El pleno del Congreso debate y vota este jueves el decreto anticrisis del Gobierno con rebajas de impuestos a luz, gas, carburantes y fertilizantes, con un coste de 5.000 millones de euros, que previsiblemente saldrá adelante con el apoyo de Junts y la abstención del PP, aunque este último no ha confirmado su voto.

El Gobierno considera que el PP tendría que votar a favor del plan porque se han incluido las rebajas fiscales que el grupo demandaba, pero los populares creen que el decreto ley se ha quedado corto y no lo apoyarán porque no incluye, entre otras cosas, la deflactación de la tarifa del IRPF, aunque dejan la puerta abierta a una eventual abstención.

En el caso de que el PP votara en contra, el decreto ley todavía tiene posibilidades de salir adelante si Junts vota a favor, y a pesar de la anunciada abstención de Podemos, aunque la votación sería muy ajustada.

La condición de Junts es que el PSOE apoye su proposición no de ley en la que insta al Gobierno a adoptar medidas fiscales urgentes "para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios" y, en concreto, que respalde eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales.

El grupo socialista ha confirmado que votará a favor de ese punto de la PNL, en el que se aboga por establecer el IVA franquiciado, aunque nada se sabe de cuándo y cómo adoptará el Gobierno esta medida.