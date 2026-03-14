Hablan las encuestas: el PSOE tiene un 99% de opciones de perder escaños y el PP otro 99% de sacar más que las izquierdas

La suma de PP y Vox podría superar el resultado de Aragón, pero la izquierda está más débil que en otras comunidades y su bloque quedaría por debajo de los registros de Extremadura y Aragón.

Vox crecerá y podría alcanzar entre 17 y 20 escaños, consolidándose como tercera fuerza y actor decisivo para la gobernabilidad.

El PSOE tiene un 99% de probabilidades de perder escaños, situándose su resultado más probable en 26-27 procuradores.

El PP es claro favorito en las elecciones de Castilla y León, con una media de 32 escaños y posibilidades de mejorar su resultado de 2022.

Este domingo se celebran las elecciones autonómicas en Castilla y León. Tras varias semanas de sondeos, un análisis detallado de las encuestas permite dibujar cómo serán las nuevas Cortes salidas de las urnas.

Combinando los últimos estudios demoscópicos y ponderando su fiabilidad histórica, EL ESPAÑOL ha llegado a interesantes conclusiones basadas en probabilidades.

El análisis ofrece pocas dudas sobre quién ganará las elecciones, aunque sí sobre el margen y, sobre todo, sobre la gobernabilidad posterior.

¿Puede el PP mejorar?

El PP parte como claro favorito para ganar las elecciones autonómicas y podría mejorar incluso los 31 procuradores de 2022.

La media de las encuestas sitúa al partido de Alfonso Fernández Mañueco en torno a 32 asientos, con un intervalo probable entre 30 y 34 escaños.

Hay un 39,4% de probabilidades de que el PP mejore su resultado, pero un 23,9% de que lo empeore. Un 36,7% de simulaciones apuntan a que lo repetiría exactamente: 31.

Su horquilla más probable se sitúa entre 30 y 33 escaños. El PP tiene casi el doble de probabilidad de mejorar que de empeorar.

¿Puede el PSOE empeorar?

El PSOE perderá escaños con un 99% de certeza: la única duda es cuántos. La media más fiable es la de 26 escaños, frente a los 28 que obtuvo en 2022.

A diferencia de Aragón y Extremadura, donde los socialistas registraron su peor resultado histórico, aquí la pérdida de escaños les situaría, en la mayoría de predicciones, por encima de los 25 que alcanzaron en 2015 y que, hasta ahora, era su suelo electoral.

El escenario más probable sitúa a los socialistas en 26 procuradores (42,2% de probabilidad). Y tienen un 34,1% de posibilidades de llegar a los 27. En total, tres de cada cuatro simulaciones colocan al PSOE entre 26 y 27 representantes en las Cortes.

La posibilidad de quedarse en 25 escaños, e igualar su suelo, baja al 17,1%, mientras que los escenarios más negativos —24 procuradores o menos— apenas aparecen.

Tampoco parece probable una mejora significativa. En las simulaciones, alcanzar los 28 apenas tiene un 2% de probabilidades.

¿Dónde se situará Vox?

Vox será la tercera fuerza: pasará de los 11 representantes actuales a una horquilla de entre 17 y 20.

La media de encuestas sitúa al partido en torno a 18 procuradores, con un 60,7% de probabilidades.

Alternativas menos factibles serían los 19 escaños (14%) o 20 (11,1%), mientras que quedarse en 17 procuradores tiene una probabilidad similar (11,5%).

Con estos números, Vox volvería a convertirse en un actor decisivo para la formación de gobierno.

Aunque en el caso del partido de Santiago Abascal lo llamativo será el porcentaje. Hace 4 años, obtuvo un 17,6%. Ahora la duda es si, por primera vez, llega al 20%. De momento, la media de encuestas le sitúan en el filo: 19,9%.

¿Puede Vox superar al PSOE?

La probabilidad de que Vox gane en votos al PSOE es del 0%.

A pesar del fuerte crecimiento de Vox, el PSOE mantiene una ventaja de voto muy sólida sobre el partido de Abascal en el conjunto autonómico.

¿Gana el PP a toda la izquierda?

El PP superará en escaños a toda la izquierda junta (PSOE e IU) con un 99,6%% de probabilidades, pero las posibilidades de ganarle en número de votos es sólo del 25%. Esto es lo que se conoce como la "paradoja D´Hont". No todos los votos valen lo mismo.

La suma de los votos del PSOE (28,4%) y de IU-Sumar (3,8%) sería de 32,2%. Muy parejo al 32,9% que tendría el PP.

En escaños, a los 26-27 procuradores del PSOE, IU podría llegar a añadir 1 por Valladolid. En total, unos 28 asientos, frente a los 32 del PP.

¿Como en Aragón o Extremadura?

El porcentaje de voto que obtendrá Mañueco (32,9%) le podría acercar a Jorge Azcón, pero quedará lejos del 43,1% de María Guardiola.

