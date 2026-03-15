Yolanda Díaz, en la alfombra roja de Hollywood: viaja a EEUU para asistir esta noche a la ceremonia de los Oscar

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante el acto internacional '¡Stop genocidio! Palestina libre', en los jardines del Templo de Debod, a 23 de junio de 2025, en Madrid. Europa Press.

Las claves nuevo Generado con IA Yolanda Díaz asiste a la gala de los Oscar en Hollywood y se reúne con la delegación española y nominados, incluido el cineasta gallego Oliver Laxe. La película española 'Sirat', dirigida por Oliver Laxe, compite por el Oscar a mejor película internacional y mejor sonido. 'Sirat' narra la historia de un hombre que busca a su hija desaparecida en la escena rave de Marruecos y ya ha recibido varios reconocimientos internacionales. España aspira a lograr su quinto Oscar a mejor película extranjera, tras los obtenidos por 'Volver a empezar', 'Belle Epoque', 'Todo sobre mi madre' y 'Mar adentro'.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, viaja este domingo a Estados Unidos.

Allí se reunirá con varios nominados a los Oscar, entre ellos el cineasta gallego Oliver Laxe, y asistirá a la entrega de los citados premios, para los que está nominada la película española 'Sirat'.



Yolanda Díaz se reunirá esta tarde con la delegación española y los nominados y nominadas a los premios Oscar.

Por la noche, asistirá a la 98ª edición de la gala de entrega de los premios, la cual será conducida por el comediante Conan O'Brien por segundo año consecutivo y se transmitirá en directo.



La categoría de mejor película internacional aterriza este año cargada de incógnitas y sin un consenso claro.

Aunque la noruega 'Valor Sentimental' lidera las apuestas tras su éxito en festivales, la competencia se presenta feroz frente a las potentes propuestas como la brasileña 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho.

Oliver Laxe tratará de hacerse con el quinto Oscar a mejor película extranjera para España con su impactante 'Sirat' que, de ganar el premio, seguiría la estela de 'Volver a empezar', 'Belle Epoque', 'Todo sobre mi madre' y 'Mar adentro'.

Aunque si se habla de cineastas, sería el sexto, ya que Luis Buñuel se hizo con la estatuilla por una producción francesa, 'El discreto encanto de la burguesía'.

Este año le toca intentarlo a 'Sirat', una película sobre un hombre (Sergi López) que busca a su hija desaparecida en el complejo y alternativo mundo de las raves, en Marruecos.

Asombró al Festival de Cannes, donde ganó el Premio del Jurado, y ha estado nominada en los galardones más importantes del cine: Globos de Oro, BAFTA, César, Critic's Choice o Premios del Cine Europeo, por citar solo algunos.

Nominaciones que no siempre se han traducido en premios, al menos no en las categorías más importantes.

En la reciente gala de los Premios Goya del cine español fue la película con más premios, seis, pero todos de categorías técnicas, al igual que en los Premios del Cine Europeo, donde ganó cinco. Pero en ambos casos perdió en mejor película o dirección.

A los Oscar llega con dos nominaciones, a mejor película internacional y a mejor sonido.

Sabor español

Buñuel fue el primero en inaugurar el casillero para el talento español, en 1973, y diez años después sería José Luis Garci el que conseguiría el primer Óscar para España, por 'Volver a empezar'.

Tendrían que pasar más de veinte años para lograr la segunda estatuilla a mejor película de habla no inglesa para 'Belle Epoque', de Fernando Trueba, con una película protagonizada por una jovencísima Penélope Cruz, que tuvo su primer contacto con los Óscar en aquella gala de 1994.

Seis años después, ya convertida en una estrella internacional, Cruz sería la encargada de anunciar, junto a Antonio Banderas, la película ganadora del Óscar de la categoría en la 72 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Para la historia quedó su grito: "¡Pedroooooo!" cuando abrió el sobre y vio que el ganador era Pedro Almodóvar, por 'Todo sobre mi madre', película en la que ella participaba.

La cosecha española se cerró, por el momento, con 'Mar adentro', de Alejandro Amenábar, que se llevó el premio en 2005.