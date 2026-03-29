Madrid da hasta 14.500 euros por nacimiento para madres menores de 30 y aun así no remonta la natalidad

Otras comunidades autónomas tienen ayudas menos cuantiosas y generalmente no restringen la edad, optando por pagos únicos o deducciones fiscales ligadas a terceros hijos o zonas despobladas.

Desde 2022, más de 26.000 mujeres han recibido esta prestación, que es exclusiva para menores de 30 y con límite de renta, pero su impacto en la natalidad joven es limitado.

A pesar de la ayuda, la mayoría de los nacimientos en Madrid siguen dándose en mujeres de entre 30 y 39 años, con solo 927 partos de madres menores de 30 en enero.

Madrid ofrece hasta 14.500 euros por nacimiento a madres menores de 30 años, siendo la ayuda más ambiciosa de España para fomentar la maternidad joven.

Madrid ha apostado como ninguna otra comunidad por incentivar la maternidad joven. Sin embargo, los datos siguen dibujando una realidad poco esperanzadora.

Hoy, la mayoría de madrileñas menores de 30 años continúan sin tener hijos, pese a disponer de la ayuda económica más ambiciosa de España, dirigida específicamente a ese grupo de edad.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el grueso de los nacimientos en la Comunidad de Madrid vuelve a concentrarse en mujeres de entre 30 y 39 años, con 2.828 alumbramientos registrados en enero.

Muy lejos de esa cifra quedan las madres de entre 20 y 29 años, que apenas sumaron 927 nacimientos.

La distancia no es nueva, pero sí significativa. Refleja que, pese a los incentivos económicos, el retraso en la edad de maternidad sigue marcando el comportamiento demográfico.

Frente a este escenario, el Gobierno regional ha desplegado una estrategia singular dentro del mapa autonómico.

Su medida estrella es una ayuda directa de 500 euros mensuales por hijo desde la semana 21 de gestación hasta que el menor cumple dos años, lo que puede alcanzar los 14.500 euros por nacimiento.

Desde su puesta en marcha en 2022, más de 26.000 mujeres se han beneficiado de esta prestación, diseñada exclusivamente para madres menores de 30 años y con unas limitaciones específicas de renta.

Se trata de una política prácticamente única en España, tanto por su cuantía como por su carácter continuado en el tiempo. Ninguna otra comunidad ofrece una ayuda directa de este nivel vinculada al nacimiento del primer hijo.

Sin embargo, los datos evidencian que el impacto sobre la natalidad en ese tramo de edad sigue siendo limitado.

Fuentes de la Comunidad de Madrid explican que el objetivo de la medida no es tanto reforzar una tendencia existente como corregir la actual: "incentivar la maternidad en las edades en las que actualmente apenas se tienen hijos". Es decir, actuar precisamente sobre el grupo que menos hijos tiene.

España despoblada

Desde las comunidades autónomas se intentan paliar los malos datos de natalidad con ayudas sociales. La mayoría son retribuciones en el IRPF a partir del segundo hijo, ayudas económicas ligadas a vivir en zonas despobladas o a adoptar.

De hecho, si miramos fuera de la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso, ninguna otra comunidad autónoma ofrece una ayuda directa de esta cuantía y continuidad en el tiempo centrada en el nacimiento del primer hijo.

En otras regiones, las políticas de natalidad están mucho más condicionadas.

En Andalucía o Cantabria, por ejemplo, las ayudas suelen estar vinculadas al tercer hijo o a partos múltiples. Aunque también hay deducciones en el IRPF del gobierno de Juanma Moreno, que asciende a 400 euros en caso de municipios despoblados.

En Aragón o Asturias, se focalizan en el ámbito rural. Y en Galicia y Comunidad Valenciana predominan las deducciones fiscales o prestaciones de menor cuantía.

Existen excepciones parciales, como Navarra o el País Vasco, que cuentan con sistemas más amplios de apoyo familiar, pero en general el esquema nacional se basa en ayudas puntuales, condicionadas o indirectas.

Eso sí, en ninguna de estas regiones existe el límite de edad de los treinta años. Algunas de estas regiones explican a este diario que han preferido no poner límite de edad porque la mayoría de los beneficiarios, si no, quedarían fuera.

Algo que pasa por ejemplo en Asturias donde hay una ayuda de 2.200 euros por hijo (en un solo pago) para aquellos progenitores que hayan tenido descendencia en una zona en riesgo de despoblación.

Un abono puntual que, por ejemplo, existe también en Aragón. Allí hay un pago único de hasta 1.000 euros por nacimiento en municipios con menos de 5.000 habitantes. Lo que se ha conocido comúnmente como "cheque bebé".

En el plano nacional, el Gobierno ha propuesto una ayuda de 200 euros al mes por cada hijo menor de edad que ha llamado "prestación universal por crianza". La propuesta todavía no se ha aprobado .

Desde el Ministerio de Pablo Bustindui, que abandera esta medida, insisten en que se trata de una ayuda muy extendida en Europa y que las limitaciones de edad no están contempladas.

Los únicos requisitos para solicitarla, por lo menos en su planteamiento inicial, serían los habituales en cualquier prestación nacional: tener hijos a cargo y residencia en España.

Desde el Ministerio no descartan que la ayuda pueda reforzarse en determinados casos, aunque sin perder ese carácter universal de base. Una cuestión que, por el momento, no se está negociando con el PSOE.

En general, el modelo predominante en España se basa en ayudas puntuales, condicionadas o indirectas. Y, a diferencia de Madrid, sin establecer límites de edad estrictos.

Fuentes autonómicas de otras regiones explican que hacerlo supondría, en la práctica, dejar fuera a la mayor parte de los potenciales beneficiarios.