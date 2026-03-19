Pedro J. en 'AR': "Sánchez es un usurpador 'de facto'. Dice 'no a la guerra' invocando la democracia y 'no a la democracia' invocando la guerra"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro J. Ramírez acusa a Pedro Sánchez de ser un "usurpador de facto" por no cumplir con la obligación constitucional de presentar y aprobar los Presupuestos Generales cada año. Critica que Sánchez eluda el control parlamentario, especialmente en decisiones sobre gasto en Defensa y el envío de la fragata Cristóbal Colón, actuando sin la mayoría del Parlamento. Pedro J. compara la actitud de Sánchez con la de Trump en EE.UU., y recuerda cómo Churchill se sometió a control parlamentario incluso en tiempos de guerra para demostrar su compromiso democrático. Exige a Sánchez que presente Presupuestos, una moción de confianza o convoque elecciones, cuestionando su legitimidad democrática al actuar sin el apoyo del Parlamento.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha asegurado que Pedro Sánchez se está convirtiendo en "un usurpador de facto" del régimen parlamentario por no cumplir con el mandato constitucional de presentar y conseguir aprobar los Presupuestos Generales del Estado cada año.

"Sánchez está diciendo no a la guerra en nombre de la democracia y no a la democracia en nombre de la guerra", ha asegurado este jueves durante su intervención en la tertulia de El programa de AR de Telecinco.

Pedro J. ha subrayado que el presidente del Gobierno, como no tiene la mayoría del parlamento, no presenta los Presupuestos y no somete a votación el aumento de los gastos extraordinarios en materia de Defensa ni el envío de la fragata Cristóbal Colón, la más moderna de la Armada, a una zona de conflicto, tal y como le impone la Ley de Defensa Nacional.

El director de EL ESPAÑOL ha recordado que Sánchez ya advirtió ante el Comité Federal del PSOE que pensaba seguir adelante "con el Parlamento o sin él". "Pues lo está haciendo sin el Parlamento. Y eso no es una democracia, es una autocracia", ha asegurado.

"No cabe mayor marrullería que invocar la legalidad internacional y eludir el cumplimiento de la legalidad constitucional española con el pretexto de que hay una guerra", ha añadido. "Es en tiempos de crisis provocada por una guerra cuando más se necesita el control parlamentario del poder a todos los efectos".

Pedro J. ha recordado que la "mayoría" de comunidades autónomas gobernadas por el PP han convocado elecciones precisamente por la imposibilidad de aprobar las cuentas regionales. "La primera condición que el PP está poniendo a Vox es el compromiso de aprobar los Presupuestos cada año. Eso es lo que distingue a la democracia de la dictadura", ha valorado.

A su juicio, "Sánchez está actuando tan de espaldas al Parlamento como lo está haciendo Trump en Estados Unidos". Y ha recordado que el premier británico Winston Churchill se sometió en 1942, en plena II Guerra Mundial, a dos mociones de censura para "demostrar que estaba librando la guerra en nombre de la democracia y que si se invocaban los principios democráticos para hacer la guerra había que demostrarlos en la política interna".

Por último, Pedro J. Ramírez ha exigido que Sánchez "se deje de pamplinas": "O presenta Presupuestos y consigue la mayoría para que se los aprueben, o presenta una moción de confianza o convoca elecciones. Está diciendo no a la guerra en nombre de la democracia y no a la democracia en nombre de la guerra. Esto es el mayor timo que vieron los siglos".