Expulsado un diputado de Vox del Pleno del Congreso tras encararse con el vicepresidente de la Cámara y una letrada

Momento en el que el diputado de Vox, José María Sánchez García, se ha encarado con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis, durante el Pleno de este martes.

Las claves

Las claves Generado con IA José María Sánchez García, portavoz de Vox en la Comisión Constitucional, fue expulsado del Pleno del Congreso tras tres llamadas al orden. El incidente se produjo después de que Sánchez García se encarara con una letrada y con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. La protesta del diputado de Vox surgió durante la intervención de Francesc Marc Alvaro (ERC) en el debate sobre la quema de libros durante el franquismo. Según el reglamento, tras tres advertencias, se procedió a la expulsión de Sánchez García, impidiéndole participar en el resto de la sesión.

El portavoz de Vox en la Comisión Constitucional, José María Sánchez García, ha sido expulsado este martes del Pleno del Congreso tras ser llamado al orden en tres ocasiones después de haberse encarado con una letrada de la mesa presidencial y con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez y Gómez de Celis, que en ese momento presidía la sesión.

El diputado protestó desde su escaño cuando intervenía el diputado de ERC Francesc Marc Alvaro en el debate de una iniciativa del PSOE sobre el llamado 'bibliocausto' o quema de libros durante el franquismo.

Ahí recibió una primera llamada al orden, pero al rato subió a la mesa presidencial del Salón de Plenos y se quejó ante una de las letradas, provocando una segunda reconvención por parte de Gómez de Celis, que le avisó del riesgo de ser expulsado.

Se han sobrepasado todos los límites en el congreso de España, un diputado del partido político VOX se ha subido a increpar al presidente de la cámara de manera demasiado violenta.



Partidos políticos como VOX amenazan nuestra grandiosa democracia Española. pic.twitter.com/PlZreKkMCd — Dirty Sánchez (@dirtysanchista) April 14, 2026

Pero Sánchez García no se calmó, sino que al poco se acercó al presidente y siguió protestando, hasta que al final le convencieron de que se bajara.

Conforme al reglamento, y tras tres avisos, Gómez de Celis anunció la expulsión del diputado de Vox, lo que le impedirá participar en los debates y votaciones del resto de sesión.