirá al Senado y se verá con su presidente, Pedro Rollán.

Pese al 'no' a Sánchez, no está todavía claro si la líder opositora venezolana mantendrá algún tipo de contacto con representantes del Gobierno. José Manuel Albares, ministro de Exteriores, aseguró la semana pasada que no tendría "ningún inconveniente" en hablar con Machado, pero reveló que no había recibido una solicitud formal.

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