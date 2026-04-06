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La esposa de Santos Cerdán y el fundador de Forestalia comparecen este lunes en la 'comisión Koldo' en el Senado
La esposa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, Francisca Muñoz Cano, comparecerá este lunes a las 16.00 horas en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, según ha confirmado el PP, que preside la Cámara Alta.
"Ya es primavera y parece que 'Paqui' no tiene las dolencias que le impidieron venir en enero. Tendrá que contar en el Senado cómo entraba el dinero de obra pública en Servinabar y cómo salía de su tarjeta de oro en los grandes almacenes", ha señalado el partido.
Su comparecencia coincide con la víspera del inicio en el Tribunal Supremo del juicio por el denominado caso Mascarillas, relacionado con las presuntas irregularidades en contratación de material sanitario durante la pandemia. Concretamente, juzgará al exministro José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Asimismo, hoy a las 11 horas está citado también en la denominada comisión Koldo de la Cámara Alta el presidente ejecutivo y fundador de Forestalia, Fernando Samper Rivas, que fue detenido por la Guardia Civil hace un mes en la Operación Perserte junto a otras cinco personas.
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Arranca el juicio a la cúpula del Ministerio de Interior durante el Gobierno de Rajoy por el 'caso Kitchen'
El juicio a la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP de Mariano Rajoy por el caso Kitchen comienza este lunes en la Audiencia Nacional, con el exministro Jorge Fernández Díaz en el banquillo, entre otros.
Hasta el 30 de junio se juzga en este tribunal una presunta operación parapolicial dirigida a sustraer documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas.
Junto a Fernández Díaz, están acusados su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el entonces director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y varios comisarios, entre ellos Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando presidía Castilla-La Mancha.
También José Manuel Villarejo, dado que este juicio es por una de las numerosas piezas del caso Tándem, la número 7.
Fernández Díaz y Martínez están acusados de dar la orden de espiar al extesorero por medio de este operativo para sustraerle esas posibles pruebas sensibles para el partido, hechos por los que la Fiscalía pide que sean condenados a 15 años de cárcel.
Para el resto de los acusados, las peticiones de pena del fiscal oscilan entre 2 años y medio y 19 años de cárcel, la petición más elevada, que es la que afronta Villarejo.