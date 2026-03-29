Juanma Moreno va a las urnas con un 51% de aprobación, 6 puntos más que en 2022 y el doble que los líderes nacionales

Las encuestas muestran que el 48,6% de los andaluces quiere que Moreno repita como presidente, mientras que sólo el 17,6% apoya a Montero.

María Jesús Montero, candidata del PSOE, enfrenta la campaña con escándalos de corrupción y una baja aprobación, inferior incluso a la de su predecesor.

El presidente andaluz recibe el respaldo de votantes de otros partidos, incluyendo un 30% de antiguos votantes del PSOE y más del 70% de los de Vox.

Juanma Moreno afronta las elecciones andaluzas con un 51,6% de aprobación, seis puntos más que en 2022 y muy por encima de los líderes nacionales.

A la exvicepresidenta María Jesús Montero se le pone cuesta arriba la campaña de las elecciones andaluzas.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha convocado los comicios para el próximo 17 de mayo, en su momento de mayor aceptación popular.

Según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el 51,6% de los andaluces aprueba la gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta, mientras que sólo uno de cada tres (30,8%) la rechaza.

El dirigente popular recibe el respaldo, incluso, del 30,6% de los antiguos votantes del PSOE, el 35,5% de los de Adelante Andalucía (la formación de izquierdas fundada por Teresa Rodríguez) y un notable 72,1% de los votantes de Vox.

Algo que abre la incógnita de si, en estos comicios, se confirmará el frenazo del crecimiento de Vox, que ya se apuntó en las recientes elecciones de Castilla y León.

El partido de Abascal afronta estos comicios con una crisis interna, agravada por las purgas (el Comité de garantías ya ha comunicado a Ortega Smith el expediente con propuesta de expulsión) y la polémica sobre el entramado de sociedades que, en torno a la familia Ariza y al asesor Kiko Méndez-Monasterio, facturan al partido.

La encuesta de SocioMétrica indica que Juanma Moreno no ha sufrido desgaste por su gestión, sino que ha logrado ampliar su respaldo popular: si en mayo de 2022 era del 45,5%, ahora alcanza el 51,6%.

Pero este dato le coloca, además, por delante de los líderes nacionales.

En el anterior sondeo para las elecciones generales, publicado por EL ESPAÑOL el pasado lunes, el presidente Pedro Sánchez recibía una aprobación del 26,2%, seguido por Yolanda Díaz y Santiago Abascal (ambos con el 25,5%) y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (24,1%).

El presidente de la Junta de Andalucía duplica ampliamente estas cifras de respaldo popular.

Cada barón autonómico del PP tiene su propio libro de estilo. El de Juanma Moreno incluye la cercanía y evitar la confrontación.

Lo demostró con la tragedia de Adamuz. Se emocionó en una comparecencia pública al recordar y rendir homenaje a los 46 fallecidos, y consoló a los familiares junto a los Reyes Felipe y Letizia, tras el funeral organizado por el Obispado de Huelva.

En cambio, la vicepresidenta María Jesús Montero, ya investida líder del PSOE andaluz, optó por acceder a la catedral por una puerta lateral, distinta a la utilizada por el resto de autoridades, para evitar ser increpada por los familiares.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, responsable de la red ferroviaria en la que se produjo el siniestro, ni siquiera puso un pie en la basílica.

Actitudes muy distintas, que se reflejan en el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL. El 48,6% de los encuestados quiere que Juanma Moreno repita como presidente de la Junta, mientras que sólo el 17,6% señala a María Jesús Montero.

Pese a la proyección pública que ha tenido como miembro del Consejo de Ministros durante los últimos ocho años, Montero tiene menos respaldo que el anterior candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, que recibía el apoyo del 18,2% en 2022.

El PSOE ya ha anunciado que la exvicepresienta de Hacienda será arropada en la campaña electoral por dos expresidentes de la Junta (Manuel Chaves y Susana Díaz), el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero e incluso el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Los socialistas quieren lanzar así un mensaje de unidad en campaña, después de que Juanma Moreno dinamitara la posibilidad de celebrar un superdomingo, en el que coincidieran las elecciones andaluzas con las generales.

Pero María Jesús Montero afronta estos comicios con varios handicaps.

Como ministra de Hacienda, ha sido incapaz de aprobar (o incluso presentar) unos Presupuestos Generales del Estado durante los tres años de esta legislatura.

"Ha sido la ministra de Hacienda más incompetente que ha tenido este país", sentenció el secretario general del PP, Miguel Tellado, durante un acto celebrado este sábado, "si lo mejor que tiene Pedro Sánchez para mandar a Andalucía es María Jesús Montero, que baje Dios y lo vea".

En segundo lugar, ha tenido una intervención directa en la negociación con ERC para otorgar a la Generalitat una financiación privilegiada, el cupo catalán, y la capacidad para recaudar el 100% del IRPF.

No obstante, el Gobierno ha decidido aplazar el acuerdo hasta después de las elecciones andaluzas, para no perjudicar las expectativas electorales de Montero.

Y en tercer lugar, a la exvicepresidenta le han salpicado los principales escándalos de corrupción que le han estallado al Gobierno.

Desde la detención del expresidente de la Sepi Vicente Martínez, junto a la fontanera de Ferraz Leire Díez, por amañar presuntamente concursos públicos, a las cuatro reuniones que su jefe de gabinete tuvo con Víctor de Aldama, comisionista de la trama Koldo.

María Jesús Montero puso "la mano en el fuego" por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, hasta pocos días antes de que ingresara en prisión.

Y procedía del PSOE andaluz, que ella dirige, el asesor de Moncloa Paco Salazar, que tuvo que dimitir tras ser acusado de acoso sexual por varias mujeres.

Todos estos escándalos configuran la carrera de obstáculos que debe sortear la exvicepresidenta de Hacienda durante la campaña electoral.

Del resto de candidatos, el 14,9% de los encuestados por SocioMétrica dice que quiere que Manuel Gavira sea el próximo presidente de la Junta.

Gavira tiene un respaldo popular inferior al de la anterior candidata de Vox, Macarena Olona: apostaban por ella el 18,5% de los andaluces en 2022. Obtuvo 14 escaños, que no fueron decisivos, ante la arrolladora mayoría absoluta de Juanma Moreno.

El 8,1% de los encuestados quiere que sea presidente el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que encabezará la candidatura de Por Andalucía (en la que se integra Sumar).

Idéntico porcentaje, el 8,1%, apuesta por el actual portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

Y un exiguo 2,7% quiere que sea presidente el portavoz de Podemos en Andalucía, Juan Antonio Delgado.

Podemos no obtuvo ni un escaño en las elecciones de Aragón, ni en las de Castilla y León. Ahora Irene Montero prepara su cara a cara con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en un intento de tramar algún tipo de alianza para las elecciones generales.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.100 encuestas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, proporcionales a los censos provinciales, con sistema CAWI-Panel entre los días 26-28 de marzo de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, recuerdo de voto y tamaño de habitat. Las interacciones finalizan en ajustes del 97%. Se realiza análisis de tendencias para el pronóstico final. No procede error muestral ni margen de confianza al tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse un error de +-3% en el voto final. El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insigth Analitycs.