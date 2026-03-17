El PSOE de Madrid mira al alcalde de Fuenlabrada como alternativa a Óscar López tras el resultado en Castilla y León

Se plantea si es mejor apostar por candidatos con arraigo local frente a perfiles más cercanos a la dirección nacional del partido.

El partido enfrenta problemas internos en municipios clave como Móstoles, Alcalá de Henares, Alcorcón y Coslada, lo que debilita su imagen.

Dirigentes madrileños consideran a Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, como alternativa a Óscar López para liderar el PSOE regional.

El resultado positivo del alcalde de Soria en Castilla y León impulsa el debate sobre el liderazgo del PSOE en Madrid.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha roto la mala racha electoral del PSOE en los comicios autonómicos.

Tras el descalabro en Extremadura y Aragón con candidatos muy vinculados a Pedro Sánchez, un regidor con fuerte implantación territorial ha conseguido sumar votos en lugar de perderlos.

El incremento no es muy elevado, apenas un 1%, pero se traduce en dos procuradores más en las Cortes de Castilla y León.

Es un resultado que dentro del partido se interpreta como una bocanada de oxígeno y que ha despertado interés también fuera de la comunidad.

En Madrid, algunos dirigentes ven en ese resultado una llamada de atención sobre la trayectoria de Óscar López, que cumple un año al frente del PSOE madrileño sin haber logrado pacificar del todo la organización.

Por ello, los detractores del ministro y candidato impulsado por Ferraz sostienen que el ejemplo de Martínez debería servir para "reflexionar" sobre el perfil de los aspirantes autonómicos.

En público apelan a esperar a las elecciones andaluzas, pero en privado ya empiezan a plantear escenarios de cara a los comicios madrileños, que serán en mayo de 2027.

Como ha ocurrido en otras crisis internas del partido, vuelven entonces algunos nombres de alcaldes con peso propio. Entre ellos figura el de Javier Ayala, uno de los regidores más votados de España en ciudades de más de 100.000 habitantes y que gobierna con mayoría absoluta.

También aparece el de Sara Hernández, la única ex secretaria general del PSOE de Madrid que sigue en activo, o el de Candelaria Testa, a la que algunos sectores del partido consideran una "apuesta con proyección".

La tesis de quienes plantean esta alternativa es sencilla: contraponer el perfil de un alcalde con arraigo territorial al de un ministro.

Sin embargo, esa corriente crítica tampoco encuentra por ahora un respaldo claro entre los propios dirigentes a los que señala como posibles candidatos.

EL ESPAÑOL ha contactado con el entorno de Ayala, desde donde rechazan cualquier especulación. "No estamos en eso. Estamos centrados en Fuenlabrada", insisten.

Perfiles con arraigo

La idea de buscar una alternativa a López lleva circulando prácticamente desde antes de que Ferraz le situara al frente del PSOE madrileño.

El ex secretario general del partido en la región, Juan Lobato, ha deslizado en algunos foros la conveniencia de apostar por perfiles con mayor arraigo territorial.

Ahora ese debate cobra fuerza no solo por el precedente del alcalde de Soria, sino también por las dificultades internas que atraviesa la federación madrileña.

El partido arrastra varios frentes abiertos en municipios relevantes. En Móstoles pesa todavía el desgaste de la etapa de la exalcaldesa Noelia Posse, que se enfrenta a un proceso judicial que podría sentarla en el banquillo.

A ello se suma la fractura interna en la agrupación socialista de Alcalá de Henares, que ha debilitado al partido de cara a la opinión pública en uno de los grandes municipios del corredor del Henares.

Todo ello sin olvidar que la alcalaína es una de las agrupaciones con más fuerza dentro del PSOE de Madrid.

La situación tampoco es cómoda desde antes del verano en Alcorcón, donde el gobierno municipal encabezado por Testa perdió la mayoría absoluta tras la ruptura de uno de sus socios.

Aunque la concejala de Podemos Raquel Rodríguez mantiene su apoyo al Ejecutivo local, la relación entre las fuerzas que sostienen el gobierno se ha deteriorado y la estabilidad depende de equilibrios cada vez más frágiles.

En Coslada, mientras tanto, la fragmentación del pleno municipal ha alimentado las especulaciones sobre una posible moción de censura contra el alcalde socialista, Ángel Viveros.

Todo ha ocurrido después de una ruptura interna dentro de Más Madrid, con quienes gobiernan en coalición.

El concejal, que se ha pasado al grupo de los no adscritos, ha descartado por ahora respaldar esa operación. Pero el mero debate refleja la debilidad de las mayorías progresistas en el municipio.

Todo ello contribuye a proyectar una imagen de inestabilidad en la federación madrileña.

La dirección federal apostó por López para tratar de reforzar el liderazgo del partido en la región con un perfil próximo a Moncloa, pero dentro del PSOE hay dirigentes que creen que el resultado de Castilla y León apunta en otra dirección.

"El éxito de Carlos Martínez, que además no está directamente vinculado a Pedro Sánchez, nos debe hacer reflexionar a todos", señalan fuentes socialistas consultadas.

Por ahora, sin embargo, ese debate se mantiene en el ámbito interno.