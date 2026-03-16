Sánchez respira por haber contenido la hemorragia y recuperar voto aunque sea a costa de grupos de su izquierda

El discurso antibelicista y la regularización de migrantes por parte de Sánchez han absorbido parte del electorado de la izquierda, debilitando opciones para futuras mayorías progresistas.

Podemos y Sumar-Izquierda Unida han sufrido un fuerte retroceso, quedando fuera del parlamento autonómico y favoreciendo el crecimiento del PSOE.

El PP sigue ganando elecciones autonómicas y depende de Vox para gobernar, consolidando la tendencia de la derecha y extrema derecha en varias comunidades.

El PSOE ha logrado mejorar sus resultados en Castilla y León respecto a las elecciones de 2022, resistiendo ante la amplia mayoría de PP y Vox.

El carrusel electoral que arrancó en diciembre en Extremadura ha mantenido este domingo en Castilla y León su trazo general: se consolida una amplia mayoría de la derecha y extrema derecha.

Pero Alberto Núñez Feijóo planteó ese intenso ciclo electoral para castigar al PSOE y este domingo no lo ha conseguido. Lo logró en Aragón y Extremadura, pero no en Castilla y León, donde los socialistas han resistido.

Y, además, en las tres autonómicas celebradas hasta ahora el PP depende de Vox y tiene dificultades para garantizar la estabilidad de las comunidades. De hecho, tiene aún empantanadas dos difíciles negociaciones y ahora debe abordar una tercera.

Porque en esta ocasión se produce una novedad respecto a Extremadura y Aragón que aviva las alicaídas esperanzas del PSOE de Pedro Sánchez: esta vez los socialistas no sólo no sufren debacle, sino que mejoran sus resultados con respecto a las elecciones de 2022.

Una dulce derrota que no le da para ganar al PP o para recuperar poder autonómico, pero sí para mantenerse vivos y hacer frente al discurso del desastre. Y, además, en la comunidad en la que gobierna el PP desde hace casi 40 años.

"Es el 30% del voto del PSOE en Castilla y León de toda la vida, que se mantiene. Es un éxito que no se hayan perdido", explican fuentes de la Moncloa, que hablan de "maravilla de resultado". "Hay partido", asegura la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

El ciclo electoral inicialmente adverso para Sánchez arrancó en Extremadura, siguió en Aragón, llegó este domingo a Castilla y León, y en junio continuará en Andalucía, donde se la juega más que en ningún otro sitio.

Las líneas comunes hasta ahora son que el PP gana, como en todas las citas electorales desde que Alberto Núñez Feijóo es líder del partido, con la excepción Cataluña, que sigue otra lógica; el PSOE está lejos de recuperar poder autonómico; Vox consolida su voto y su capacidad para condicionar a los populares, y la izquierda dividida de Sumar y Podemos está al borde del colapso y no sirve para completar mayorías.

Es decir, extrapolando esta tendencia, se mantiene la previsión de que en las próximas generales, sean cuando sean, PP y Vox pueden estar en disposición de gobernar en España con claridad. O, al menos, esa es hoy la opción probable.

Pero, aunque hoy sigue siendo muy complicada la posibilidad de que el PSOE de Pedro Sánchez pueda dar un vuelco y mantenerse en la Moncloa en la próxima legislatura, al menos, los socialistas recuperan el aliento mejorando resultados.

El partido sigue vivo pese a todo lo que ha caído en el último año, y una noche electoral no es un tormento para ellos por primera vez en mucho tiempo.

Por ello, fuentes socialistas no ocultaban cierta euforia según avanzaba el recuento que mejoraba las encuestas divulgadas al cierre de las urnas.

El 'no a la guerra'

Los socialistas aseguran ahora que era previsible la victoria del PP, porque ha gobernado en Castilla y León en los últimos 40 años, pero se felicitan de que en esta comunidad no haya habido desastre como en Extremadura y Aragón. Las primeras elecciones, al margen de Cataluña, en los últimos años en los que no hay desastre para el PSOE.

Ferraz y Moncloa ya transmitían en los últimos días la idea de que esta comunidad era la menos adversa de las cuatro que forman este ciclo, junto a Extremadura, Aragón y en junio Andalucía.

Incluso soñaban con una victoria en escaños que no ha estado lejos porque mantienen la desventaja de sólo tres procuradores que ya tenían, aunque haya crecido la diferencia en porcentaje de votos.

Por supuesto que tenían claro que es imposible gobernar frente a la mayoría amplia de PP y Vox, como ya les ocurrió en 2019 cuando ganaron y un acuerdo de Alfonso Fernández Mañueco con Ciudadanos les alejó entonces del gobierno de la comunidad. Era el único territorio del ciclo con opciones de acercarse al PP.

