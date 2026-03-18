El Senado aprueba una reforma para que la regularización no sea un coladero de delincuentes pese al voto en contra del PSOE

El PP sostiene que la nueva ley refuerza la seguridad pública y evita que España se convierta en "coladero de delincuentes", respondiendo así a una demanda social sobre la reincidencia delictiva.

El PSOE y sus socios han votado en contra de la reforma, sumándose también PNV y Junts, a pesar de que estos últimos habían criticado la regularización masiva sin controles penales.

La reforma establece que se denegará la residencia a extranjeros condenados como reincidentes y evita que la presentación de una solicitud suspenda expedientes de expulsión.

El Senado ha aprobado las enmiendas del PP a la Ley de Multirreincidencia para endurecer los requisitos penales en la obtención o mantenimiento de permisos de residencia.

El Senado ha aprobado este miércoles la batería de enmiendas del PP a la Ley de Multirreincidencia con la que los populares aseguran haber cerrado la puerta a que la regularización masiva de inmigrantes del Gobierno se convierta en "un coladero de delincuentes".

Las modificaciones, diseñadas por el equipo de la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, refuerzan las exigencias penales para obtener o mantener permisos de residencia.

La estrategia del PP de Alberto Núñez Feijóo es muy hábil, porque cuela una reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprovechando la ley de reincidencia de Junts que el PSOE tuvo que aprobar en el Congreso para intentar recuperar el apoyo de Carles Puigdemont.

Gamarra salía de la Cámara Alta "enormemente satisfecha", según declaró a EL ESPAÑOL, por "un éxito parlamentario" que contra el plan de Pedro Sánchez de dar papeles "sin controles penales" a más de 1,2 millones de extranjeros.

El mensaje de Génova es nítido: ahora todos los grupos deberán retratarse en el Congreso, donde volverá la ley enmendada, para demostrar si están a favor de que se conceda la residencia a personas con antecedentes penales o policiales, o con procedimientos judiciales abiertos.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, en la sesión de control al Gobierno. Efe

Las enmiendas populares establecen que "se denegará" la solicitud de estancia o residencia cuando el solicitante haya sido "condenado ejecutoriamente como reincidente".

Además, se fija que los expedientes sancionadores con propuesta de expulsión o retorno no quedarán "en ningún caso suspendidos" por la simple presentación de una solicitud de residencia, al amparo de los decretos de regularización anunciados por el Gobierno.

El PP sostiene que "exigir sólo una declaración responsable", como pretendía Sánchez, era "convertir España en el coladero de delincuentes de Europa" y "hacer el trabajo sucio a las mafias" que trafican con la inmigración irregular.

Frente a esa vía, los populares han aprovechado la tramitación de la Ley de Multirreincidencia para introducir un blindaje legal que, subrayan, "mejora la seguridad pública y evita espacios de impunidad" para quienes acumulan delitos leves o hurtos reiterados.

Fuentes del PP en el Senado remarcan que la multirreincidencia "no puede combatirse" como quiere el PSOE. Es decir, si las leyes permiten que personas con antecedentes en otros Estados accedan a la residencia sin un control efectivo.

El texto impulsado por Gamarra también refuerza la persecución del tráfico de drogas, penalizando el llamado "petaqueo" a propuesta de la Fiscalía Antidroga, y reclama aumentar la planta de fiscales, "no sólo de jueces", para sostener el giro punitivo contra los delincuentes habituales.

"Ni de coña"

Pese a ese enfoque, el PSOE ha votado en contra de la reforma junto a todos sus socios.

Todos se han unido en contra de un triunfo parlamentario del PP, pese a que alguno estaba de acuerdo con las enmiendas y otros, además, votaban contra su propia ley: por un lado, ERC, Bildu, BNG, Compromís y Geroa Bai han rechazado en bloque las enmiendas del PP.

Pero por otro, a ellos se han sumado, para sorpresa de los populares, los dos partidos nacionalistas de derechas, PNV y Junts, que venían exhibiendo un discurso muy crítico con la regularización masiva de inmigrantes sin controles penales. Es más, los de Puigdemont han rechazado su propio texto legal.

La dirección del PP no salía de su asombro. En Génova recuerdan que la propia Ley de Multirreincidencia era una idea suya, pero que apoyaron el texto presentado por el partido de Puigdemont, como un gesto para dejarles aparecer como el "adalid del endurecimiento contra los delincuentes reincidentes".

A partir de ahora, la estrategia de los populares pasa por "retratar" a ambos partidos en la última fase de la tramitación parlamentaria, cuando la ley regrese al Congreso para el debate definitivo.

En el caso de Junts, además, la contradicción explícita, tras haber confesado a este periódico que "nunca, ni de coña" aceptarían "decretos de regularización como éste", que abren la puerta a permisos de residencia para inmigrantes con antecedentes penales.

En el PP subrayan que PNV y Junts han preferido "refugiarse" de nuevo en el bloque de investidura de Sánchez, incluso en una materia que afecta directamente a la seguridad y a la convivencia en barrios tensionados por los delitos de hurto y la sensación de impunidad.

Los populares pretenden explotar esta imagen para desgastarles ante sus electorados vasco y catalán, presentándose como el único partido que defiende sus intereses y "una política migratoria y de seguridad coherente".

El PSOE, "hipócrita"

Génova recuerda, además, la "hipocresía" de los socialistas, que paralizaron hace dos años una iniciativa prácticamente idéntica del PP contra la multirreincidencia. Y que sólo cambiaron de criterio cuando la propuesta llegó al Congreso con la firma de Junts.

Ahora, sostienen, vuelven a dar la espalda a un refuerzo de la seguridad ciudadana por "pleitesía" a sus socios de la izquierda radical, por la necesidad de sacar adelante la regularización masiva comprometida con sus aliados parlamentarios.

La nueva fase de la batalla se librará en el Congreso, donde el PP confía en mantener vivo el relato de que ha encontrado "la vía legal" para que la regularización de Sánchez no se convierta en un filtro poroso para delincuentes.

Al mismo tiempo, los populares seguirán reclamando eliminar el arraigo como excepción a la expulsión de inmigrantes que hayan delinquido, una propuesta que trataron de sacar adelante vía transaccional y que ni siquiera Vox quiso apoyar en la ponencia.

Mientras tanto, los senadores Juan Milian y Francisco Bernabé, que han pilotado la letra pequeña de las enmiendas, ponen como ejemplo ciudades como Barcelona, donde se registran más de 650.000 hurtos al año, a los que habría que sumar los que no se denuncian.

"Quien roba 100 veces no es vulnerable, es un delincuente reincidente", insisten, para justificar que esta reforma no es una cuestión ideológica sino, a su juicio, una demanda de vecinos, policías, jueces y alcaldes de todos los signos.