De igual forma, la suma de PP y Vox en Castilla y León se aproximará a la obtenida en Aragón (52% de los votos), pero quedará muy lejos de la que ambas formaciones sumaron en Extremadura: el 60%.

La probabilidad de que las derechas superen el voto logrado en Extremadura es del 0%. En cambio, la probabilidad de que PP y Vox mejoren la suma alcanzada en Aragón es del 53,5%.

¿Está más débil la izquierda?

La izquierda en Castilla y León está más débil que en Aragón y Extremadura.

El bloque de izquierdas (PSOE+Podemos+ IU-Sumar) obtendrá en conjunto un porcentaje muy inferior al de esas comunidades.

Aunque los socialistas parten en estas elecciones con mayor porcentaje que en las dos autonomías que le precedieron, la diferencia estriba en una izquierda del PSOE más débil.

Por eso, la probabilidad de que el bloque de izquierdas quede este domingo por debajo de sus resultados en Extremadura es del 94,2%.

Y la probabilidad de quedar por debajo de lo registrado en Aragón es del 98,9%.

La diferencia no está en el PSOE, que aguanta bien de forma individual. Sino en que Podemos e IU-Sumar tienen menos peso. O la ausencia de un partido como la Chunta, que a nivel nacional está integrado en Sumar.

¿Conseguirá UPL su mejor resultado?

La Unión del Pueblo Leonés podría hacer historia y convertirse, por primera vez, en el partido más votado en la provincia. Tiene un 50% de posibilidades.

Ahora bien, las simulaciones apuntan a que lo más probable es que UPL mantenga exactamente los tres escaños actuales. Las horquillas dicen que podría sacar los mismos procuradores en León que PP y PSOE.

La probabilidad de que mantenga los 3 escaños actuales alcanza el 91,6%. Solo existe una pequeña posibilidad de mejora: lograr un cuarto procurador, algo que ocurre en el 8,4% de los escenarios.

La opción de que baje de los tres escaños es prácticamente inexistente.

¿Provincias clave?

Valladolid y Burgos decidirán varios escaños. Más allá de los totales autonómicos, la batalla decisiva se libra en las provincias donde el último procurador está completamente abierto.

El PP tiene prácticamente asegurada la victoria en todo el territorio, con resultados muy sólidos en Salamanca (5 escaños), Valladolid (5-6) y Burgos (4-5).

Precisamente en Valladolid, Burgos y León se concentran varios de los escaños más disputados del mapa electoral.

En estas provincias, el último procurador podría oscilar entre PP, PSOE y Vox, dependiendo de pequeños cambios en la participación.

También Soria presenta incertidumbre en el reparto final, donde el PP se mueve entre uno y dos escaños.

En el caso de UPL, toda su representación se concentra en León. Los leonesistas no tienen posibilidades de obtener representación ni por Zamora, ni por Salamanca, donde también se presentan.

Otra duda está en los partidos provincialistas. Soria Ya parece que se mantendrá, pero lejos de los 3 procuradores que actualmente tiene en las Cortes. Uno de los que perdería en Soria pasaría a Vox y otro podría ir al PP.

Los socialistas se mantendrían igual en la provincia, pese a que su candidato a la Junta, Carlos Martínez es el alcalde de la capital.

Más dudas hay en Por Ávila. El partido se mueve entre 0 y 1 escaño. Así que podría perder toda su representación.

¿Quién ganará en votos?

El PP domina con claridad en seis de las nueve provincias. León y Burgos tienen un resultado incierto, y en Soria gana Soria Ya.

Ávila: El PP gana con el 100% de probabilidad.

Burgos: El PSOE es favorito (59,7%). El PP tiene opciones (40,3%).

León: Es una provincia con el resultado abierto. UPL parte como favorito (40,2%) pero el PSOE le sigue muy de cerca (38%).

Palencia: El PP gana con el 100% de probabilidad.

Salamanca: El PP gana igualmente, es su provincia más proclive.

Segovia: El PP gana con el 100% de probabilidad.

Soria: Los provincialistas de Soria Ya ganan con el 100% de probabilidad.

Valladolid: El PP es favorito con un 97,9%. EL PSOE sólo tiene un 2,1% de opciones.

Zamora: El PP favorito al 99,4%.

Metodología:

Se ha empleado un modelo propio basado en algoritmo probabilístico por fases: 1) se hace una media ponderada de las encuestas publicadas en base a su precisión histórica 2) se aplican intervalo a cada dato basado en errores de elecciones anteriores 3) se aplica estadístico Monte-Carlo de 100.000 simulaciones por serie, con distribución equiprobable de dispersión 4) se extraen los escaños resultantes y su frecuencia. A partir de ahí, se responden las cuestiones mediante cálculo de probabilidades combinadas.