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Montero visita a las cofradías que procesionan en Granada en este Sábado Santo
La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, M.ª Jesús Montero, ha recorrido este sábado el patrimonial barrio del Albaicín para conocer sus tradiciones cofrades y se ha acercado a la Virgen de la Alhambra, la única que procesiona en esta jornada en Granada.
La candidata socialista ha dedicado el Sábado Santo a impregnarse de las tradiciones granadinas, un día en el que solo procesiona por las calles de esta capital andaluza Santa María de la Alhambra.
Montero ha acudido a la Hermandad con salida desde el monumento nazarí para conocer la historia del singular paso, una imagen de Torcuato Ruiz del Peral (1750-1760) que descenderá desde la Iglesia de Santa María de la Encarnación.
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El PSOE acusa a Feijóo de ofrecer "bloqueo y recortes" y estar con "los señores de la guerra"
La portavoz adjunta del PSOE en el Congreso y portavoz del partido, Montse Mínguez, ha asegurado este sábado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, solo ofrece "bloqueo y recortes" y le ha acusado de estar con "los señores de la guerra" por comprometerse, según ha dicho, a destinar el 5% del PIB a la OTAN.
"Empieza el mes de abril y lo que conocemos son las dos grandes verdades que únicamente ofrece el señor Feijóo de llegar al caso de llegar al Gobierno. La primera es el bloqueo, su incapacidad de formar Gobierno. Y la segunda, los recortes", ha afirmado Mínguez en unas declaraciones a medios.
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El PSOE dice que votar a PP o Vox solo lleva "al bloqueo institucional"
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado este sábado que votar al PP o a Vox solo lleva al "bloqueo institucional" como, a su juicio, demuestra que haya actualmente tres comunidades autónomas "paralizadas" a la espera de que ambos partidos lleguen a un acuerdo para formar Gobierno.
En un mensaje de vídeo remitido a los medios, Mínguez se ha referido así a la situación en Extremadura, Aragón y Castilla y León que, al llegar el mes de abril, se ha cumplido el plazo de cuatro meses que se dio el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para alcanzar un acuerdo en la comunidad extremeña sin que este se haya producido.
Unos pactos "entre la derecha y la ultraderecha" que deberían poner a todos "los pelos de punta", ha señalado Mínguez, quien ha criticado que ambos partidos estén más preocupados por repartirse los sillones que en los problemas de la gente, los cuales les importan "entre cero y nada".
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PP exige a Sánchez actuar ante la 'Piel de Mariposa' y destaca el compromiso de Andalucía con los enfermos
La diputada nacional del PP de Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha defendido en el Congreso la posición del Grupo Popular en una iniciativa para garantizar el acceso al tratamiento de Vyjuvek de enfermos con este tipo de 'Piel de Mariposa', poniendo el foco en la necesidad de dar respuesta a las familias afectadas.
Torregrosa ha subrayado que Andalucía ha decidido "no esperar más" ante la falta de respuesta del Ministerio de Sanidad, destacando el paso al frente de la Junta de Andalucía.
Según ha informado el PP de Almería en una nota, la diputada nacional del PP de Almería ha valorado que el Gobierno Andaluz ha asumido "con valentía" el compromiso de financiar y facilitar el acceso al medicamento Vyjuvek para los 47 pacientes andaluces que lo necesitan.
En este sentido ha resaltado que "es, ante todo, una decisión responsable de Juanma Moreno la de poner a las personas por delante de la inacción del Gobierno de Sánchez, porque está demostrado que ya existe un medicamento aprobado en Europa que cierra gran parte de las heridas de estos enfermos y por tanto significa una importantísima mejora en la calidad de vida de personas que sufren un dolor insoportable las 24 horas del día".
