Sánchez intenta erigirse en líder mundial de la izquierda apoyado por Lula y Petro en Barcelona en pleno juicio a Ábalos

El evento se celebra en un contexto delicado para el PSOE, marcado por el juicio de las mascarillas que implica al exministro Ábalos y a Koldo García.

Entre los asistentes hay mandatarios investigados o señalados por corrupción, como Gustavo Petro, Lula da Silva y Cyril Ramaphosa.

La cumbre contará con líderes de izquierda de América Latina y África, aunque algunos invitados gobiernan países catalogados como 'democracias defectuosas' por The Economist.

Pedro Sánchez organiza en Barcelona la cumbre 'Global Progressive Mobilisation' para consolidar su liderazgo en la izquierda mundial, con el apoyo de Lula da Silva y Gustavo Petro.

Solo diez días después del arranque del juicio de las mascarillas contra el exministro José Luis Ábalos y Koldo García y a un mes de las elecciones de Andalucía, Pedro Sánchez tratará de erigirse en líder mundial de la izquierda con una cumbre en Barcelona los días 17 y 18 de abril con la que pretende seguir afianzando su perfil de antítesis de Donald Trump.

El presidente del Gobierno estará arropado por líderes de izquierda de todos los continentes, en especial de América Latina y África. La cumbre llevará por nombre Global Progressive Mobilisation y unirá, por primera vez, a la Internacional Socialista con su escisión, Alianza Democrática.

"El ejemplo de Pedro Sánchez resuena en todo el mundo", afirmaba este lunes la portavoz adjunta de la Ejecutiva del PSOE, Enma López, quien elogiaba "su ejemplo, su respuesta valiente, su no a la guerra y esa capacidad de ser coherente y de plantarse ante todas las guerras".

La cita convoca a "todo el globo terráqueo" para "defender la democracia", pero tres de sus principales invitados —Lula da Silva, de Brasil; Gustavo Petro, de Colombia;y Cyril Ramaphosa, de Sudáfrica— gobiernan países que The Economist clasifica en su Índice de Democracia 2024 como "democracias defectuosas".

Solo Uruguay, cuyo presidente Yamandú Orsi también está invitado, está considerado una "democracia plena".

El resto de países invitados tampoco salen bien parados en materia de corrupción.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International, Uruguay ocupa el puesto 16 y España el 35.

Sin embargo, también estarán Sudáfrica (posición 70), Colombia (90) y Brasil (100), tres países con niveles de corrupción que, según ese ranking, van de media-alta a alta.

Una fotografía de familia que no casa del todo con el discurso de "defender la democracia y el Estado de Derecho" con el que el PSOE ha presentado el evento.

Varios señalados

De hecho, los presidentes de estos países que acudirán al acto han estado o están investigados por corrupción. El último, Gustavo Petro.

La semana pasada se supo que está siendo investigado por dos fiscales federales de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, según publicó el pasado 20 de marzo The New York Times y con los que habría financiado su campaña presidencial.

No es la primera vez que su entorno queda salpicado por este tipo de acusaciones: en 2022, durante la campaña presidencial, su hermano Juan Fernando fue grabado visitando la cárcel La Picota de Bogotá para reunirse con condenados por parapolítica y corrupción, en lo que se conoció como el "pacto de La Picota".

El caso de Lula da Silva es el más conocido.

El presidente brasileño estuvo 580 días en prisión entre 2018 y 2019, condenado por el juez Sergio Moro —luego ministro con Jair Bolsonaro— en el marco de la operación Lava Jato por corrupción y lavado de dinero. Según la acusación, había recibido un apartamento de lujo de la constructora OAS a cambio de favores en Petrobras, con una pena que llegó a los 12 años en segunda instancia.

El Supremo de Brasil anuló todas las condenas en 2021 al declarar que el tribunal de Curitiba no tenía competencia territorial para juzgarle, y en 2023 fue más lejos: calificó el encarcelamiento de "error histórico", anuló toda la evidencia de Lava Jato por haber sido obtenida ilegalmente.

El caso de Cyril Ramaphosa tiene un nombre propio: el escándalo de Phala Phala.

En febrero de 2020, unos ladrones robaron en su granja privada una cantidad de dinero en efectivo —entre 580.000 y cuatro millones de dólares en divisas extranjeras, según las versiones— escondida bajo los cojines de un sofá.

El expresidente del servicio de inteligencia Arthur Fraser le acusó de haber ocultado el robo a la policía y a la hacienda sudafricanas, de lavado de dinero y de haber ordenado el secuestro y la tortura de los ladrones para recuperar el dinero sin dejar rastro.

Un panel parlamentario concluyó en 2022 que había indicios de que Ramaphosa había cometido "violaciones graves" de varias leyes anticorrupción, lo que le llevó al borde de la destitución.

Finalmente se libró: la fiscalía archivó el caso en 2024 por insuficiencia de pruebas y la defensora del pueblo le exoneró de conflicto de intereses.

Sánchez no estará solo en el lado español. Además de varios ministros en activo, le acompañará el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien en las últimas semanas ha tenido que salir al paso de su trabajo como consultor para su amigo Julio Martínez, investigado por su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Precisamente, el rescate de la aerolínea pesa sobre el Congreso de la Internacional que eligió a Sánchez. Según Víctor de Aldama, se desviaron 10 millones para financiarlo.