Sánchez última la sustitución de Montero: crisis quirúrgica y el mismo Gobierno hasta el final de la legislatura

Montero se despidió de sus compañeros del Consejo de Ministros y seguirá como diputada para mantener su estatus como funcionaria en Andalucía.

La vicepresidencia primera queda en duda, aunque Félix Bolaños ejerce ya un papel clave dentro del Ejecutivo.

Se prevé que otro ministro asuma la cartera de Hacienda, siendo Carlos Cuerpo el principal candidato para unir Economía y Hacienda.

Pedro Sánchez prepara una sustitución mínima y controlada de María Jesús Montero, que deja el Gobierno para ser candidata del PSOE en Andalucía.

"Será un cambio quirúrgico", dijo el presidente del Gobierno en Navidades en referencia a la necesaria crisis en el Ejecutivo para sustituir a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero,.

La ministra de Hacienda pone rumbo estos días a Andalucía para asumir la candidatura del PSOE en las elecciones del 17 de mayo.

Ahora que se ha producido la convocatoria formal de las elecciones, fuentes oficiales de la Moncloa explican que aquel anuncio de Pedro Sánchez se mantiene vigente.

Por lo tanto, salvo cambio inesperado, el presidente limitará al máximo las sustituciones para afrontar casi con el mismo Gobierno el último año de legislatura.

Hay dos cambios relevantes obligados: la competencia de Hacienda, que es vital en cualquier Gobierno, y la sustitución nada menos que de la vicepresidenta primera, la tercera que ha tenido Sánchez tras Carmen Calvo y Nadia Calviño.

Obviamente, todo está en la cabeza de Sánchez. En el seno del Gobierno no hay más que especulaciones basadas en la lógica y en el análisis de movimientos similares del presidente desde que hizo su primer Gabinete en julio de 2018.

Para la cartera de Hacienda, la lógica que se maneja en el Gobierno es que lo mejor en este momento es un cambio mínimo. O sea, que algún ministro asuma esas competencias sin necesidad de nombrar a otro nuevo.

El nombre que surge zquí es el de Carlos Cuerpo, con la idea de unir Economía y Hacienda, como ha ocurrido en otros momentos de la historia democrática, aunque nunca hasta ahora con Sánchez.

Cuerpo ha tenido un papel activo estas semanas en la elaboración y negociación de las medidas fiscales y económicas para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán. Ha ganado peso en el Gobierno, aunque no es militante del PSOE.

Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros dijo que desconoce qué ocurrirá, pero dejó en el aire su satisfacción por que se hable de él. Según explicó, eso supone que han hecho un buen trabajo en Economía.

La cartera de Hacienda requiere peso político y respaldo y confianza plana del presidente. De hecho, siempre se ha dicho que todos los gobiernos son de coalición entre los responsables de Hacienda y el resto de ministros. En este caso, además, tiene que sostener pulsos con los ministros de Sumar.

Cuerpo ha mantenido varios enfrentamientos con Yolanda Díaz. Por ejemplo, sobre la reducción de jornada, que llevó a la vicepresidenta a dudar de su humanidad. En este momento, la disputa es sobre el control de horarios.

La otra duda es la de la Vicepresidencia primera, porque Sánchez siempre ha mantenido sólo mujeres en esos cargos, con la excepción de Pablo Iglesias en la anterior legislatura.

Todos los ministros consultados admiten que hace tiempo que el vicepresidente en la práctica es Félix Bolaños, aunque formalmente no conste en el nombre de su cartera.

Desde 2018 sólo siguen ya Margarita Robles (Defensa), Luis Planas (Agricultura) y Fernando Grande-Marlaska (Interior). La primera controla un ámbito que, en este momento de guerra en Oriente Medio, es fundamental.

Planas ha logrado mantener la paz en un sector complicado y, además, ha presentado la candidatura para dirigir la FAO en 2027, cargo al que puede optar mejor si está dentro del Gobierno.

Y Marlaska es de la plena confianza personal y política de Sánchez, sobreviviendo a algunas crisis políticas en las que siempre ha tenido el respaldo del presidente.

El cambio de Montero podría producirse el jueves o, más probablemente, el viernes.

Por el momento, la responsable de Hacienda se despidió este martes de sus compañeros de Consejo de Ministros y este miércoles responderá a preguntas en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Seguirá como diputada, porque si no perdería su puesto como funcionaria en la Junta de Andalucía, que no ejerce desde hace más de 20 años.