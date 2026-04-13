La prensa de Pekín alega que Sánchez está ofreciéndose a Xi: "Quién dice no a EEUU está diciéndole 'aquí estoy' a China'"

La visita ocurre en un contexto geopolítico delicado, con sospechas de apoyo militar secreto de China a Irán, lo que aumenta las tensiones con EEUU e Israel.

El viaje incluye actos simbólicos, como la elección de vestimenta roja por parte de Begoña Gómez, interpretados como gestos de amistad y respeto hacia China.

Sánchez realiza su cuarto viaje oficial a China, donde será recibido por Xi Jinping y otros altos cargos, buscando reforzar relaciones políticas y económicas.

La prensa china interpreta el acercamiento de Pedro Sánchez a Pekín como una consecuencia de su distanciamiento con Estados Unidos y Donald Trump.

El régimen de Xi Jinping ya incluye entre sus aliados preferentes al presidente español Pedro Sánchez, quien este lunes inicia su cuarto viaje oficial a China, tras disfrutar dos jornadas de turismo junto a Begoña Gómez.

En las horas previas a la visita, los principales medios de aquel país (todos, controlados directa o indirectamente por el Partido Comunista Chino) han coincidido en lanzar un mensaje similar: debido a su enfrentamiento con Donald Trump, Sánchez se ve forzado a acercarse al régimen de Pekín en busca de nuevas "oportunidades".

Uno de los portales más populares del país lo explica gráficamente con las siguientes palabras: "Quien se atreve a decirle 'no' a Estados Unidos, le está diciendo 'aquí estoy' a China".

Lo indica así al explicar que, tras estallar el conflicto de Oriente Próximo, Sánchez "prohibió a Estados Unidos el uso de bases militares en España. Se negó a abastecer de combustible a los barcos estadounidenses. No permitió que Estados Unidos utilizara su espacio aéreo. Incluso lo cerró temporalmente. Y declaró públicamente: No a la guerra".

También menciona que "algunos medios de comunicación estadounidenses han afirmado sin rodeos que España se ha convertido en uno de los países europeos más favorables a China".

Con un estilo mucho más sobrio, uno de los medios oficiales del Gobierno de Xi Jinping, el Global Times, también recalcó este domingo que Sánchez emprende la visita oficial en un momento en el que sus tensiones con Estados Unidos le fuerzan a buscar un nuevo "equilibrio diplomático", tras sus "fervientes críticas al presidente estadounidense Donald Trump por la guerra contra Irán".

Algo que, coincide este medio, empuja a Pedro Sánchez a "buscar un mayor diálogo con Pekín para contrarrestar la presión de Washington",

Aunque la economía no es el único pilar del viaje oficial, sí marca la agenda de este lunes.

Sánchez pronunciará un discurso en la Universidad Tsinghua, visitará la exposición científico-tecnológica de la Academia China de las Ciencias y acudirá a la sede de Xiaomi, donde será recibido por su fundador, Lei Jun, según la información facilitada por la Moncloa.

Los encuentros empresariales darán paso, el martes, a las citas políticas. Sánchez será recibido por el presidente de la República Popular China, Xi Jinping; el primer ministro, Li Qiang (que es el número dos del PCCh), y el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji.

El banquete oficial ofrecido en el Gran Salón del Pueblo, al que asistirá Begoña Gómez, servirá para sellar la amistad entre ambos gobiernos.

Antes, Pedro Sánchez y Begoña Gómez se dedicaron este domingo a hacer turismo por Pekín.

Acompañados por una comitiva oficial, pasearon por el Palacio de Verano (un edificio imperial del siglo XVIII protegido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco), visitaron la Torre del Tambor y la Torre de la Campana, un monumento del siglo XIII, utilizado como reloj oficial durante cientos de años.

El digital chino antes citado describió este domingo la llegada de Pedro Sánchez y Begoña Gómez al aeropuerto de Pekín en una crónica vibrante.

