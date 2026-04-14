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Sánchez se reúne con empresarios chinos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una reunión a primera hora de este martes con un grupo de inversores chinos de sectores como la automoción, las energías renovables, la minería y la inteligencia artificial para atraer inversiones que generen empleo local en España y se integren en cadenas de valor españolas y europeas.
Es uno de los desafíos del viaje oficial del presidente, lograr nuevas inversiones para reducir el déficit comercial, muy desequilibrado a favor de China y además, que estas se integren y repercutan más en la economía española.
El Ejecutivo considera "prioritario" poner el foco en la calidad de esas inversiones y dará prioridad a las que generen valor añadido en territorio nacional y contribuyan al desarrollo tecnológico e innovador de España mediante alianzas estratégicas para reforzar las capacidades nacionales en sectores clave.
En este momento, el intercambio comercial bilateral se aproxima a los 60.000 millones de euros, impulsado en gran medida por el aumento de las importaciones y en especial de los vehículos eléctricos chinos, que han multiplicado su presencia en Europa.
Sánchez ha publicado un mensaje en su cuenta oficial de X en el que señala que "en mi cuarto viaje a China, constato que cada vez son más las empresas chinas que ven en España un destino atractivo para invertir. Ofrecemos estabilidad, previsibilidad y confianza".
En mi cuarto viaje a China, constato que cada vez son más las empresas chinas que ven en España un destino atractivo para invertir. Ofrecemos estabilidad, previsibilidad y confianza.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 14, 2026
Hoy he mantenido en Pekín un encuentro con diez grandes empresas y les he trasladado que España… pic.twitter.com/ShSoWBm8BE
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Xi dice a Sánchez que ambos están "en el lado correcto de la historia" ante la "ley de la selva"
El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este martes ante el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, que sus dos países defienden el derecho internacional, que dijo que ha sido "gravemente socavado", y están "en el lado correcto de la historia" frente a la "ley de la selva".
Xi resaltó la posición coincidente de España, en alusión a conflictos como el de Irán, al inicio de la reunión que ambos mantuvieron en el Gran Palacio del Pueblo con motivo de la visita oficial del jefe del Ejecutivo español a China.
El presidente chino insistió en que España y su país tienen principios, abogan por la justicia y por rechazar el retorno del mundo "a la ley de la selva".
Xi expresó su satisfacción por reunirse de nuevo con Sánchez, que recordó que visita por cuarta vez China en cuatro años, y subrayó que en la primera, en 2023, ya le trasladó que ambos debían forjar unas relaciones bilaterales con determinación estratégica y lo han conseguido.
Desde entonces, y pese a la situación internacional, subrayó que las relaciones hispano-chinas han tenido un desarrollo estable y eso ha facilitado también una estabilidad en las relaciones entre su país y Europa.
"Los hechos han demostrado que la profundización de la cooperación bilateral corresponde a los intereses de ambos pueblos", aseguró.
Para Xi, en un mundo "cambiante y turbulento" el orden internacional ha sido "gravemente socavado", y recalcó que el hecho de cómo un país trata el derecho y el orden internacional, refleja su concepción sobre el mundo, el orden, los valores y la responsabilidad.
"Tanto China como España tenemos principios y abogamos por la justicia, y estamos dispuestos a estar del lado correcto de la historia", resaltó.
Xi opinó que los dos países deben reforzar su comunicación, consolidar la confianza mutua, estrechar la cooperación y rechazar el regreso del mundo a "la ley de la selva", salvaguardar juntos el verdadero multilateralismo y defender la paz y el desarrollo globales".
En sus palabras de respuesta a Xi, Sánchez recordó también que esta es su cuarta visita a China y consideró que esa cifra da fe de la hospitalidad del Gobierno chino y de la fortaleza y la estabilidad de una relación bilateral que explicó que se eleva ahora con la puesta en marcha de un diálogo estratégico entre los dos países.