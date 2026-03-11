Felipe VI se reúne con María Corina Machado antes de la investidura de Kast en Chile

El de este miércoles es el primer contacto que se conoce de Felipe VI con Machado, quien fue galardonada el año pasado con el Nobel de la Paz, distinción por la que el Gobierno español no llegó a felicitarla en ningún momento, gesto que recibió la crítica del PP.

La líder opositora salió de Venezuela el pasado diciembre para viajar a Oslo a recoger el prestigioso galardón y no ha podido regresar a su país, donde el pasado 3 de enero se produjo una intervención militar de Estados Unidos que culminó con la captura de su mandatario, Nicolás Maduro, y la llegada al poder de quien era su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

El encuentro del Rey, cuyos actos tienen que ser siempre refrendados por el Gobierno, no figuraba en la agenda de su visita facilitada por Zarzuela, como sí que estaba incluida la reunión que ha mantenido con Noboa a primera hora de esta mañana en un hotel en Santiago, donde también se habría producido el contacto con Machado.

Felipe VI tiene previsto asistir a la ceremonia de traspaso de mando que tendrá lugar en el Congreso Nacional en Valparaíso y al almuerzo que Kast ofrecerá a los dignatarios que han acudido al acto en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, tras lo cual pondrá rumbo a Bolivia.

Aquí, tiene previsto reunirse el jueves con el nuevo presidente, Rodrigo Paz, a cuya toma de posesión el pasado mes de noviembre no pudo asistir. El Rey tuvo que declinar asistir debido a que el acto estaba previsto un día antes de que iniciara su viaje de Estado a China junto a la Reina Letizia. En representación española viajó la presidenta del Congreso, Francina Armengol.