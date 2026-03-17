Sánchez se queda sin margen para que Montero presente los Presupuestos en el Congreso antes de irse a Andalucía

La tensión con Junts y ERC complica aún más la aprobación de los Presupuestos y la estrategia de Sánchez para las elecciones andaluzas.

La coincidencia del calendario electoral y la tramitación de los Presupuestos dificulta su aprobación y la permanencia de Montero en el Gobierno.

El PSOE asume que tiene pocas posibilidades de ganar en Andalucía y solo espera que Vox crezca y reste mayoría absoluta al PP.

Pedro Sánchez no tiene margen para que María Jesús Montero defienda los Presupuestos en el Congreso antes de ser candidata en Andalucía.

Pasadas las elecciones en Castilla y León se inicia el camino de la caravana electoral hacia la siguiente etapa: Andalucía.

En esta comunidad se juega mucho más que el Gobierno autónomo, por el número de escaños en juego en unas generales y por su valor simbólico: fue el inicio de un ciclo político con triunfos del PP en todo tipo de elecciones.

Desde hoy, el PSOE y Moncloa se vuelcan en esos comicios, que tienen algunos pasos previos controvertidos, como los Presupuestos Generales del Estado o la sustitución de María Jesús Montero, con una prevista renovación profunda del Gobierno.

Las elecciones tienen que ser legalmente antes de finales de junio. Incluso, podrían ser el 31 de mayo, puesto que el presidente de la Junta de Andalucía debe combinar diferentes variables, incluida la visita a España del Papa, que será entre el 2 y el 12 de junio.

El entorno de Pedro Sánchez sabe cuánto hay en juego en esas elecciones. Por eso el presidente apostó por que su número dos en el Gobierno y el partido encabece la lista.

Fue la persona que le sustituyó simbólicamente en aquel fin de semana de retiro de abril de 2024 y quien asumirá el riesgo muy probable de pasar de un puesto de privilegio a ser la jefa de la oposición en Andalucía.

Según admiten los socialistas, no tienen ninguna posibilidad de ganar en Andalucía y mucho menos de gobernar. Y no les vale una pequeña subida como la de Castilla y León porque casi todo será un fracaso.

Sólo aspiran al mal consuelo de que Vox suba y le quite la mayoría absoluta al PP de Juanma Moreno.

Las elecciones de Castilla y León son difíciles de analizar, porque tiene muchas circunscripciones y pocos votantes, de forma que hay escaños que se decantan en un sentido u otro por muy pocos sufragios.

En lo esencial, consolidan la tendencia de un bloque de derechas ampliamente mayoritario, y eso no lo discute el PSOE. Por eso, sólo intenta mitigarlo conservando un suelo asumible.

Pero los socialistas explican que pueden sacar enseñanzas o datos para Andalucía, como la duda de si Vox está estancado y ha tocado techo.

Admiten que eso supondría una gran noticia para el presidente de la Junta de Andalucía, porque tendría menos difícil conservar su mayoría absoluta.

También lo sería que el PP pueda mantener su fortaleza como voto útil frente a Vox, como ha mostrado Alfonso Fernández Mañueco.

Andalucía, 'modelo Aragón'

Otra enseñanza es la de contraponer a una candidata como Pilar Alegría en Aragón y a Carlos Martínez en Castilla y León. Éste fue impuesto por Ferraz, pero ha logrado una cierta autonomía para desmarcarse de decisiones del Gobierno, como la financiación autonómica.

Martínez ha podido conservar el 30% de los votos, en la franja habitual de los socialistas en esta comunidad, mientras que Alegría se estrelló al pasar de la Portavocía del Gobierno directamente a encabezar la lista del partido en Aragón.

Y el problema del PSOE es que en Andalucía el modelo será el de Aragón, porque la candidata pasará de la Vicepresidencia primera a la candidatura, sometiendo a las urnas autonómicas al Gobierno de Sánchez.

Fuentes socialistas aseguran que esa circunstancia justifica la decisión de Sánchez de hacer coincidir las generales con las andaluzas.