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El PP critica el alza de precios en Semana Santa y reclama elecciones ante el "deterioro" económico
El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha denunciado este sábado el encarecimiento del coste de vida durante la Semana Santa, señalando el aumento de los precios de los carburantes y otros bienes, así como el "deterioro" de los servicios públicos tras "ocho años de gobierno socialista".
En unas declaraciones, Nadal ha afirmado que muchas familias que se desplazan estos días se han encontrado con "precios de la gasolina más altos, en general los precios más elevados", además de carreteras en mal estado y un servicio ferroviario que, según ha indicado, "no funciona como funcionaba antes".
En este sentido, ha criticado que el tren de alta velocidad, "que era un orgullo nacional", presenta ahora retrasos y menos frecuencias.
El dirigente 'popular' ha vinculado esta situación con la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, asegurando que "los salarios se los ha comido la inflación" mientras, a su juicio, la carga fiscal no ha dejado de aumentar. Por ello, exige reformas en el impuesto sobre la renta, con especial atención a las familias y acusa al Gobierno de negarse a llevarla a cabo.
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La esposa de Santos Cerdán y el fundador de Forestalia comparecen este lunes en la 'comisión Koldo' en el Senado
La esposa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, Francisca Muñoz Cano, comparecerá este lunes a las 16.00 horas en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, según ha confirmado el PP, que preside la Cámara Baja.
"Ya es primavera y parece que 'Paqui' no tiene las dolencias que le impidieron venir en enero. Tendrá que contar en el Senado cómo entraba el dinero de obra pública en Servinabar y cómo salía de su tarjeta de oro en los grandes almacenes", ha señalado el partido.
Su comparecencia coincide con la víspera del inicio en el Tribunal Supremo del juicio por el denominado caso 'Mascarillas', relacionado con las presuntas irregularidades en contratación de material sanitario durante la pandemia. Concrtamente, juzgadará al exministro José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Asimismo, ese mismo día a las 11 horas está citado también en la denominada 'comisión Koldo' de la Cámara Alta el presidente ejecutivo y fundador de Forestalia, Fernando Samper Rivas, que fue detenido por la Guardia Civil hace un mes en la 'Operación Perserte', junto a otras cinco personas.
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El PSOE impulsa en el Congreso erradicar el matrimonio forzado mediante la cooperación internacional feminista
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para impulsar la erradicación del matrimonio forzado a nivel global, al considerarlo "una prioridad en la agenda internacional de derechos humanos y una de las formas más graves de violencia contra mujeres y niñas".
La iniciativa pone el foco en la necesidad de reforzar la respuesta global ante una realidad que afecta a millones de menores en todo el mundo.
Para avanzar en la erradicación mundial del matrimonio forzado, el PSOE propone reforzar la cooperación española con un enfoque feminista para prevenir y erradicar esta práctica desde una perspectiva integral y centrada en las víctimas. También plantea actuar en materia educativa desde foros internacionales para evitar el abandono escolar, derribando barreras que dificultan la permanencia de las niñas en las aulas, como el acceso a agua potable.
Asimismo, la PNL aboga por impulsar medidas jurídicas y políticas integrales que aborden las causas estructurales del matrimonio forzado, como la desigualdad de género, y protejan los derechos de mujeres y niñas.
Junto a ello, se propone desarrollar campañas de sensibilización y educación en igualdad, en colaboración con organizaciones internacionales, la sociedad civil y actores locales, así como promover en el ámbito de Naciones Unidas acciones coordinadas para visibilizar y erradicar esta práctica a nivel global.
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Feijóo llamó a Abascal para cerrar acuerdos tras las elecciones de Castilla y León: "No podemos defraudar a la gente"
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal, retomaron el contacto tras las elecciones autonómicas de Castilla y León y acordaron "seguir reuniéndose" en los días siguientes para avanzar en las conversaciones con el objetivo de cerrar los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León. "No podemos defraudar a la gente", resume.
Feijóo dio a conocer esta conversación en una entrevista a Servimedia, donde detalló que ambos dirigentes convenieron en que sus equipos se verían "inmediatamente en Extremadura".
