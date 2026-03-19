El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defenderá este jueves ante el resto de líderes de la Unión Europea su "no a la guerra" crítico con Estados Unidos e Israel por sus ataques a Irán, una posición que el Ejecutivo considera que cada vez es más compartida por los socios comunitarios.



Sánchez participará en la reunión del Consejo Europeo que se celebra en la capital belga, la primera en la que se verán los Veintisiete tras el estallido de la crisis en Oriente Medio.



Por ello, este asunto será uno de los ejes de ese encuentro de los líderes europeos, que abordarán también otras cuestiones como la guerra en Ucrania y la competitividad de la UE.



El jefe del Ejecutivo, que participará previamente en una reunión de los líderes socialistas europeos, insistirá en que el ataque a Irán no ha respetado el derecho internacional, y reivindicará su apuesta por un orden internacional fundamentado en reglas.