En ese camino hacia las andaluzas hay preocupación por la economía como consecuencia de los efectos de la guerra de Irán. La mayor fortaleza de Sánchez puede tambalearse, aunque sea por causas externas.

Oficialmente, Moncloa sigue asegurando que el Consejo de Ministros aprobará en marzo el proyecto de Presupuestos, para que inicie el trámite en el Congreso, aunque no esté en absoluto garantizada su aprobación.

Pero el calendario se estrecha y es ya muy complicado que Montero pueda defender en el Congreso las cuentas antes de irse del Gobierno o que sea conveniente que se vaya con una derrota parlamentaria tan notable.

Porque para cumplir el compromiso de aprobar las cuentas en marzo, ya sólo quedan los Consejos de Ministros del 24 y el 31 de este mes. El trámite en el Congreso hasta el debate de totalidad es de aproximadamente un mes, es decir, después de abril.

Y para que las elecciones sean en junio, Moreno debe convocar a mediados de abril, momento en el que Montero dejará la Vicepresidencia primera, según el compromiso que ella misma ha contraido públicamente. Es decir, unos plazos ya casi imposibles.

Porque cuando las cuentas llegan al Congreso deben ser primero calificadas en la Mesa, los grupos deben pedir comparecencias que se desarrollan durante al menos dos semanas y debe haber un plazo de presentación de enmiendas de totalidad.

Calendario probable

El último Presupuesto aprobado fue el de 2023 y entonces el proyecto llegó a las Cortes en los primeros días de octubre de 2022, y el debate de totalidad fue el 26 de ese mes.

Cumpliendo ese mismo calendario y obviando que en medio se para la actividad parlamentaria por la Semana Santa, no parece posible que el debate de totalidad sea antes del 20 de abril.

En paralelo, las elecciones andaluzas sólo pueden ser el último domingo de mayo o en junio. Para ello, Moreno debe convocar 54 días antes, es decir, como muy tarde a mediados de abril, lo que supone un problema para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.

Si fueran el 31 de mayo la convocatoria debería ser el 7 de abril, es decir, muy pocos días después de la aprobación de los Presupuestos en el Consejo de Ministros y su envío al Congreso.

Si fueran el 7 o el 14 de junio, las fechas de disolución serían el 14 o el 21 de abril. Entonces Montero abandonaría el Congreso, también sin margen para defender los Presupuestos en la tribuna de la Cámara.

Además, en este momento el Gobierno ve casi imposible su aprobación, porque Junts no ha visto satisfechas sus exigencias: la vuelta de Carles Puigdemont, el uso del catalán en las instituciones de la UE y la delegación a Cataluña de las competencias de inmigración.

Y ERC está distanciado de los socialistas porque mantiene su negativa a apoyar las cuentas de Salvador Illa en Cataluña, lo que, a su vez, abre otra complicación para Sánchez, porque su hoja de ruta puede sufrir un varapalo y porque hay posibilidades de que sea necesario convocar elecciones autonómicas catalanas.

Salvo que Sánchez ceda ante ERC y acuerde cesiones como la de la gestión del IRPF que, a su vez, serían muy negativas para la candidatura de María Jesús Montero en Andalucía.

En esa sustitución de Montero en el Gobierno, antes de esas elecciones en Andalucía, se producirá también, según las previsiones de ministros y dirigentes socialistas, una profunda remodelación que incluirá el nombramiento para la Vicepresidencia primera y el previsible cambio de algunos ministros más desgastados para afrontar la recta final de la legislatura.

Sobre los mensajes del PSOE para las elecciones andaluzas, su portavoz, Montserrat Mínguez, insistió en alertar del peligro de la extrema derecha, al asegurar que "cada pacto entre PP y Vox es un derecho que pierde la ciudadanía".

El problema de ese mensaje es que lleva al votante de derechas a optar por el PP para evitar que pacte con Vox, es decir, favorece la mayoría absoluta de Juanma Moreno.