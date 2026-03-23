Zapatero admite que cobra más de 300.000 euros al año como “autónomo” por hacer informes para varias consultoras

Ha defendido su relación con Delcy y Jorge Rodríguez, resaltando su papel en la liberación de presos políticos en Venezuela y asegurando que no ha recibido compensación económica por ello.

Zapatero niega cualquier relación con la compañía Plus Ultra y afirma que su vínculo con Julio Martínez, investigado por la UDEF, se limita a trabajos de consultoría.

El expresidente defiende que todos sus ingresos han sido declarados y asegura que su labor consultora se realiza de forma legal y transparente.

Zapatero ha admitido cobrar más de 300.000 euros al año como autónomo por informes y consultoría para varias empresas.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha admitido este lunes que sus ingresos le hacen tributar por el tramo más alto del IRPF, lo que implica cobrar más de 300.000 euros al año. "Siempre como autónomo, ninguna sociedad", ha defendido en una entrevista en Onda Cero.

"Todo lo que he percibido es fruto de mi trabajo y declarado", ha añadido Zapatero.

El expresidente ha admitido que su trabajo como consultor se extiende por varias compañías y que su principal pagador no fue Análisis Relevante, la empresa de su amigo Julio Martínez, investigado por la UDEF, aunque no ha querido desvelar el nombre de las otras empresas, escudándose en la protección de datos.

"Yo presté mis servicios con intensidad", ha afirmado y ha asegurado: "mi opinión tendrá un cierto valor" al haber sido expresidente. "Yo lo hice, declaré y facturé con mi nombre y apellidos en la más absoluta legalidad. Y punto", ha sentenciado.

También ha explicado en qué consiste su trabajo como consultor oral, tal y como detalló en el Senado, donde afirmó que sus informes no siempre son escritos. "Te convocan a un desayuno. Dígame las claves. Yo doy mi opinión", ha detallado.

"No voy ofreciéndome. Siempre me requieren", ha añadido y ha explicado cómo es su trabajo como consultor oral que abarca áreas como política, economía y, en especial, "de las tendencias de Latinoamérica".

Zapatero no ha querido aclarar si para Análisis Relevante trabajan más personas, pero se ha desvinculado de la creación de la consultora y que sólo le llamaron para trabajar cuando ya estaba constituida.

Incluso ha querido remarcar que él no tiene nada que ver con la compañía rescatada por 53 millones de dinero público, Plus Ultra, pero sí admite que sabía que Julio Martínez tenía relación con la aerolínea. "Le escuché alguna vez", ha añadido.

Se da la circunstancia de que la misma cantidad que recibió Martínez por consultoría a Plus Ultra coincide con los 450.000 euros que ingresó Zapatero en total por sus trabajos de "asesoría global".

Zapatero ha añadido que, en cambio, él no tenía ninguna vinculación con la compañía. "No he tenido ninguna relación con Plus Ultra. No he viajado nunca con Plus Ultra", ha querido remarcar.

El expresidente también ha querido explicar su giro laboral y cómo acabó en la consultoría.

Tras dejar la Moncloa, Zapatero estuvo tres años y medio en el Consejo de Estado, un puesto que dejó porque “el papel era muy limitado” y que se limitaba a una reunión “una vez al mes”. Un trabajo que dejó para aceptar una propuesta del alemán Instituto de Diplomacia Cultural porque "llenaba más mi actividad".

"Son cientos de viajes, he sido invitado a dar conferencias en muchas universidades importantes y tengo un requerimiento permanente, incluidos de consultoría, que hago con toda normalidad", ha relatado.

El expresidente se ha mostrado muy molesto con determinadas informaciones y en especial de "un seguimiento" tres días antes de la detención de su "amigo" Julio Martínez, con quien estaba corriendo por el Pardo.

"Esa noticia insinúa que me da documentación y un móvil prepago es lo que da lugar a mi comparecencia en el Senado", ha lamentado.

“La actividad de lo que se hace contra Zapatero es muy grave”, ha terciado y ha denunciado una campaña con “falsedades” para menoscabar su figura: "No lo van a conseguir porque tengo una trayectoria impecable".

Incluso ha querido enumerar varias causas "archivadas" como "blanqueamiento de capitales, narcotráfico".

Amigo de Delcy

El expresidente también ha querido defender de forma contundente su relación personal con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con su hermano Jorge Rodríguez, asegurando que ambos han colaborado en sus esfuerzos para lograr la liberación de presos políticos en el país latinoamericano.

Zapatero ha afirmado ser “amigo personal” de los dirigentes venezolanos y ha subrayado que conoce de primera mano su actuación dentro del Gobierno.

“Sé muy bien lo que hacen, lo que han hecho, lo que me han apoyado en esta tarea de liberar presos. Ellos estaban en ese Gobierno, pero casi siempre estaban de mi lado intentando que esa política de represión no se consumara”, ha declarado.

El exjefe del Ejecutivo ha insistido en que su relación con ambos dirigentes se ha basado en el diálogo y la búsqueda de acuerdos que permitieran mejorar la situación política en Venezuela.

“Han trabajado siempre para que hubiera diálogo y que la política de presos no fuera la que es. Ese es mi testimonio”, ha señalado, añadiendo que su labor se ha desarrollado con "una actividad intensísima en Venezuela y sin tener ninguna retribución".

“Mi esfuerzo ha sido gigantesco sin percibir nada, solo por conseguir que ese país no acabara en una guerra civil y por liberar cientos de presos”.

Según ha explicado, su objetivo ha sido favorecer un clima de entendimiento entre las partes implicadas en el conflicto político.

“He logrado liberaciones de decenas y decenas de personas. Tengo una relación con las familias que es intransferible”, ha afirmado.

El expresidente también ha asegurado que logró la liberación de tres personas que habían sido candidatos a la presidencia del país, subrayando que dichas excarcelaciones no implicaban renunciar a la actividad política.