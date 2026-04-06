La esposa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, Francisca Muñoz Cano, comparecerá este lunes a las 16.00 horas en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, según ha confirmado el PP, que preside la Cámara Alta.

"Ya es primavera y parece que 'Paqui' no tiene las dolencias que le impidieron venir en enero. Tendrá que contar en el Senado cómo entraba el dinero de obra pública en Servinabar y cómo salía de su tarjeta de oro en los grandes almacenes", ha señalado el partido.

Su comparecencia coincide con la víspera del inicio en el Tribunal Supremo del juicio por el denominado caso Mascarillas, relacionado con las presuntas irregularidades en contratación de material sanitario durante la pandemia. Concretamente, juzgará al exministro José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Asimismo, hoy a las 11 horas está citado también en la denominada comisión Koldo de la Cámara Alta el presidente ejecutivo y fundador de Forestalia, Fernando Samper Rivas, que fue detenido por la Guardia Civil hace un mes en la Operación Perserte junto a otras cinco personas.