Diez días después de los comicios de Castilla y León, las dos delegaciones negociadoras se reunieron el 25 de marzo en Mérida para profundizar en el acuerdo programático, encuentro al que acudió Miguel Tellado, ‘número dos’ del presidente del PP.
Feijóo y Abascal han reforzado su comunicación a raíz del carrusel de elecciones autonómicas. Hace poco más de un mes, el líder del PP hizo pública una llamada en la que ambos líderes sellaron un nuevo marco de negociación en las comunidades autónomas.
En cambio, Feijóo lleva más de un año sin cruzar palabra con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La última reunión con el jefe del Ejecutivo tuvo lugar el 13 de marzo de 2025 en La Moncloa, donde abordaron, sin lograr un pacto, el incremento del gasto en Defensa.
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Ayuso reivindica "la fe y la tradición" desde la Semana Santa de Daganzo de Arriba: "No son moda, van para largo"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asistió anoche a la representación de la Pasión de Daganzo de Arriba, desde donde defendió que "la fe y las tradiciones no son moda" ni "pasado", sino que "van para largo".
"Es una cuestión de fe y de cultura, esto es lo que somos y de dónde venimos y es lo que ha configurado parte de nuestros pensamientos", manifestó Ayuso desde esta Fiesta de Interés Turístico Regional, que este año celebra su 40º aniversario.
Desde 1986, este evento se caracteriza por la disposición circular de sus escenas en la Plaza de la Villa del municipio daganceño, lo que permite a los espectadores revivir los tres últimos días de Jesucristo sin necesidad de desplazarse entre las estaciones.
Se trata de la Pasión más antigua de la región después de la de Villarejo de Salvanés. Los vecinos de la localidad, encargados de la elaboración de los decorados y vestuarios, participan como actores para recrear desde la entrada en Jerusalén hasta la Resurrección.
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Los Reyes y sus hijas sorprenden en la procesión del Silencio del madrileño barrio de Carabanchel
Un año más, los Reyes y sus hijas han sorprendido a los madrileños en plena Semana Santa. Ya se ha convertido en una tradición más que los monarcas disfruten de la compañía de la princesa de Asturias y la infanta Sofía sin salir de la capital y decidan salir a mezclarse con el pueblo en una época tan señalada y en la que cada barrio de Madrid, además de los distintos pueblos de la comunidad, saca a la calle sus pasos.
Este año ha sido el turno del castizo barrio de Carabanchel y una vez más sin formar parte de la agenda oficial de don Felipe ni doña Letizia. Estas salidas son de las denominadas privadas, de ahí que los vecinos que esperaban la salida del paso de Jesús Nazareno de la Parroquia de San Sebastián Mártir, quedaran sorprendidos cuando se dieron cuenta de la presencia de la Familia Real.
Una vez más, tanto los Reyes como sus hijas, que llegaron minutos antes de la salida de la imagen prevista para las nueve de la noche, estuvieron charlando con los vecinos allí presentes. No faltaron las fotografías y por supuesto quienes compartieron esta inesperada visita en sus redes sociales, destacando la cercanía de los reyes y sus hijas.
👑✝️ La familia real ha vuelto a dejarse ver en pleno calendario de Semana Santa madrileña con una visita a la procesión del Silencio, una de las citas más señaladas del barrio de Carabanchel pic.twitter.com/dPoKNZKzZ6— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) April 4, 2026
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El PP pide a la Mesa del Congreso que anule la "grave anomalía democrática" del veto a enmiendas de multirreincidencia
El PP ha solicitado formalmente a la Mesa de la Cámara Baja la reconsideración del acuerdo adoptado el pasado 24 de marzo por el que se impidió la tramitación de dos enmiendas incorporadas por el Senado a la Proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, y ha pedido anular esa decisión al considerar que impedir su debate constituye una "grave anomalía democrática".
