Pedro J.: "Que Ábalos llamara a Jésica 'España' es una metáfora del derecho de pernada que ejerce Sánchez al cobrarnos impuestos sin Presupuestos"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro J. Ramírez considera que el apodo 'España' que Ábalos dio a su exnovia es una metáfora del abuso de poder del Gobierno al cobrar impuestos sin Presupuestos. El periodista relaciona el caso Ábalos y los nuevos datos aportados por los whatsapp de Koldo García con el inicio de la campaña de la declaración de la renta. Pedro J. apunta que durante el juicio han surgido contradicciones en las declaraciones de familiares de Ábalos y Koldo respecto a lo que demuestran los documentos publicados. El director de EL ESPAÑOL sostiene que las pruebas presentadas apuntan a un delito continuado de malversación por parte de Ábalos, lo que podría acarrearle cinco años de cárcel.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha valorado que el apodo que el exministro José Luis Ábalos brindó a su exnovia Jésica Rodríguez "es una metáfora del derecho de pernada que ejerce Sánchez al cobrarnos impuestos sin aprobar Presupuestos".

Así se ha manifestado este miércoles durante su intervención en la tertulia de El programa de AR de Telecinco, recordando que la noche en la que fue cesado, Ábalos recibió la visita de "España", en referencia a Jésica, en su piso oficial en Madrid. El apodo utilizado haría referencia al piso de lujo en Plaza de España en el que residía la mujer y que pagaba el entorno del empresario Víctor de Aldama.

"Tanto Ábalos como su jefe y algunas otras personas del grupo llegaron al poder creyendo que tenían derecho de pernada sobre España. Ábalos lo ejercía en el sentido más pedestre, más cutre del término", ha comentado Pedro J.

En este sentido, ha asegurado que "la coincidencia" de la publicación de los nuevos datos sobre el caso gracias a los whatsapp secretos de Koldo García, exasesor del ministro de Transportes, con el inicio de la campaña de la declaración de la renta "llevan a la reflexión de que hay otro derecho de pernada que tiene consecuencias para todos nosotros: la usurpación que vivimos del derecho de cobrar impuestos sin tener el título habilitante, que son los Presupuestos Generales del Estado".

"De la misma forma que Ábalos consideraba tener derecho de pernada sobre Jésica, el Gobierno está ejerciendo un abuso que no hubiera cabido ni siquiera en los cánones medievales, cuando las Cortes se convocaban para otorgarle al rey el derecho de cobrar impuestos", ha sentenciado el periodista.

El director de EL ESPAÑOL ha descrito el inicio del juicio en el Tribunal Supremo y la declaración de Jésica Rodríguez como "la elevación a la categoría de documento para estudio de las nuevas generaciones de todo lo que hemos ido descubriendo por los medios de comunicación".

Ha subrayado que durante la primera sesión, "tanto el hijo de Ábalos como el hermano de Koldo incurrieron en flagrantes contradicciones respecto a lo que los documentos que venimos publicando en EL ESPAÑOL en base a los whatsapp de Koldo demuestran". Ha avanzado que durante el juicio quedará "patente" que Joseba García "no iba de viaje a República Dominicana, sino a recoger dinero".

También ha apuntado que las declaraciones de Jésica y de las directivas de Ineco y Tragsatec son pruebas "flagrantes, indiscutibles" de que Ábalos estuvo cometiendo un delito continuado de malversación "que sin duda va a suponerle una condena de cinco años de cárcel".