Ayuso blinda las elecciones de posibles manipulaciones con el DNI electrónico: código QR y webcam para avalar su validez

El código QR del DNI digital solo será visible durante un minuto y no se almacenará en el dispositivo del usuario, reforzando la protección de datos.

Esta medida busca evitar suplantaciones de identidad y garantizar la seguridad en procesos como las elecciones y otros trámites públicos.

El sistema escaneará los códigos QR del DNI digital y contrastará los datos en tiempo real con la base oficial de la Policía Nacional.

La Comunidad de Madrid implantará webcams y códigos QR para verificar la autenticidad del DNI digital en trámites administrativos.

Isabel Díaz Ayuso ha decidido reforzar los sistemas de verificación del DNI digital en la Administración regional antes de su puesta en marcha.

Tras las dudas surgidas en las últimas elecciones de Castilla y León con el uso del dispositivo, y la posibilidad de que se haya podido votar con él sin todas las garantías para verificar la identificación del votante, la presidenta madrileña ha pasado a la acción.

El Gobierno regional implantará a partir del 4 de abril un sistema basado en webcams y códigos QR para acreditar la identidad de los ciudadanos en los registros públicos y así poder usar el DNI electrónico con garantías.

Según ha informado la Consejería de Digitalización a EL ESPAÑOL, los registros de la Comunidad contarán con cámaras que escanearán el código QR del DNI digital y contrastarán los datos en tiempo real con la base oficial de la Policía Nacional.

De este modo, se busca garantizar que la identidad del usuario es auténtica y evitar posibles suplantaciones.

La medida llega después de que Ayuso cuestionara el uso del DNI digital sin mecanismos completos de verificación, vinculando el problema a un posible fraude en unas elecciones.

"Me preocupa que haya elecciones limpias", afirmó la presidenta, en referencia a las recientes votaciones en Castilla y León, donde se permitió identificarse con aplicaciones móviles mostrando la imagen del documento, sin necesidad de validar el código QR dinámico.

Ese punto es clave: tanto el DNI digital como el permiso de conducir en la app de la DGT incorporan un código QR temporal que permite comprobar su autenticidad en un sistema central.

Sin embargo, la Junta Electoral optó por no exigir su lectura en mesa, lo que, según expertos consultados por este diario, reduce el nivel de garantía frente a posibles falsificaciones digitales.

Frente a ese modelo, el Ejecutivo madrileño apuesta por incorporar la verificación completa en sus trámites administrativos.

El sistema funcionará mediante la lectura del QR, que solo estará visible durante un minuto y no se almacenará en el dispositivo del usuario, reforzando así la seguridad.

Además, permitirá realizar otras gestiones presenciales, como trámites administrativos o accesos a recintos públicos.

Desde el Gobierno regional subrayan que ya se ha distribuido la documentación técnica necesaria a todas las consejerías para facilitar la instalación de estos dispositivos.

Para utilizar el sistema, el ciudadano deberá activar previamente su DNI digital y elegir el tipo de identificación que desea mostrar —básica, de mayoría de edad o completa— mediante el código QR.

Con este movimiento, Ayuso busca adelantarse a posibles fallos en el uso del DNI digital y trasladar su crítica política al terreno de la gestión, en un contexto en el que ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de actuar "con prisa y sin garantías" en procesos que afectan tanto al censo como a la seguridad de los sistemas de identificación.