Lo hacía con las siguientes palabras: "En la alfombra roja, el traje rojo de la señora Sánchez, [Begoña Gómez], destacaba entre la multitud como una llama. No era un burdeos sutil, ni un rojo oscuro discreto, sino el rojo más puro, brillante y auténtico, el rojo 'chino'. Sánchez lo complementó con una corbata roja".

Llegada de Pedro Sánchez a China junto a su mujer Begoña Gómez.

Según explica la información, se trata de un detalle diplomático muy medido, como gesto de "amistad con el pueblo chino".

"Esta elección de vestimenta no fue una decisión improvisada, sino una meticulosa estrategia diplomática por parte de España", asegura el digital.

Porque, según explica la crónica, Begoña Gómez es "plenamente consciente de la importancia de su imagen en el ámbito internacional. Optar por este llamativo atuendo rojo es una forma de expresar respeto y amistad al pueblo chino, así como una manera de manifestar la voluntad de España de profundizar la cooperación con China".

El mismo medio llama la atención sobre la deferencia que el Gobierno de Pekín ha mostrado con Pedro Sánchez. En los viajes oficiales, no es habitual que los primeros ministros lleguen acompañados por su pareja, algo que suele quedar reservado a los jefes de Estado.

No obstante, señala, en este caso Begoña Gómez participa en la delegación oficial en respuesta a la invitación personal del presidente Xi Jinping. Algo que demuestra que no se trata de "una mera visita de cortesía".

Y lo resume con las siguientes palabras: "Este viaje ha llevado la amistad de España con China a un nuevo nivel que ha dejado atónita a toda Europa".

Publicaba esta información el portal 163.com, un agregador de contenidos vinculado al grupo tecnológico chino NetEase (con sede en Hangzhou), un gigante del entretenimiento digital dedicado a los videojuegos, las plataformas de streaming de música y el comercio electrónico.

Se trata de un medio que utiliza un tono más próximo y popular, pero que también está sometido al control del Partido Comunista Chino (PCCh).

Ninguno de estos medios menciona, en sus crónicas sobre la visita de Sánchez, la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que en los últimos años se ha encargado de abrir camino y engrasar las relaciones del Gobierno español con el régimen de Pekín.

Más allá del componente económico, este viaje oficial de Pedro Sánchez tiene también importantes implicaciones geoestratégicas.

Y se produce en un momento especialmente delicado en el que, como ha informado EL ESPAÑOL, las agencias de inteligencia de EEUU sostienen que el Gobierno de Pekín está ofreciendo en secreto a Irán una ayuda militar que puede inclinar la balanza del conflicto de Oriente Próximo a favor del régimen de los ayatolás.

Citando fuentes de los servicios de inteligencia de EEUU, el diario The New York Times informó el sábado de que "en las últimas semanas, China podría haber enviado un cargamento de misiles portátiles a Irán para utilizarlos en su conflicto contra Estados Unidos e Israel".

El ministro de Educación chino recibe a Pedro Sánchez y Begoña Gómez al pie de la escalerilla, el sábado en el aeropuerto de Pekín.

Aunque los funcionarios consultados por The New York Times admiten que no tienen aún pruebas concluyentes de esta entrega, sí revelan que "China está adoptando una postura activa en secreto en la guerra, permitiendo que algunas de sus empresas envíen a Irán productos químicos, combustible y componentes que pueden utilizarse en la producción militar".

Por todo ello, la visita oficial de Sánchez a Pekín puede ser interpretada como una nueva deslealtad a EEUU e Israel, países con los que el Gobierno español ha acumulado sucesivos agravios y desencuentros en los últimos meses.

A preguntas de EL ESPAÑOL, fuentes de la dirección nacional del PP indicaron ayer que "con este nuevo viaje a China, el presidente del Gobierno se vuelve alejar de nuestros socios y aliados europeos y de la OTAN. El ejemplo más claro es Huawei, empresa privilegiada por Sánchez y sus ministros, contra las directrices de la UE y la OTAN".

"En la especial relación con China", añadieron, Sánchez "sigue los pasos de su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, que es claramente el hombre de China en España y en Hispanoamérica".