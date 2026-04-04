El líder de IU muestra la satisfacción por el acuerdo alcanzado entre su formación, Podemos y Sumar para concurrir juntos a las elecciones bajo las siglas Por Andalucía: "Hemos estado a la altura del momento histórico en Andalucía. Esta noticia de una propuesta tan amplia, como es la coalición Por Andalucía, es una mala noticia para Moreno Bonilla y el Partido Popular".

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones del 17M, ha estado en el informativo 24 horas de RNE.

El candidato de la coalición lanza un agradecimiento a Podemos Andalucía, Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y otras organizaciones, por "estar a la altura del momento". Cree que el acuerdo responde a una expectativa y que se abre "un nuevo campo de visión en Andalucía" que se reflejará en las próximas elecciones del mes de mayo: "Lo importante es que el partido se ha ganado y abrimos un campo de mucha esperanza".

Maíllo considera que han actuado "con obediencia a la demanda popular" para aspirar a un cambio de gobierno: "Es el gran reto que tenemos que ponernos. Dejar de mirarnos a nosotros y mirar a la calle".

Este movimiento de cara a las elecciones andaluzas, considera Maíllo, "marca un punto de inflexión" de cara a unas posibles elecciones generales. "De tener un buen resultado, va a tener consecuencias muy positivas para el resto del país", añade.