Feijóo acusa a Sánchez de "aislar" a España de sus aliados históricos en la coalición para reabrir el Estrecho de Ormuz

Feijóo promete que, con un gobierno del PP, España recuperaría su papel e influencia en la coordinación de seguridad junto a sus socios occidentales.

El líder del PP califica la exclusión como un "error estratégico" y sostiene que refleja un deterioro de la influencia internacional de España.

España quedó fuera de la cumbre liderada por Reino Unido y otras democracias tras no sumarse a la condena de los ataques iraníes a petroleros en la región.

Feijóo acusa a Pedro Sánchez de aislar a España de sus aliados históricos al no participar en la coalición internacional para reabrir el Estrecho de Ormuz.

El presidente del Partido Popular ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "aislar a España de sus aliados históricos".

Alberto Núñez Feijóo lamenta que el Gobierno se haya autoexcluido de la coalición internacional de democracias que impulsa el Reino Unido para intentar reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado tras los ataques iraníes a varios petroleros en la región.

Feijóo señala que la política exterior del Gobierno "vuelve a situar a España en la irrelevancia internacional", después de que Downing Street confirmara una cumbre con Francia, Alemania, Italia, Japón y Australia, entre una treintena de países, para coordinar medidas diplomáticas destinadas a restablecer la libre navegación en el Golfo Pérsico.

España, según fuentes diplomáticas, no ha sido invitada por no sumarse a las condenas explícitas a los ataques atribuidos a Teherán. Según Exteriores, la decisión fue propia, en consonancia con la ausencia de España en el comunicado que, el 19 de marzo, condenaba los ataques iraníes en el Estrecho.

"España no puede permanecer al margen cuando nuestros socios naturales trabajan unidos para garantizar la estabilidad y la seguridad en una zona vital para el comercio mundial", ha sostenido el líder del PP.

"El Gobierno de Sánchez nos está dejando solos, rompiendo con décadas de cooperación y afinidad con nuestros aliados occidentales", ha añadido.

Feijóo ha calificado la exclusión de "error estratégico" y se ha comprometido a que, con un Ejecutivo del Partido Popular, "España volverá a ejercer la voz y la influencia que le corresponden en el ámbito internacional".

Fuera de la foto

La exclusión de España de la coalición de más de 30 democracias que trabajan bajo liderazgo británico para reabrir el estrecho de Ormuz permite a Feijóo sostener que España ya no se sienta "en la mesa" con sus socios tradicionales cuando se decide la respuesta a una crisis que afecta a la seguridad energética europea.

El hecho de que Madrid no se sumara a la declaración conjunta que condenaba los ataques iraníes a petroleros es el nexo que vincula la ausencia española con una elección política deliberada del Gobierno, y no con un mero desajuste de agenda o protocolo.

El líder del PP presenta la negativa a alinearse con las condenas a Teherán como un giro que acerca a España a posiciones de "equidistancia" en conflictos donde el resto de socios europeos y atlánticos se muestran mucho más nítidos.

En su discurso, Ormuz no es un episodio aislado, sino el último "síntoma" de un deterioro más amplio: Feijóo lo vincula con otras ausencias de España en foros selectivos sobre seguridad y con la idea de que el país "pesa menos" en las mesas donde se toman decisiones estratégicas para Occidente.

Ese hilo argumental, que sostuvo sus intervenciones en el debate parlamentario del miércoles pasado, refuerza la acusación de que Sánchez "aísla” a España, no tanto geográficamente como diplomáticamente, al priorizar una agenda ideológica que le separa del consenso de las principales democracias.

Frente a este cuadro, Feijóo ofrece una rectificación futura: promete que un Gobierno del Partido Popular devolvería a España al "eje" de sus aliados históricos, retomando posiciones claras frente a regímenes como el iraní y recuperando presencia en los mecanismos de coordinación de seguridad.

El mensaje implícito a socios europeos y atlánticos es que el aislamiento es coyuntural, y ligado a la "anomalía sanchista", mientras que el país como tal seguiría siendo un socio fiable si cambia el signo del Gobierno.