La Junta Electoral Central accede a la petición del PP y suspende el uso del DNI digital para votar en las elecciones

Una urna en las pasadas elecciones de Castilla y León. Efe

Las claves nuevo Generado con IA La Junta Electoral Central ha suspendido el uso del DNI digital (miDNI) para identificarse en las urnas, atendiendo la petición del PP por dudas sobre la autenticidad del documento. La decisión se mantendrá hasta que se garantice una verificación segura de la identidad de los votantes mediante estos sistemas digitales. El PP argumenta que ningún país europeo usa identificación electrónica para votar presencialmente y que el sistema actual funciona bien. La suspensión responde a preocupaciones surgidas tras las últimas elecciones en Castilla y León, donde se cuestionó la fiabilidad del DNI digital para evitar fraudes o errores en la identificación.

La Junta Electoral Central ha suspendido el uso de la aplicación miDNI, el DNI digital, para la identificación de votantes en las urnas electorales, tal y como reclamaba el PP, ante las dudas de que no se pueda comprobar de forma fidedigna la autenticidad del documento con un código QR actualizado.

El organismo arbitral adopta esta decisión hasta que "se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas" sea "suficientemente segura".

Si se permite su uso, añade el partido en un comunicado, es necesario garantizar que en cada mesa electoral haya un dispositivo con acceso a la aplicación para verificar el documento digital de forma "adecuada y suficiente" por medio del código QR, conectando en tiempo real con los servidores del Ministerio del Interior.

Estándar europeo

La decisión se produce tan solo tres días después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciara que las elecciones andaluzas se adelantan al domingo 17 de mayo.

Los populares sostienen que el sistema electoral español funciona bien y consideran que esta iniciativa del Gobierno, "sin las verificaciones necesarias", está generando problemas y desconfianza.

Según apuntan desde el PP, ningún país europeo utiliza mecanismos electrónicos de identificación para votaciones presenciales.

Fue el pasado 22 de septiembre, cuando la JEC avaló la versión digital del DNI como medio de identificación para poder ejercer el derecho a voto.

El organismo arbitral dio su autorización al uso de esta versión del DNI en un acuerdo, con el que dio respuesta a la consulta realizada por la directora general de Política Interior, Carmen López García.

La JEC establecía que era válido utilizarlo por tratarse de un "documento oficial" que incluye la fotografía del votante conforme establece el artículo 85.1 Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Por eso, reclamó entonces que se hiciera constar este criterio en los Manuales de instrucciones para las personas que integran las mesas electorales a utilizar en las próximas elecciones que se celebren.

"Elecciones limpias"

El PP hizo esta petición a la JEC tras las dudas surgidas en las últimas elecciones de Castilla y León con el uso del dispositivo, y la posibilidad de que se haya podido votar con él sin todas las garantías para verificar la identificación del votante.

El pasado 18 de marzo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vinculó la regularización masiva y la nacionalización anunciada por el Gobierno de Sánchez con la verificación del DNI digital y el riesgo de alteración del censo electoral.

“Me preocupa que haya elecciones limpias”, aseguró la líder madrileña, quien subrayó que el sistema debe contar con todas las garantías para evitar fraudes o errores, especialmente ante la incorporación de miles de nuevos votantes.