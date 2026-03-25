Pedro J.: "María Jesús Montero ha empezado la campaña pidiéndoles a los andaluces que le den las gracias"

Pedro J. Ramírez este miércoles durante su intervención en 'El programa de AR'. Telecinco

Las claves nuevo Generado con IA Pedro J. Ramírez critica que María Jesús Montero pidió a los andaluces que le agradezcan dejar la vicepresidencia del Gobierno para ser candidata del PSOE en Andalucía. Montero se definió como la mujer con más poder en la democracia española y destacó su apuesta personal por Andalucía en el inicio de la campaña electoral. Pedro J. diferencia el enfoque de Montero, al que califica de soberbio y polarizador, frente a la actitud de gratitud de Juanma Moreno hacia los andaluces. El debate electoral, según Pedro J., gira en torno a dos modelos de sociedad: la política impositiva y la relación entre gobernantes y ciudadanos.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha asegurado que el inicio de María Jesús Montero como líder del PSOE a las elecciones autonómicas en Andalucía del próximo 17 de mayo "no ha podido ser más elocuente": "Les ha dicho a los andaluces que tienen que estar muy agradecidos porque ella deja la vicepresidencia del Gobierno para ser candidata".

Así se ha manifestado durante su intervención en la tertulia de El programa de AR de Telecinco y en referencia a los halagos a sí misma en tercera persona que la hasta ahora ministra de Hacienda pronunció en su primera comparecencia en la sede del PSOE andaluz.

Montero puso en valor el hecho de alguien como ella, "probablemente la mujer, sin duda, con más poder en el conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, apostando por Andalucía, y dejando sus cargos institucionales".

"Lo que dijo ayer Montero parecía que era Sánchez quien hablaba por su boca", ha valorado Pedro J. Ramírez. "Juanma Moreno muestra cada vez que habla una sincera gratitud a los andaluces por el honor que para él representa ser el presidente de la Junta. Montero vino a decir que los andaluces tenían que darle las gracias por tener la condescendencia de rebajarse a ser candidata".

El director de EL ESPAÑOL ha instado a los andaluces a "ser conscientes" de que el próximo 17 de mayo, día en el que se celebran las elecciones autonómicas, "la historia de España pasa por sus urnas" porque "van a estar en juego dos modelos de sociedad, dos horizontes muy diferentes para nuestro país".

En este sentido, se ha referido dos cuestiones fundamentales como son la política impositiva y "la relación de los gobernantes con los gobernados".

"¿Cuánto derecho tienen los políticos a quitarnos dinero del bolsillo? Yo creo, como han demostrado Moreno, Aznar o Ayuso, que bajando impuestos se puede conseguir más actividad, prosperidad y, por lo tanto, recaudar más para hacer mejores y más eficientes políticas sociales", ha subrayado.

Pedro J. también ha apuntado que "si quien se cree en el lado correcto de la historia piensa que está haciendo un favor a los ciudadanos por ocuparse de ellos, manifiesta una actitud soberbia, polariza y considera su enemigo a quien no reconoce esa especie de derecho de pernada sobre la ciudadanía".

Y ha añadido, mencionando a Pedro Sánchez y a María Jesús Montero, que "esa es la manera displicente, siempre buscando la confrontación, siempre sectaria, distinguiendo entre buenos y malos, defendiendo políticas agresivas contra los medios de comunicación que les critican". "

En las elecciones andaluzas, ha zanjado, "se trata de elegir entre dos tipos de gobierno y dos tipos de gobernante".