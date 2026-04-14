Bolaños dice que Peinado "avergüenza a ciudadanos y magistrados" y el PP le acusa de "atemorizar" a los jueces

El procesamiento de Begoña Gómez coincide con avances en el caso Kitchen, lo que el PSOE considera una casualidad significativa.

El PP acusa a Bolaños de intentar atemorizar a los jueces y de atacar al magistrado por no actuar según los intereses del Gobierno.

Félix Bolaños critica al juez Juan Carlos Peinado y afirma que su actuación causa vergüenza entre magistrados, jueces y ciudadanos.

El final de la instrucción por parte de Juan Carlos Peinado y su decisión de enviar a Begoña Gómez a ser juzgada por un jurado popular por cuatro delitos la sorprendió en Pekín, donde acompaña al presidente del Gobierno, invitada por el régimen de Xi Jinping.

Fue el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el encargado de valorar el paso dado por el magistrado instructor. Lo hizo asegurando que esta causa "avergüenza a muchos magistrados, jueces y ciudadanos" y acusando a Peinado de hacer un "daño irreparable" a la Justicia.

Todo mientras mostraba su confianza en que "un tribunal superior e independiente revocará estas decisiones y tomará medidas ajustadas a derecho".

Más tarde, cuando le preguntaban si el magistrado podría haber cometido prevaricación, el ministro deslizaba que "pueden imaginar" cuál es su opinión.

No es la primera vez que Bolaños ataca a Peinado, como cuando en 2024, al inicio de la instrucción, lamentó la "indefensión" de Begoña Gómez, lo que le valió una crítica de las asociaciones de magistrados. Aunque otros ministros han ido más lejos al acusarle de tener "intencionalidad" política.

Las palabras de Bolaños tras el auto de procesamiento de Peinado indignaron al PP. La vicesecretaria del partido, Cuca Gamarra, rechazó las "desafortunadas palabras" del titular de Justicia.

"Quienes sentimos vergüenza somos los españoles al ver a un Gobierno que ataca, insulta e intenta atemorizar a los jueces", dijo, mientras recordaba que la causa de Begoña Gómez se une a la del hermano de Pedro Sánchez y a las que "rodean a todos los hombres del presidente".

En la red X, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, lamentaba por su parte que ministros socialistas como Bolaños "traspasan los límites a diario".

Es "el ataque de un ministro de Justicia a un juez porque no hace lo que el Gobierno quiere, y con amenaza incluida", dijo.

La vicesecretaria de Organización y eurodiputada del PP, Alma Azcurra, se preguntaba en voz alta si es imaginable encontrarse con "algún primer ministro que tenga una mujer que, por ejemplo, haya sido llamada a testificar por la Fiscalía Europea a raíz de contratos públicos desde la sede de la Presidencia del Gobierno".

El PSOE publicaba un comunicado en el que mostraba su "sorpresa ante la casualidad" de que se dé a conocer el auto de procesamiento de Begoña Gómez el mismo día que un investigador del caso Kitchen identificaba a Mariano Rajoy como la persona que estaba tras el apodo "el Asturiano", que utilizaban los implicados en la trama.

Abril era la fecha límite para que Peinado cerrara la instrucción del caso Begoña Gómez, a menos que decidiera ampliar otros seis meses la instrucción.

"Estamos convencidos de que la verdad terminará imponiéndose", aseguraban en Ferraz, mientras calificaban de "errática y prospectiva" la investigación de Peinado.