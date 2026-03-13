Juan Carlos I descarta su regreso a España pese a los bombardeos iraníes sobre Abu Dabi: "Aquí se está muy seguro y bien cuidado"

El ex monarca comparte tiempo con su nieto Froilán, quien también reside y trabaja en Abu Dabi, aunque no viven juntos.

El conflicto en Oriente Próximo ha provocado una gran operación de repatriación española, pero Juan Carlos I ha optado por cancelar su viaje a España y quedarse en Emiratos.

El rey emérito se trasladó de su villa privada en la isla de Nurai a un hotel de alta seguridad en el distrito financiero debido a la falta de defensa antiaérea en su residencia anterior.

Juan Carlos I ha decidido permanecer en Abu Dabi a pesar de los bombardeos iraníes sobre Emiratos, asegurando que allí se siente seguro y bien cuidado.

El rey Juan Carlos I ha descartado su regreso a España, a pesar de los continuos bombardeos iraníes sobre Emiratos Árabes Unidos. Según ha confirmado a EL ESPAÑOL, el ex jefe del Estado prefiere quedarse en Abu Dabi: "Aquí se está muy seguro y bien cuidado".

El padre de Felipe VI lleva aproximadamente dos semanas alojado en un hotel de alta seguridad en Abu Dabi, en el distrito financiero de la capital emiratí. Su traslado inicial obedeció a la falta de seguridad antiaérea en el entorno de su residencia habitual, una villa de lujo en la isla privada de Nurai.

Según algunas fuentes, el emérito podría estar alojado en el hotel Four Seasons de Abu Dabi, en la isla de Al Maryah, donde fue fotografiado recientemente compartiendo un almuerzo con su nieto Froilán, que reside con él en Emiratos.

Froilán reside en Abu Dabi desde hace más de un año y trabaja en una empresa internacional. Según han informado publicaciones del corazón, abuelo y nieto comparten tiempo con frecuencia, aunque no viven juntos.

La ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero aceleró una mudanza temporal ya prevista, a causa de unas obras de reforma en su villa de Nurai, en una decisión de seguridad reforzada.

Irán respondió con oleadas de misiles y drones sobre varios países del Golfo Pérsico, incluida Abu Dabi, capital de los Emiratos. De este modo, la isla de Nurai, sin infraestructuras de defensa cercanas, quedó descartada.

Su equipo consideró que una habitación blindada en un hotel con las máximas medidas de seguridad resultaba "más conveniente" y "menos aislado" que la isla. El complejo ofrece mayor conectividad, una eventual salida más ágil y proximidad a los servicios de emergencia.

Según Exteriores, España ha desplegado "la mayor operación de repatriación de su historia" desde que estalló el conflicto. El Gobierno cifra en más de 7.000 ciudadanos evacuados de Oriente Próximo en apenas dos semanas, de los más de 31.000 que se encontraban en la región.

La coordinación entre Zarzuela y el emérito es fluida. El ministro José Manuel Albares señaló que "cualquier español, incluido el rey emérito, tiene la atención y el apoyo de la embajada". Exteriores activó su unidad de crisis el 28 de febrero y reforzó la legación en Emiratos.

El emérito tenía previsto viajar a España el 11 de marzo para las regatas de Sanxenxo y un chequeo médico en Vitoria. El 7 de marzo canceló ambos planes por motivos de seguridad y "solidaridad con sus anfitriones".

Fuentes cercanas indicaron a Europa Press que fue "su propia decisión permanecer allí". Ese mismo sábado, su biógrafa Laurence Debray publicó una fotografía del emérito almorzando en la terraza del Four Seasons con su nieto Froilán y dos amigos británicos.

Hoteles de Abu Dabi atacados

La madrugada del 28 de febrero, la aviación estadounidense e israelí bombardeó de forma coordinada objetivos en Irán en la denominada Operación Furia Épica. Los ataques acabaron con la vida del líder supremo, Alí Jamenei, y de buena parte de la cúpula del régimen.

Irán contraatacó con misiles y drones contra bases militares de Estados Unidos en Baréin, Catar, Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos.

La base aérea de Al-Dhafra, en Abu Dabi, fue uno de los primeros objetivos. Pero de inmediato, la República Islámica pasó a bombardear también instalaciones civiles. En Dubái, impactaron misiles cerca de Palm Jumeirah, provocando un incendio en el hotel Fairmont The Palm.

El Burj Khalifa fue evacuado y, en los días siguientes, las oleadas continuaron. El 1 de marzo, dos drones alcanzaron la base naval Al-Salam de Abu Dabi y los restos de otro dron interceptado dañaron el complejo Etihad Towers, hiriendo a una mujer y su hijo.

Toda esta escalada ha provocado el cierre del espacio aéreo en buena parte del Golfo Pérsico. Aunque el tráfico aéreo comenzó a restablecerse parcialmente el 7 de marzo, la normalidad sigue lejos de alcanzarse, porque sólo se autorizan muy contados vuelos.

"Todo lo que necesite"

Juan Carlos I reside en Emiratos desde agosto de 2020, cuando abandonó España a raíz de investigaciones judiciales sobre sus finanzas, hoy archivadas. Vive bajo la protección del emir Mohamed bin Zayed Al Nahayan, con quien le une una estrecha amistad personal.

Según el ex jefe del Estado, el líder emiratí se ocupa de que el emérito disponga de "todo lo que pueda necesitar". Hasta hace un par de semanas, en la villa de la isla privada de Nurai, a 15 minutos en barco de la costa, accesible sólo por mar o helicóptero.

La propiedad está valorada en unos 11 millones de euros y, según algunas informaciones, tiene más de 1.000 metros cuadrados: seis dormitorios, piscina con vistas al mar, helipuerto y playa privada. Publicaciones del corazón añaden que el coste anual, incluyendo seguridad y servicio, ronda los tres millones de euros.

El dispositivo de protección incluye escoltas españoles, procedentes de la antigua Unidad de Seguridad de la Casa del Rey, y agentes emiratíes integrados en el entorno.