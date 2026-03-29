Sánchez se erige en "referencia de los progresistas del mundo" tras aprobar el "mayor escudo social de la UE" ante la guerra

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez destaca el apoyo social al "No a la guerra" y afirma que su Gobierno es referente para progresistas a nivel mundial. El Congreso ha aprobado el mayor escudo social y económico de la UE, con 5.000 millones de euros para proteger a hogares y empresas ante la guerra. El decreto incluye rebajas temporales en el IVA de carburantes, luz y gas, y medidas específicas para agricultores y transportistas. Sánchez equipara la ofensiva de EEUU e Israel en Irán con la invasión rusa de Ucrania y reafirma la postura socialista de actuar ante la injusticia y la violencia.

El presidente Pedro Sánchez ha difundido este domingo una nueva "carta a la militancia" del PSOE en la que muestra su orgullo por el apoyo de la sociedad española al No a la guerra que, asegura, ha convertido a su Gobierno en "una referencia para muchos progresistas de todo el mundo".

Sánchez convirtió el No a la guerra en el principal lema de la campaña de las elecciones de Castilla y León, lo que permitió al PSOE frenar su caída y remontar dos escaños, y vuelve a esgrimirlo ahora contra el PP, a las puertas de las elecciones andaluzas.

En su escrito, presume de que el Congreso de los Diputados aprobó el jueves "el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea, con una inversión de 5.000 millones de euros", con medidas que protegen a 20 millones de hogares y 3 millones de empresas frente a las "consecuencias más lesivas" de la guerra.

El decreto aprobado por las Cortes incluye una rebaja temporal del IVA de los carburantes, la luz y el gas (como había reclamado el PP, que sin embargo se abstuvo por considerarlo insuficiente), además de medidas específicas para sectores como los agricultores y los transportistas.

Sánchez alerta en su carta de las consecuencias del conflicto de Oriente Próximo: "Llevamos un mes de guerra abierta en Oriente Medio: más de 2.000 vidas perdidas, cuatro millones de personas obligadas a abandonar sus hogares, cadenas de suministro rotas, el precio del petróleo y el gas disparados y una crisis alimentaria cerniéndose en el horizonte".

Su respuesta fue el No a la guerra. Cuatro palabras que, asegura, "no son sólo una postura política, sino una forma de entender y de estar en el mundo".

Porque, reflexiona el presidente del Gobierno, "a veces las decisiones de unos pocos cambian la vida de millones".

Alude así a la decisión de EEUU e Israel de atacar a Irán para derribar el régimen de los ayatolas, que viola sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos e intentaba culminar su programa para fabricar armas nucleares.

Sánchez equipara esta ofensiva de EEUU e Israel, con la invasión de Ucrania por el régimen de Vladímir Putin.

"Cuando los socialistas estamos en el Gobierno, actuamos en consecuencia", explica en su escrito, "nos movilizamos con Ucrania ante la agresión rusa. Demandamos que parase el genocidio palestino en Gaza. Y ahora gritamos, alto y claro, que esta guerra ilegal tiene que acabar ya".

La firmeza de esta posición, aclara el presidente, se debe a que "el socialismo es, ante todo, humanidad. Es mirar más allá de nuestras fronteras y sentir como propio el dolor de otros. Es no acostumbrarse nunca a la injusticia. Es no resignarse nunca a la violencia".

A continuación vienen los reproches. Dirigidos, por supuesto, al PP.

Sánchez lamenta que "hay quienes, ayer como hoy, dudan cuando hay que ser firmes. Quienes se esconden en la ambigüedad cuando hay que tomar partido. Quienes hablan de paz, pero nunca molestan a quienes hacen la guerra".

Y para ello evoca las manifestaciones de "hace 23 años" contra el Gobierno de Aznar, por apoyar la guerra de Irak, un paralelismo que le permite identificar a Feijóo con aquella actitud belicista.

"Yo estuve allí. Y muchos de vosotros también", relata en uno de los pasajes más líricos de su carta a la militancia, "en aquellas calles forjamos algo que nos acompaña hasta hoy: la certeza de que paz no es una consigna, sino una convicción. No es un lujo, sino una necesidad. No es una súplica, sino una exigencia".

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