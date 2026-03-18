La gran misa en Madrid del Papa no será en Bernabéu sino a cielo abierto en Cibeles: éste es el plan de sus 7 días en España

El viaje incluirá paradas en Montserrat, la Sagrada Familia de Barcelona y una emotiva visita a Canarias centrada en la migración.

El 8 de junio, León XIV dará un discurso ante una sesión conjunta del Congreso y el Senado, siendo la primera vez que un Papa lo hace en España.

El Papa iniciará su visita el 6 de junio con una vigilia multitudinaria con jóvenes en el recinto del Mad Cool.

La gran misa del Corpus presidida por el Papa León XIV en Madrid será a cielo abierto en Cibeles, no en el estadio Santiago Bernabéu.

La gran misa del Corpus que León XIV celebrará en Madrid no será finalmente en el Santiago Bernabéu. Será a cielo abierto, en el entorno de la plaza de Cibeles, según el programa provisional al que ha tenido acceso este periódico.

El domingo 7 de junio, el Papa acompañará la custodia por las calles del corazón de la capital, en una procesión masiva que subirá toda la Castellana hacia el norte de la ciudad, hasta la Nunciatura Apostólica, en la calle Pío XII.

Hasta hace pocas semanas, el Bernabéu era la opción favorita para acoger la eucaristía más emblemática del viaje. La razón era simbólica: Juan Pablo II celebró allí una misa memorable en su visita pastoral de 1982.

Pero el planning que manejan los organizadores de la Conferencia Episcopal descarta ahora esa posibilidad. El estadio queda reservado para otro acto distinto: un posible encuentro del Papa con decenas de miles de religiosos españoles –sacerdotes y monjas– que también podría celebrarse en el Movistar Arena.

6 de junio: vigilia con jóvenes

El Papa aterrizará en Barajas el sábado 6 de junio. Tras la recepción de autoridades y una comida en la Nunciatura Apostólica, la jornada se cerrará con un plato fuerte nocturno.

León XIV presidirá una vigilia multitudinaria con jóvenes en el recinto del Mad Cool, el gran espacio al sur de Madrid que cada verano acoge a decenas de miles de personas para los festivales de música.

Será el equivalente a lo que fue la explanada de Cuatro Vientos en la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, celebrada también en Madrid por uno de sus predecesores, Benedicto XVI.

7 de junio: misa del Corpus

La Santa Sede ha confirmado que el Papa no celebrará el Corpus Christi en el Vaticano –donde el jueves 4 de junio sí es festivo– y esperará a hacerlo junto a los fieles españoles el domingo.

La misa tendrá lugar en el entorno de Cibeles y el paseo de la Castellana. Después, la procesión eucarística recorrerá la arteria principal de Madrid hacia el norte: plaza de Castilla, calle Mateo Inurria, Palacio de los Duques de Pastrana y la calle de los Caídos de la División Azul, hasta llegar a la Nunciatura en Pío XII.

Será un baño de masas y de fervor religioso, ya que los organizadores esperan cientos de miles de peregrinos en la capital de España. El borrador de calendario contempla, después, un acto cultural diocesano, sin especificar más.

8 de junio: discurso a las Cortes

A las 9.30 horas del lunes, León XIV pronunciará un discurso ante una sesión conjunta del Congreso y el Senado. Tanto el Congreso como el Senado han cursado ya la invitación oficial. Sería la primera vez en la historia que un Papa se dirige formalmente al Parlamento español.

El debate sobre qué Cámara acogerá el acto sigue abierto. Lo más probable es que se celebre en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, que preside Francina Armengol.

Sin embargo, los servicios del Senado negocian con la Conferencia Episcopal que sea la Cámara Alta quien acoja el acto, y no dudan en usar como argumento que su presidente, el popular Pedro Rollán, sí es católico practicante.

Por la tarde, León XIV almorzará con los obispos en la Nunciatura y presidirá una misa diocesana en el Movistar Arena, con sacerdotes, religiosas y seminaristas. Antes del cierre del día, está previsto un encuentro con los voluntarios que habrán hecho posible la visita.

9 y 10 de junio: Montserrat y Sagrada Familia

El martes es el día del traslado a Barcelona. Pero la Conferencia Episcopal está barajando seriamente una escala intermedia: una breve parada en Zaragoza para que el Papa pueda venerar a la Virgen del Pilar, patrona de España.

Fuentes del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento consultadas por EL ESPAÑOL no confirman ni desmienten la posibilidad. Pero aseguran que la acogerían con "enorme ilusión". La decisión final está en manos del Vaticano.

Ya en la capital catalana, por la mañana León XIV prevé visitar el Monasterio de Montserrat, que celebra el milenario de su fundación. Será la primera visita papal al santuario desde Juan Pablo II en 1982.

Desde allí, se trasladará a la Sagrada Família, para bendecir la Torre de Jesucristo –la más alta de todas las iglesias del mundo, con 172,5 metros– y presidir una eucaristía en la que estará muy presente la figura de Antoni Gaudí.

Ese día se cumple el centenario exacto de la muerte del famoso arquitecto. En noviembre de 2025, el Vaticano declaró a Gaudí "venerable", primer paso formal hacia su beatificación.

11 y 12 de junio: Canarias

El jueves, León XIV llegará a Las Palmas a mediodía para un acto en el Estadio de Gran Canaria.

Pernoctará en la isla y el viernes se trasladará, con toda probabilidad, a El Hierro –concretamente al puerto de La Restinga, principal punto de llegada de los cayucos– y después a Tenerife, donde presidirá una gran eucaristía de despedida en el entorno del puerto de Santa Cruz, antes de volar de regreso a Roma.

Esta etapa canaria es la que más carga emocional acumula. La visita a las islas fue un deseo explícito y nunca cumplido del papa Francisco, profundamente afectado por el drama de los inmigrantes que cruzan el Atlántico en cayuco.

León XIV hará realidad la visita de su amigo y predecesor. Desde 2020, casi 166.000 personas han llegado a Canarias por esa ruta. Ante ellas, el Papa pondrá el foco de Europa.