Los dirigentes socialistas se aferran al argumento de la menor movilización en autonómicas que en generales, con partidos regionales o provinciales que no aspiran a ir el Congreso y a la dificultad y el lastre que tendrá Feijóo para acordar con Santiago Abascal.

Explican que la mejora ahora del PP puede proceder de los más de cuatro puntos que tuvo Ciudadanos en 2023 y que ahora recupera Mañueco. Y admiten que el PP ha podido frenar la tendencia ascendente de Vox, probablemente, por el argumento del voto útil y la imagen de que votar a los de Santiago Abascal no se traduce en nada porque se niega a implicarse en gobiernos autonómicos.

Eso supondría que a Vox les ha penalizado que bloqueen investiduras y que las urnas de Castilla y León podrían empujarles a cerrar los pactos pendientes.

Aplicando una lectura estrictamente nacional a los resultados, dirigentes del PSOE explican que hay que tener en cuenta el "no a la guerra" y las consecuencias del ataque de Estados Unidos a Irán. Por un lado, porque la posición de Vox entregado sin matices a Donald Trump podría tener que ver con el freno a su ascenso y, por otro, porque ha beneficiado al PSOE el discurso contra la guerra.

Así lo explican, aunque el candidato socialista, Carlos Martínez, intentó una campaña centrada en la comunidad y a duras penas lo ha conseguido por el eco de la guerra en Oriente Medio. Martínez, por cierto, es un “candidato de la tierra”, frente a los “candidatos ministros enviados desde Madrid”. Y en campaña ha intentado poner distancia en lo posible con Ferraz y Moncloa.

Esa variable de la guerra tiene esa lectura inmediata favorable para Sánchez, pero tiene otra negativa: la subida ha podido ser a costa de los partidos a su izquierda, lo que mantiene el voto socialista, pero debilita las opciones políticas que pueden servirle para completar mayorías. Su socio de coalición y uno de sus apoyos en el Congreso han obtenido porcentajes de voto ridículos en las sucesivas elecciones.

Batacazo a la izquierda del PSOE

Podemos y Sumar-Izquierda Unida han sufrido un notable batacazo en Castilla y León, hasta su desaparición, y su voto puede haber servido para que el PSOE gane dos escaños sobre el resultado de las anteriores autonómicas en Castilla y León.

Por ejemplo, Podemos tenía dos banderas fundamentales: la inmigración y el antibelicismo plasmado en la oposición al aumento del gasto militar. Sánchez les ha arrebatado esas banderas con la regularización de migrantes y con el "no a la guerra", la expresión máxima del antibelicismo.

Esos movimientos de Sánchez pueden haber destrozado a quienes deben completar sus mayorías, porque el líder socialista ha ocupado su espacio político, hasta anularlos.

Eso le sirve al líder socialista y presidente del Gobierno para evitar la imagen de hundimiento, pero le complican tener opciones para seguir en la Moncloa tras las generales.

La respuesta de Moncloa a este argumento es que esas opciones a la izquierda del PSOE "han perdido muchos votos por su falta de acuerdo y una candidatura sólida les habría dado representantes". Es decir, que este resultado les puede empujar a un acuerdo.

La otra variable es la de Vox. Aparentemente se ha frenado su ascenso, pero procede de un resultado muy alto en Castilla y León que no podía mejorar. Pero cuidado con sacar conclusiones precipitadas sobre el techo de Vox, porque el de este domingo es su mejor resultado en una elecciones autonómicas de su corta historia. No sube tanto como en otras, pero porque partía de una posición ya muy alta.

El PSOE cree ver que sí hay un freno a la ultraderecha, porque no es verdad que no haya miedo a lo que representa. Eso no significa que los de Abascal no mantengan la capacidad para condicionar a Feijóo o que el PP vaya a ser castigado por acercarse a la extrema derecha, pero sí que la suma entre ambos puede perder fuerza.

Eso es fundamental para las elecciones en Andalucía de junio, que son vitales para el PSOE. Allí se presenta Sánchez con María Jesús Montero como candidata y admiten que no tienen opciones de ser el partido más votado y mucho menos de gobernar.

El PSOE aspira allí a que el PP se debilite perdiendo la mayoría absoluta, de tal forma que Juanma Moreno engrose la lista de presidentes autonómicos populares en manos de Vox. Es decir, el resultado de PP y Vox es una magnífica noticia para Moreno, más aún si se confirma el freno de la ultraderecha.