Sánchez bendice el pacto de Illa y Junqueras para beneficiar a Cataluña tras las andaluzas sin que Montero pague por ello

El Gobierno central, especialmente María Jesús Montero, rechaza ceder la totalidad del IRPF a Cataluña para no perjudicar al PSOE en otras comunidades, sobre todo en Andalucía.

ERC renuncia temporalmente a exigir la cesión total del IRPF a Cataluña y acepta buscar fórmulas alternativas para alcanzar un acuerdo presupuestario.

El pacto evita elecciones en Cataluña, lo que beneficia la estabilidad política y la estrategia de Sánchez de "normalización" en la comunidad.

Pedro Sánchez respalda el acuerdo entre Salvador Illa y Oriol Junqueras para retirar los Presupuestos de Cataluña y seguir negociando antes del verano.

Moncloa ha recibido con satisfacción el acuerdo del president de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, para retirar los Presupuestos de Cataluña y seguir negociando con el compromiso de sacarlos adelante antes de verano.

De hecho, Pedro Sánchez no es ajeno a ese acuerdo, que afecta directamente a la legislatura en el Congreso y al Gobierno central.

El pacto evita además unas elecciones en Cataluña que trastocarían todo el calendario político y electoral, pondrían en riesgo la hoja de ruta de Sánchez, basada en gran parte en la "normalización" de esta comunidad, y supondrían una ruptura con ERC en el Congreso.

El Gobierno entiende la decisión de Illa como una parada del reloj para evitar la ruptura en esa votación y poder buscar una coyuntura mejor para cerrar los acuerdos que exige ERC que, hasta ahora, era la cesión de la totalidad del IRPF a la Generalitat de Cataluña, pero que ahora ha quedado orillado.

La coyuntura será mejor porque el 31 de mayo o el 12 de junio habrá unas trascendentes elecciones en Andalucía en las que concurre como cabeza de lista María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, responsable de Hacienda.

El problema de Illa era que su investidura y los Presupuestos dependen de que el Gobierno central acepte lo que él pactó con ERC: el concierto fiscal para Cataluña con cesión de la totalidad del IRPF.

Pero el Gobierno y, en particular, Montero, se oponen radicalmente a la cesión de todo el IRPF a Cataluña, entre otras cosas porque hundiría al PSOE en otras comunidades, especialmente, en Andalucía.

Fuentes autorizadas del Ejecutivo explican que es la posición de Moncloa y aseguran que no ha habido ninguna novedad sobre eso; es decir, que ERC no tiene garantizado el acuerdo con el Gobierno central para esa cesión y que, en todo caso, ahora se trata de buscar una alternativa.

Sí añaden que es posible encontrar otras fórmulas como la del consorcio previsto en el Estatut, aunque ERC sigue negándose a aceptar esta posibilidad y quiere la cesión total.

Para esa negociación, según explica el Gobierno, es mucho más adecuado el clima político tras las elecciones andaluzas, es decir, que Montero y el PSOE no tendrían que ir a esa cita electoral con el lastre de haber cedido esa importante reivindicación a Cataluña.

Oriol Junqueras ha insinuado que esa cesión puede no ser condición indispensable para que aprueben los Presupuestos de Cataluña y que aceptarían otra fórmula. "Si el Govern cree que tiene una alternativa mejor, que la ponga sobre la mesa", ha dicho.

Es decir, ERC acepta retirar esa condición y buscar fórmulas intermedias e Illa retira las cuentas para evitar la derrota y las elecciones.

Descarte electoral

Moncloa sostiene que el acuerdo entre Illa y Junqueras ha sido posible porque ninguno de los dos quería elecciones en Cataluña. Junqueras no podría concurrir en esos comicios al estar inhabilitado.

Además, ERC necesitaba una salida política, un gesto para justificar su posición y empezar a abandonar su exigencia de cesión del IRPF.

Ahora puede vender que ha hecho que Illa retire las cuentas para rehacerlas, aunque, en realidad, las podría haber cambiado con enmiendas parciales en el trámite en el Parlament de Cataluña.

El Gobierno de Sánchez mantiene oficialmente que aprobará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado este mes de marzo, pero empieza a dar a entender que podrían aplazarse al asegurar que ahora están con el decreto de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán.

Y ello pese a que, el martes, la portavoz Elma Saiz y fuentes oficiales insistían en que se aprobarían en marzo.

Este miércoles, Sánchez daba signos de que retrasarán sin fecha esa aprobación por la situación internacional, con las guerras en Ucrania y Oriente Medio.

Como Montero dejará el Gobierno a principios de abril para ser cabeza de lista en Andalucía, es casi seguro que se irá sin enviar las cuentas al Congreso.