Las dos enmiendas fueron aprobadas por mayoría absoluta en el Pleno del Senado el 18 de marzo y contemplan, según el PP, por un lado, el refuerzo de la estructura del Ministerio Fiscal y, por otro, la incorporación de medidas para "evitar la impunidad y reforzar la seguridad ciudadana", especialmente en relación con la multirreincidencia.
Concretamente, la Cámara Alta aprobó una enmienda pactada por PP, Vox y Junts, que modificaba la Ley de Extranjería para que en los procesos de regularización de inmigrantes, como el que tiene en curso el Gobierno, se asegure que el solicitante no tenga antecedentes penales ni procedimientos abiertos y que no esté sujeto a una causa penal suficiente en España o en otros países anteriores.
También salió adelante otra propuesta del PP que exigía al Gobierno ampliar en dos años las plazas de Fiscalía de área, provinciales y de comunidad autónoma a razón de un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción superior a los 50.000.
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Fernández (PPC) cree que Illa mantiene a Cataluña en la "inestabilidad", como en el procés
El líder del PP catalán (PPC), Alejandro Fernández, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de mantener a Cataluña en la "inestabilidad", como durante el proceso independentista, al copiar el "método sanchista" y gobernar sin aprobar presupuestos y sin una clara mayoría parlamentaria.
En una entrevista con EFE, Fernández ha señalado: "Illa llegó a la presidencia de la Generalitat prometiendo pasar página de los métodos del procés y resulta que los está imitando a la perfección".
Ha afirmado que la legislatura catalana está marcada por "tejemanejes, bloqueo constante, astucias y engaños entre socios", lo que hace que la situación sea de "inestabilidad" y equiparable a lo vivido durante el llamado procés.
Ha añadido que Illa es además "un alumno aventajado del sanchismo" porque gobierna pese a "la ausencia de presupuestos y de una mayoría parlamentaria", en alusión a su decisión de retirar el proyecto presupuestario ya en trámite en el Parlament al no lograr por el momento el 'sí' de ERC, socio de investidura de los socialistas junto a Comuns.
El presidente catalán es "puro sanchismo", aunque con "mejores modales", ha considerado.
"Dijo que iba a traer estabilidad y certezas y lo único que tenemos son precisamente son dudas e incógnitas", ha lamentado antes de resolver: "Lo único que ha cambiado es que se ha ido Pere Aragonès y ha entrado él, pero al final es exactamente la misma política que hacía Esquerra Republicana".
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Maíllo: "La coalición Por Andalucía es una mala noticia para Moreno Bonilla y el PP"
El líder de IU muestra la satisfacción por el acuerdo alcanzado entre su formación, Podemos y Sumar para concurrir juntos a las elecciones bajo las siglas Por Andalucía: "Hemos estado a la altura del momento histórico en Andalucía. Esta noticia de una propuesta tan amplia, como es la coalición Por Andalucía, es una mala noticia para Moreno Bonilla y el Partido Popular".
Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones del 17M, ha estado en el informativo 24 horas de RNE.
El candidato de la coalición lanza un agradecimiento a Podemos Andalucía, Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y otras organizaciones, por "estar a la altura del momento". Cree que el acuerdo responde a una expectativa y que se abre "un nuevo campo de visión en Andalucía" que se reflejará en las próximas elecciones del mes de mayo: "Lo importante es que el partido se ha ganado y abrimos un campo de mucha esperanza".
Maíllo considera que han actuado "con obediencia a la demanda popular" para aspirar a un cambio de gobierno: "Es el gran reto que tenemos que ponernos. Dejar de mirarnos a nosotros y mirar a la calle".
Este movimiento de cara a las elecciones andaluzas, considera Maíllo, "marca un punto de inflexión" de cara a unas posibles elecciones generales. "De tener un buen resultado, va a tener consecuencias muy positivas para el resto del país", añade.