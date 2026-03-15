Podemos difunde la foto de un discapacitado, dice que agredió a su líder en CyL y Echenique lo llama "basura humana"

El candidato de Podemos-Alianza Verde a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas. Efe

Las claves nuevo Generado con IA El candidato de Podemos en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, difundió en redes la foto de un hombre al que acusa de intentar agredirle con un cristal mientras estaba con su hijo. Pablo Echenique, exdirigente de Podemos, compartió la imagen del supuesto agresor y lo calificó de "basura humana", animando a difundir la foto para alertar a los vecinos de Valladolid. La familia del señalado afirma que se trata de una persona con discapacidad reconocida y edad mental equivalente a un niño de seis años, por lo que niegan intencionalidad política en los hechos. Los familiares han denunciado la publicación no consentida de la fotografía y advierten que el hombre teme salir a la calle por posibles represalias tras la amplia difusión de su imagen.

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha difundido este fin de semana en sus redes sociales la foto de un individuo que, según sostiene, ha intentado agredirle con un cristal.

Llamas publicó la imagen ayer sábado con el siguiente mensaje: "Este individuo me ha tirado un cristal mientras estaba con mi hijo. Esto es muy grave. Denunciaré inmediatamente. Hasta aquí hemos llegado".

También el exsecretario de organización de Podemos Pablo Echenique ha difundido la imagen del supuesto agresor, al que califica de "basura humana".

El mensaje publicado en X por el candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas. X

"Esta basura humana ha agredido al candidato de Podemos en CyL en plena calle mientras estaba con su hijo de tres años", ha escrito Echenique en X y ha animado a dar la máxima difusión a la imagen.

"Que circule su foto lo máximo posible para que todos los vecinos y vecinas de Valladolid estén alertados de que se trata de un tipo violento y peligroso", ha añadido el exportavoz del partido morado.

El tuit en el que Pablo Echenique llama "basura humana" al discapacitado.

Según el relato de Llamas, los hechos ocurrieron el sábado por la mañana, día de reflexión, cuando se encontraba con su hijo de tres años en una carpa del partido en el centro de Valladolid.

Escuchó un "estruendo violento procedente de un fuerte impacto", según la denuncia que presentó en Comisaría, "y al salir comprobó que había cristales rotos por el suelo".

En eso consistió la supuesta "agresión" sufrida.

Sin embargo, a través de la agencia Efe, la familia del supuesto agresor ha aclarado que se trata de una persona con una "discapacidad reconocida", cuya edad mental "corresponde a un niño de seis años".

Por eso, explica la familia, difícilmente pudo existir una intencionalidad política en los hechos, ya que no sería capaz de identificar a Llamas como responsable de un partido.

En un comunicado, la familia lamenta la "difusión, sin su consentimiento, de fotografías en las que se le identifica y que han sido ampliamente difundidas por conocidos representantes políticos de nuestro país".

"Tras la amplia difusión de su fotografía", añade el comunicado, "nuestro familiar tiene miedo de salir a la calle y de posibles represalias; por ello, rogamos que dejen de difundir su imagen".

De hecho, la familia ha denunciado en una Comisaría la difusión no autorizada de la foto y el señalamiento público que ha sufrido esta persona con "discapacidad".

Los hechos ocurridos el sábado en Valladolid, añade la nota, "bajo ningún concepto podría ser por motivos o tintes ideológicos como quiso hacer ver el candidato de Podemos, el motivo es muy sencillo: su madurez mental".